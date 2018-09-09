В Башкирии на избирательных участках замечены пьяные члены комиссий — СМИ

На выборах в Башкирии замечены нетрезвые члены избиркомов.

Полиция выезжала из-за них как минимум на два участка в Гафурийском районе, передает ProUfu.ru со ссылкой на источники.

Кроме того, издание утверждает, что в Иглинском районе члены комиссии поймали местного жителя на вбросе бюллетеней.

Напомним, что сегодня в Башкирии проводятся выборы в Госсобрание — Курултай РБ. По данным на 18.00 местного времени, явка составила около 47%.