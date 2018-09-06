Лилия Галимова прокомментировала скандал со словами Бурганова об учителях и родителях

Представитель казанского Кремля подчеркнула, что слова Бурганова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы, высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка. Речь идет о высказывании министра образования и науки РТ, когда он заявил, что «когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

«Его слова подчеркивают значимость слова учитель в современном обществе, особенно он подчеркнул значение классных руководителей в образовательном процессе и их роль в обеспечении добровольного изучения родного языка», — рассказала на брифинге Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что изначально неправильно понятые и растиражированные слова вводят всех в заблуждение. «Велика вероятность, что это намеренная фейковая атака», — подчеркнула Галимова. Она добавила, что если есть официально подтвержденная информацию по принуждению к изучению татарского языка, то Кремль это, безусловно, осуждает.