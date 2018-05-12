Памятник Нуриеву в Казани: автором может стать Михаил Шемякин?

Фото: Роман Хасаев

Накануне в рамках параллельной программы Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева в Татарском государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля прошел «круглый стол». Его участники — представители оперного театра, искусствоведы, деятели культуры, журналисты — обсуждали необходимость установки в Казани памятника «летающему татарину». Подробности в материале «Реального времени».

Помог фестиваль

Ни для кого не секрет, что импульс для установки памятника Федору Шаляпину в Казани дал ежегодно проводимый в казанской опере Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина. Кстати, этот памятник, стоящий возле Богоявленского собора, где Шаляпина крестили, до сих пор единственный в мире и уже стал одним из символов Казани. Шаляпинский фестиваль как бренд стал той движущей силой, что помогла увековечить память великого певца у него на Родине.

В эти дни в Казани проходит Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева, он проводится уже в тридцать первый раз и в двадцать шестой носит имя великого танцовщика. Кстати, имя Нуриева фестиваль начал носить с согласия самого «летающего татарина», который гастролировал на этой сцене в качестве дирижера в мае 1992 года и был приятно удивлен качеством работы казанской балетной труппы.

Нуриевский фестиваль, как и Шаляпинский, давно уже стал мировым брендом, естественно, что в его недрах постоянно идут разговоры, что увековечить память Рудольфа Нуриева надо и в визуальной форме.

Шаляпинский фестиваль как бренд стал той движущей силой, что помогла увековечить память великого певца у него на Родине. Фото Романа Хасаева



«Что касается степени личности, то, мне кажется, личность Рудольфа Нуриева сомнений вызвать не может. Эта фигура уже заняла свое место в мировом пространстве. Что касается времени, то это вопрос законодательного характера. Например, чтобы установить мемориальную доску по нашим татарстанским законам со дня кончины человека должно пройти не менее десяти лет. Мне кажется, что в отношении памятников такой временной границы нет. Много ушло времени, чтобы установить памятник Шаляпину. Выбор места, убеждение в необходимости поставить памятник людей, от которых исходят решения, на все это в комплексе нужно время. Сейчас наша миссия в том, чтобы приблизить время принятия решения по памятнику Нуриеву. Нуриев, с одной стороны, и часть мировой культуры, но с другой — такой мировой славы, как у него, не удостоился ни один представитель татарской нации», — высказал свое мнение директор ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Кстати, именно он был инициатором приглашения в Казань Нуриева, лично летал в тогдашний Ленинград на встречу с артистом. И, как отметили участники «круглого стола», поскольку статья «Об измене Родине» в то время еще не была снята с Нуриева, Мухаметзянов мог поплатиться своим креслом за приглашение в театр «изменника». Но приезд Нуриева в Казань стал одним из самых смелых и удачных его проектов.

Памятник — логическое продолжение фестиваля

По мнению шефа балетной труппы Владимира Яковлева, установка памятника Нуриеву в Казани — это логическое продолжение Нуриевского фестиваля. О Нуриеве сейчас снимают фильмы, ставят спектакли, интерес к его фигуре огромен. «Сейчас как раз и наступило время установить памятник, через пятьдесят лет будет поздно, хороша ложка к обеду», — полагает Яковлев. По его мнению, Казань, где Нуриев был дважды, в марте и мае 1992 года, где есть фестиваль, наконец, Казань — Родина его матери, имеет полное право установить памятник великому танцовщику. И памятник Нуриеву должен быть установлен в непосредственной близости к оперному театру.

Композитор, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Резеда Ахиярова предложила рассмотреть место сзади театра, вблизи фонтана. «Кому только нет памятников в Казани, даже собирательным персонажам, разве Нуриев не заслужил памятника? Это очень актуальная идея, и ее нужно доносить до руководства республики, нужно обращение деятелей культуры, и я верю, что такое обращение будет поддержано», — полагает Ахиярова.

По мнению шефа балетной труппы Владимира Яковлева, установка памятника Нуриеву в Казани — это логическое продолжение Нуриевского фестиваля. Фото Романа Хасаева



Нужны подписанты

В свое время у Резеды Ахияровой и поэта Рената Хариса была идея создать балет, посвященный Нуриеву, было написано либретто, но, к сожалению, воплотить идею в жизнь не удалось. Народный поэт РТ Ренат Харис, который тоже был участником «круглого стола», считает, что сейчас уже настало время от слов переходить к делу, надо составить «дорожную карту».

«Начало пути — это наш сегодняшний «круглый стол». Это первый действенный шаг. Дальше должна работать пресса, нужно как можно больше публикаций. Это второй шаг. Работа с общественным мнением — это третий шаг. На имя Нуриева претендует Уфа, Санкт-Петербург и мы. Чтобы нас не опередили, надо действовать. Надо воплощать имя Нуриева в художественных образах. Надо обращаться к президенту», — считает Ренат Харис.

С ним отчасти не согласился заместитель директора оперного театра Юрий Ларионов, который полагает, что первый шаг к установке памятника Рудольфу Нуриеву в Казани был сделан еще в 1993 году, когда балетный фест, до той поры безымянный, впервые начал носить имя Нуриева. «Нематериальное наследие — фестиваль — у нас уже есть, теперь нашу память о Нуриеве надо отлить в бронзе или высечь в мраморе», — таково мнение Юрия Ларионова.

Единодушно участники «круглого стола» пришли к выводу, что нужно обращение к президенту РТ, деятели культуры республики, конечно же, не откажутся его подписать. И не только татарстанские, многие медийные персонажи поставят свои подписи. «Через пять лет будет отмечаться 85-летие Нуриева, к этой дате можно успеть», — уверен Ренат Харис. Вторая дата — тридцать лет с того дня, как казанский фест носит имя Нуриева, это 2022 год. Две даты, каждая из которых могла бы стать поводом для установки памятника.

«Через пять лет будет отмечаться 85-летие Нуриева, к этой дате можно успеть», — уверен Ренат Харис. Фото kpfu.ru



Участники «круглого стола» очень надеются на понимание со стороны президента республики, который поддерживает множество знаковых для республики культурных проектов. И совсем не фантастически прозвучала мысль о том, что создать памятник можно было бы попросить Михаила Шемякина, который хорошо знал Нуриева. Ну какая фантастика? А разве приезд Нуриева в Казань в 1992 году не казался утопией? Но ведь рискнули, и все получилось.