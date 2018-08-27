Августовский педсовет в Казани: нагоняй мэрии, «срезанные» десятиклассники и родной язык

Обратная сторона пропаганды профмастерства: родители нажаловались министру образования Татарстана, что их детей не берут в 10 класс

Фото: Максим Платонов

Определили вектор дальнейшего развития и озвучили основные проблемы сегодня на августовском педсовете в Казани. Министр образования Татарстана Рафис Бурганов отчитал Управление образования при исполкоме за нежелание школ принимать детей в 10-е классы, а глава мэрии Казани обрадовал, что в следующем году в рамках программы по благоустройству дворов в порядок приведут территории близ учебных заведений. О том, чем стоит гордиться и над чем еще работать и работать в сфере образования в Казани, — в материале «Реального времени».

Повод для гордости

Следом за республиканским августовским педсоветом казанские преподаватели собрались на конференции, чтобы обсудить итоги прошлого года и определить задачи на нынешний. А результаты, стоит сказать, порадовали. Начальник Управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов напомнил, что ОГЭ по городу успешно сдали 99,04% девятиклассников, в то время как в прошлом году их было меньше на 0,44%. Не получили аттестаты об основном общем образовании 66 человек против 88 в 2016—2017 учебном году.

Среди выпускников 11-х классов выросла доля высокобалльных работ по большинству предметов, больше всего — по немецкому и английскому языкам. Порадовало и почти двухкратное увеличение числа стобалльников — с 46 до 89 человек. По химии количество стобалльников выросло в четыре раза — с 5 до 20 учащихся, по русскому — в два раза с 16 до 36 человек. Причем большинство этих ребят осталось учиться в Татарстане. Вузы в республике предпочли 47 человек, уехали в Москву — 27, а в Санкт-Петербург — 6.

Еще один повод для гордости — традиционно хорошие результаты на всероссийской олимпиаде, где Казань вот уже несколько лет подряд занимает третье место, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В материальном плане город помог одаренным детям и преподавателям на 20 млн рублей, которые пошли на организацию учебно-тренировочных сборов, поездок и мастер-классы для педагогов.

Отдельно Хидиятов браво отчитался о работе с детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ). Всего в Казани воспитываются и обучаются 1 667 детей-инвалидов и 678 детей с ОВЗ. Для детей с ОВЗ откроют дополнительные специализированные группы в 9 детских садах в Ново-Савиновском, Авиастроительном, Московском и Советской районах. В первый класс в этом году в Казани пойдут 45 детей с ограниченными возможностями здоровья, а детей в рамках инклюзии готовы принять 34 школы. Кроме того, лицей № 78, который является федеральной площадкой для инклюзивного образования, и школа № 156 подготовились к приему детей, наладив взаимодействие с медучреждениями.

Школы и детсады строят, но их все равно мало

Вместе с тем все также остро стоит проблема с нехваткой школ и детских садов. Всего на развитие отрасли в этом году направили более 15 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. Как следствие — 1 сентября в Казани откроется три новых школы — в ЖК «Салават купере», «Светлая долина» и на Минской. Еще две школы в ЖК «Весна» и на улице Гареева только начали строить и обещают открыть через год. Впрочем, потребность новые учебные заведения все равно не закрывают.

— Новостройки снижают напряженность в новых микрорайонах города, однако это не решает проблему школ по переводу в одну смену. В этом году во вторую смену будут обучаться более 14% детей. Одним из решений данного вопроса может стать строительство пристроек к действующим учреждениям, — отметил Хидиятов.

Под новые учебные заведения в городе зарезервировали 27 земельных участков.

С детскими садами вопрос также остается актуальным. На начало учебного года доступ к детсаду имеют 95% казанцев старше трех лет. На августовском педсовете рассказали, что в городе появилось три новых дошкольных учреждения — по 340 мест в ЖК «Арт Сити» и «Весна» и на 220 мест в ЖК «Станция Юбилейная».

Позже министр образования РТ Рафис Бурганов обнадежил — в рамках федеральной программы в 2018—2019 годах планируется построить в республике 29 детсадов на 6 тысяч мест, из которых 3 тысячи мест полагаются ясельным группам.

— Наибольшее количество объектов запланировано в городе Казань, — сказал Бурганов.

А пока начальник Управления образования предложил закрывать потребность альтернативными предложениями — группами кратковременного пребывания, семейными группами, дошкольными отделениями при школах.

На капитальный, текущий и аварийный ремонты, выполнение предписаний надзорных органов, противопожарные мероприятия и благоустройство территории в столице республики направили 1 млрд 206 млн, но, естественно, охватить работами все школы и детсады не удалось. Впрочем, самых запущенных случаев финансирование коснулось — все школы старше 30 лет, а их в Казани 136 штук, хоть и не сразу, но были капитально отремонтированы. Как рассказал глава мэрии Казани, с 2019 года в рамках программы капитального ремонта дворов в школах отремонтируют асфальтовое покрытие и устранят предписания надзорных органов, в том числе по ограждению территории.

В целом количество школьников и детсадовцев в столице республики из года в год только растет. Если в 2017—2018 годах в школах обучалась 121 тысяча детей, то в этом году их стало уже 128 тысяч. Через шесть лет их число вырастет и вовсе до 195 тысяч человек. Последствием бэби бума стало все растущее количество первоклассников, из-за чего в некоторых школах уже сейчас насчитывается по шесть параллелей 1 класса, а в новой школе «Салават купере» целых 10 параллелей.

Без морального права

Уже с подачи министра образования РТ поднялся еще один существенный вопрос — многочисленные жалобы родителей на нежелание учебных заведений принимать их чад в 10 класс.

— Замечу, что муниципальный орган управления образования, увлекаясь, в погоне за высокими результатами забывает, что для детей, не выбравших профиль, есть еще универсальный учебный план. В этом году в министерство поступает большое количество обращений от родителей в том числе из Казани по поводу отказа в приеме ребят в 10 класс. Мы с вами не имеем на это ни законодательного, ни морального права, — Рафис Бурганов.

В качестве положительного примера он назвал Вахитовский район, где почти 81% выпускников 9 классов в прошлом году пошли в 10-й класс и который по итогам ОГЭ занимает третье место в городе.

Среди проблемных вопросов он также отметил большое количество неудовлетворительных оценок в Казани и Татарстане по целому списку предметов: физике, химии, информатике, биологии, обществознанию, истории и литературе.

— Методическим службам города необходимо тщательно разобраться в сложившейся ситуации, усилить работу в данном направлении с учителями-предметниками, — дал поручение министр.

Обязательный татарский под контролем?

Про главную тему переживаний и обсуждений минувшего учебного года — обучение в обязательном формате татарскому языку — спикеры не забыли, но высказывались очень аккуратно.

— Необходимо обеспечить исполнение государственных гарантий по реализации прав по изучению родных языков во всех образовательных организациях, — отметил Хидиятов.

В детских садах он предложил использовать разные интересные технологии, чтобы заинтересовать детей татарским.

Акцентировал внимание на «обеспечении исполнения государственных гарантий» и министр образования РТ Рафис Бурганов. Он поручил взять под особый контроль этот вопрос.

За два часа обсуждения казанской повестки педагоги и имеющие отношение к образовательному процессу также обсудили и то, какой вектор развития стоит брать. Помимо основной образовательной программы все единогласно говорили о том, что не стоит забывать об экологии и благотворительности, а пример в этом детям должны подавать взрослые. А в завершение августовского педсовета наградами отметили не только отличившихся учителей и директоров учебных заведений, но и родителей, которые вырастили стобалльников, превратив таким образом конференцию в предвосхищающий 1 сентября праздник.