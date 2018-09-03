Утонет ли Казань в сточных водах? «Вся эта история закончилась, движение грунта больше не продолжается»

Глава «Водоканала» заверил: новых ЧП на стройке КНС «Заречная» не предвидится

Об осенней декаде добра, в третий раз стартовавшей в рамках городского проекта «Добрая Казань», спасении утопающих и развитии городского «Водоканала» говорили сегодня утром на деловом понедельнике в мэрии. Корреспондент «Реального времени» следила за ходом совещания и выбрала наиболее интересные новости.

В депутаты прошел добрый реставратор



Совещание началось с сообщения руководителя Казгорисполкома Дениса Калинкина о предварительных итогах дополнительных выборов в Госсовет РТ по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8, напомнив, что депутатское кресло стало вакантным после того, как депутатские полномочия сложил с себя Марат Садыков, назначенный весной министром здравоохранения РТ.

Самовыдвиженец Рустем Хасанов — известный в городе благотворитель, который три года назад создал фонд «День добрых дел» и успешный бизнесмен, директор и владелец ООО «Реставратор». Принадлежащее ему предприятие, по данным ресурса «Руспрофиль», за последние четыре года заключило 20 госконтрактов и заработало на них свыше 474 миллионов рублей.

Среди заказчиков ООО «Реставратор» — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», Верховный суд РТ, МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции г. Казани», Казанская государственная консерватория, республиканский Минстрой, ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГУП РТ «Татлизинг». Только в этом году ГКУ «Главинвестстрой РТ» заключило с ООО «Реставратор» по итогам торгов три госконтракта общей стоимостью почти 113 миллионов рублей, в частности, на ремонт памятника истории и культуры — дома купца Бигаева в Старо-Татарской слободе, исторического здания прогимназии в Лаишево с целью размещения в нем краеведческого музея имени Гавриила Державина, восстановление Дома-музея им. Мухаммаджана Ахметжанова в селе Иж-Бобья Агрызского района, и на комплекс ремонтно-реставрационных работ, включая реставрацию Спасского собора в Елабуге.

Самовыдвиженец Рустем Хасанов — известный в городе благотворитель, который три года назад создал фонд «День добрых дел» и успешный бизнесмен, директор и владелец ООО «Реставратор». Фото kzn.ru



При относительно невысокой явке избирателей — около 25 процентов — Хасанов убедительно обошел соперников.

— За кандидата-самовыдвиженца Рустема Хасанова проголосовало более 54 процентов избирателей. Второе место — Марсель Габдрахманов, за него голосовали 23 процента, третье — Василий Новиков, 20 процентов, — сообщил Калинкин.

За добром — с дневником

О добрых делах, которые строго по графику будут совершать в течение наступившей недели казанцы, рассказал председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. Начал он с радостной новости о том, что каждый первоклассник 1 сентября уже традиционно получил в школе, вместе с набором учебников, «Дневник добрых дел» — дневник записей о совершенных им добрых поступках (не за неделю, в течение которой они вряд ли научатся писать и соответственно делать записи в дневнике, а за весь учебный год). Перевел старушку через дорогу — не вертись по сторонам в поисках, кому еще помочь, а прилежно рисуй галочку…

Красочных дневников для этих галочек нынче раздали первоклашкам уже более 17 тысяч, а отпечатали их с запасом — около 19 тысяч (в прошлом году было отпечатано 16 тысяч экземпляров «дневников добра»). Дневник — книга цветная, яркая, часть листов в нем заламинирована, чтобы память о добрых делах лучше сохранялась. Исполнительный директор выпустившего «Дневник добрых дел» Татарского детского издательства Алсу Марданова пояснила корреспонденту «Реального времени», что на качестве издательство не экономит:

— Мы третий год занимаемся выпуском этих дневников, и ежегодно их дизайн и содержание меняется: улучшаются иллюстрации, переписываются статьи… Печатается дневник в санкт-петербургской типографии — в Казани нужное качество издания обеспечить не удалось…

Дневник — книга цветная, яркая, часть листов в нем заламинирована, чтобы память о добрых делах лучше сохранялась. Фото дневникдобрыхдел.рф

Стоимость этого замечательного «Дневника добрых дел», как говорится, коммерческий секрет. И из какого кошелька оплачивается этот «праздник послушания» «Реальному времени» тоже не смогли сказать ни в издательстве, ни в «Доброй Казани», ни в пресс-службе исполкома. Зато в издательстве уточнили: от имени заказчика книжицы ее содержание и оформление согласовывало Городское управление образования.

Бери собаку, велосипед — и в лес!

В дни декады в школах традиционно пройдут уроки добра и благотворительные ярмарки, сообщил Айрат Фаизов с гордостью. А корреспонденту «Реального времени» вспомнилось, как год назад небогатые мамочки из казанского поселка делились впечатлениями от благотворительной ярмарки в стиле героев мультфильма про Простоквашино: «Чтобы продать что-нибудь в благотворительных целях, надо купить что-нибудь… а у нас денег нет». И как они жаловались, что, не имея возможности приобрести товар для благотворительной ярмарки, везли с пересадками на общественном транспорте на другой конец города увесистые плоды собственных садов-огородов — кабачки и тыквы. Ну и, ясное дело, отнюдь не добра желали при этом организаторам показательного мероприятия.

А вот инициатива благотворительной общественной организации «Зоозабота» провести выставку фотографий семей, взявших домашних питомцев из приютов, наверняка вызовет у казанцев только положительные эмоции. Зоозащитники проведут фотовыставку «Подарок судьбы» 6 сентября в парке имени Горького.

— Ее организаторы хотят вдохновить жителей Казани на осознанное приобретение нового четвероногого члена семьи, а также рассказать о том, что метис (беспородная собака) ничем не хуже породистого пса, — отметил председатель Комитета по делам детей и молодежи и пообещал, что на открытии выставки будет организован фуршет, но не для гостей, а для собак!

В дни декады в школах традиционно пройдут уроки добра и благотворительные ярмарки, сообщил Айрат Фаизов с гордостью. Фото kzn.ru

Не менее полезными наверняка окажутся намеченные на 6—8 сентября соревнования по плаванию, в которых примут участие около 100 детей с синдромом Дауна. Пройдут они в бассейне «Акчарлак» в рамках Всероссийского открытого турнира по плаванию «Победим вместе». А 7—9 сентября в Молодежном центре «Волга» на турнире «Добрый футбол» сразятся 16 команд, состоящих из детей, попавших в трудную жизненную ситуацию — они приедут со всего Татарстана. И, наконец, 12 сентября 30 мальчишек и девчонок из малообеспеченных и неблагополучных семей, которым 30 августа в рамках благотворительного фестиваля «ВелоДобро» было вручено 30 отремонтированных велосипедов, примут участие в осеннем велозаезде в Горкинско-Ометьевском лесу.

Казанцам не хватает пляжей

О спасении утопающих отчитался на деловом понедельнике начальник городского Управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов. Он сообщил о главном достижении: на муниципальных пляжах города, благодаря контролю и отличной реакции дежуривших на оборудованных для купания пляжах 60 спасателей, за весь купальный сезон не утонуло ни одного человека. Десятерых купальщиков, которые не смогли удержаться на плаву, вовремя вытащили на берег.

Однако казанцы умудрились все же подпортить статистику, поскольку купались не там, где предписано, а там, где нашли подходы к воде — на несанкционированных пляжах. В результате утонуло 9 человек, в том числе один ребенок. Среди взрослых погибших на воде нет ни одной женщины — только мужчины.

Во время купания в Волге утонуло двое мужчин, на Казанке погибли мужчина и ребенок. Утонули также купавшиеся за пределами пляжей: один человек — в Дербышках, на озере Комсомольское, двое — на озере Глубоком, один — на озере Изумрудное и один — на озере Кабан.

На муниципальных пляжах города, благодаря контролю и отличной реакции дежуривших на оборудованных для купания пляжах 60 спасателей, за весь купальный сезон не утонуло ни одного человека. Фото Олега Тихонова

В заключение своего доклада Фердинанд Мазитович сообщил о главных задачах на следующий, 2019 год:

— Необходимо закрепить пляжи за постоянными организациями, обеспечивающими их подготовку к купальному сезону, которые в течение всего сезона следили бы за содержанием инфраструктуры пляжей… Увеличить количество мест отдыха у воды, особенно у озер Нижний и Средний Кабан, на озере Чебакса, около Центра семьи «Казань» и за речным портом. И улучшить инфраструктуру пляжей, создать для маломобильных людей условия, чтобы отдых у воды был более комфортным.

— Тема пляжного отдыха получила новый импульс к развитию — президентом нашей республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым принято решение о республиканской программе благоустройства пляжей, — напомнил Денис Калинкин. — Оборудованные пляжи будут оттягивать и привлекать людей из несанкционированных мест купания…

Об очистных и не только…

Руководитель казанского «Водоканала» Андрей Егоров отчитался об идущей к завершению модернизации городских биологических очистных сооружений — БОСК. Он сообщил, что монтаж конструкций «колпака», которым решено накрыть биологические очистные сооружения, уже завершен, а на приемных камерах установлена система очистки воздуха. К работам приступили в марте прошлого года, а завершить их планируется в октябре.

— На текущий год на БОСК запланировано начало строительства сооружений по термомеханической переработке образующегося осадка для прекращения его вывоза на иловые поля, что позволит их вывести из технологического цикла, — сообщил Егоров. — В настоящее время готовится техническая документация для проведения государственной экологической экспертизы, по результатам открытого конкурса определены поставщик технологического оборудования — АО «ГМС «Нефтемаш» и подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ — ПАО «Томскгазстрой».

Андрей Егоров сообщил, что монтаж конструкций «колпака», которым решено накрыть биологические очистные сооружения, уже завершен, а на приемных камерах установлена система очистки воздуха. Фото kzn.ru

Конечная цель всех этих мероприятий, проектная стоимость которых составляет 573 млн. рублей (203 миллиона из городского бюджета, 326 миллионов из бюджета РТ и 44 миллиона — собственные средства предприятия), — избавить казанцев от «ароматов», которые ветер разносит с очистных по окрестным районам. Но на многочисленные вопросы журналистов, принявшихся по окончании аппаратного совещания допытываться, когда же этот запах исчезнет, Андрей Егоров так и не ответил.

Руководитель Водоканала также сообщил, что продолжается строительство КНС «Заречная»:

— По основному «стакану» выполнено шпунтовое ограждение и устройство трех монолитных распределительных поясов. Построены все семь запланированных камер, проложены три микротоннеля общей длиной 300 метров, трубопроводы переключения от насосной станции «Верхняя».

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, каково сейчас состояние дел на стройке, где неоднократно происходили ЧП (тонула в котловане строительная техника, давал просадку грунт, что вызвало подвижки грунта в основании под соседним старинным домом на улице Кожевенной и появление в его стенах трещин), Андрей Егоров ответил, что сейчас строятся дополнительные скважины, осуществляется комплекс мер по водопонижению, а «вся эта история закончилась, движение грунта больше не продолжается».

Кроме того, Егоров сообщил о реализации менее масштабных, но не менее важных для казанцев проектах, в частности, о том, что делается, чтобы исправить ситуацию со снабжением водой поселка Мирный, где из построенных недавно 22 скважин водозабора функционируют всего пять, а их мощность в общей сложности составляет всего 5 тысяч кубометров в сутки при проектной мощности водозабора в 22 тысячи кубометров.