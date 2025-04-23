В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее ограничения повторно вводились в двух аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников. Около 12.20 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА. Мэр Елабуги Рустем Нуриев заявил, что в результате атаки беспилотника нет пострадавших и жертв. На месте происшествия работают службы экстренной помощи.



Анастасия Фартыгина