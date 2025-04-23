В России запустят биометрический сервис для заселения в гостиницы до лета

Фото: Динар Фатыхов

В России до начала лета планируется запустить новый сервис, который позволит заселяться в гостиницы по биометрии без необходимости предъявления паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Единой биометрической системы.

Сервис будет доступен для граждан России, у которых есть подтвержденная биометрия. Однако гости смогут выбрать, как им удобнее заселиться — по паспорту или по биометрическим данным.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сервис избавит гостей от необходимости показывать бумажные документы и ускорит процесс регистрации благодаря автоматическому заполнению данных, — подчеркнули в пресс-службе.

Москва станет одним из первых городов в мире, где появится такая услуга. В будущем планируется расширить ее использование и в других регионах страны.

Напомним, что правительство России утвердило новое постановление, позволяющее гражданам использовать биометрические данные для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть соответствующая техническая возможность.



Анастасия Фартыгина