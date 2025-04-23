В Казани ввели режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки дронов
В Казани с 13.40 объявлен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Напомним, что в Татарстане около 12.20 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА. Мэр Елабуги Рустем Нуриев заявил, что в результате атаки беспилотника нет пострадавших и жертв. На месте происшествия работают службы экстренной помощи.
В связи с инцидентом в аэропорту Нижнекамска вновь введены временные ограничения. Вылеты и прием воздушных судов также ограничены и в Казани.
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