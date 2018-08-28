«Нижнекамскнефтехим»: «43% работников — это сотрудники до 35 лет»

Фото: Олег Тихонов

В Казани прошел форум студентов, обучающихся за пределами Татарстана. На него пригласили тех, кто окончил школу в республике, но учится в других регионах или странах. Цель — вернуть талантливую молодежь в Татарстан, поэтому в форуме приняли участие ведущие предприятия республики, среди которых «Нижнекамскнефтехим». Что градообразующее предприятие предлагает молодым сотрудникам — в материале «Реального времени».

«Многих специалистов мы, можно сказать, выращиваем сами»

На форум приехали больше 100 талантливых студентов из ведущих вузов мира. Все они родом из Татарстана, но сейчас учатся в Москве, университетах Германии, Великобритании, Канады, Китая, Турции. Цель форума — заинтересовать талантливую молодежь перспективами работы в Татарстане, поэтому предприятия республики презентуют программы по работе с выпускниками. С такой презентацией перед потенциальными сотрудниками выступил и.о. заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов. Он рассказал о компании, о перспективах ее развития и об условиях, которые здесь созданы для молодых специалистов.

Представители «Нижнекамскнефтехима» рассказали участникам форума о перспективах работы в компании. Фото предоставлено НКНХ

Молодежь — приоритетное направление для «Нижнекамскнефтехима». Из года в год коллектив предприятия обновляется, и сейчас 43% работников — это сотрудники до 35 лет, при этом за 5 лет на работу приняли 2 048 выпускников профильных учебных заведений, в том числе 285 выпускников вузов. Все это стало возможным благодаря тесной работе с базовыми учебными заведениями: Нижнекамским химико-технологическим институтом и Колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. На базе колледжа создан Ресурсный центр, где готовят аппаратчиков, слесарей, машинистов, слесарей КИПиА, электромонтеров, лаборантов. На базе Нижнекамского химико-технологического института созданы базовые кафедры: «Нефтехимический синтез», «Оборудование нефтехимических производств», «Автоматизированные системы управления», «Промышленная энергетика нефтехимических производств», целью которых является повышение качества подготовки кадров.

На форум приехали больше 100 талантливых студентов из ведущих вузов мира. Фото предоставлено организаторами форума



— Многих специалистов мы, можно сказать, выращиваем сами. Например, Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева мы называем цехом №1. Наши специалисты совместно с преподавателями разрабатывают учебные программы, профильные для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Поэтому к нам приходят практически готовые специалисты, — объяснил директор учебного центра по подготовке персонала «Нижнекамскнефтехима» Алексей Бочкарев.

Соучредитель государственной программы «Глобальное образование»

Кроме этого, предприятие заинтересовано в специалистах, которые получили образование за рубежом. Многие, получив диплом, едут учиться в магистратуру, и на нижнекамском предприятии хотят переманить такие ценные кадры. Для этого «Нижнекамскнефтехим» стал соучредителем «Глобального образования» — государственной программы по финансированию обучения россиян, поступивших в магистратуру за границей.

— Мы второй год с ними работаем и понимаем, что быстро результатов не добиться, но мы заинтересованы в этом. Сейчас очень много выпускников, которые сами находят финансирование и едут учиться за границу. К сожалению, не у всех есть такая возможность, поэтому мы бы хотели выстроить цикл, чтобы предприятия материально помогали таким студентам. Мы работаем над тем, чтобы компании помогали с обучением за рубежом, а выпускники по окончании учебы несколько лет работали на предприятии, — продолжил Алексей Бочкарев.

Среди участников форума — Ефим Бухаров и Глеб Васягин. Студенты учатся в КНИТУ-КХТИ, но сейчас по партнерской программе обучаются в Германии. Пока не знают, где будут жить после окончания университета, поэтому в качестве будущего места работы рассматривают и «Нижнекамскнефтехим».

— Наша специальность связана с полимерами, поэтому мы присматриваемся и к «Нижнекамскнефтехиму». Мы не знаем, что будет дальше, к тому же домой всегда тянет, так что если будут хорошие условия в Татарстане, то поработаем здесь, поделимся зарубежным опытом. Для нас важны условия — современное оборудование и, конечно же, чтобы была перспектива карьерного роста, — поделились студенты Ефим Бухаров и Глеб Васягин.

Профессиональная и социальная адаптация сотрудников

С будущими работниками «Нижнекамскнефтехима» руководители подразделений знакомятся еще во время обучения в учебном заведении на производственной практике. Каждый год более полутора тысяч студентов направляются в подразделения ПАО для освоения и закрепления практических навыков. Согласно договорам о практике с Колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, КНИТУ и НХТИ ежегодно перед началом учебного года предприятие согласовывает календарные графики прохождения производственной и преддипломной практик с указанием направления подготовки, количества студентов и периода организации практики.

Каждый год более полутора тысяч студентов направляются в подразделения НКНХ для освоения и закрепления практических навыков. Фото Артема Рябова



— Хочу отметить, что в компании действует система развития персонала. Только в 2017 году повысили квалификацию 6 859 работников в возрасте до 35 лет, за 7 месяцев 2018 года — 3 063. Созданы условия для реализации научного потенциала: у нас работают восемь молодых кандидатов наук, аспиранты и соискатели ученой степени. Молодые новаторы участвуют в конкурсах внутри компании, во Всероссийском конкурсе «Инженер года». За 5 лет 315 человек в возрасте до 35 лет из списка кадрового резерва стали руководителями, — рассказал о перспективах и.о. заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

Чтобы новые специалисты быстрее адаптировались на новом месте работы, за каждым молодым работником закрепляют квалифицированного наставника, который несколько месяцев выполняет роль учителя. Кроме этого, для социальной адаптации молодежи на предприятии каждый год проводят более 150 мероприятий.

— У нас есть творческое направление, которое включает фестивали, конкурсы, игры КВН разного уровня. Также все структурные подразделения предприятия принимают участие в играх «Что? Где? Когда?», «60 секунд», «Интуиция», «Брейн-ринг». У нас проводятся соревнования по спортивному ориентированию, много патриотических мероприятий. Очень развит спорт. Практически по всем видам спорта, начиная от шахмат и заканчивая хоккеем, в течение года проводится около 80 мероприятий. Созданы достойные условия занятия массовым спортом. Работают спорткомплексы «Факел», «Дружба», «Нефтехимик», ледовые арены, база «Алмаш», — рассказал заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорту «Нижнекамскнефтехима» Евгений Рябов.

На градообразующем предприятии задействовано более 30 технических специальностей, поэтому место найдется для всех активных сотрудников, но особо ценными кадрами считаются специалисты в области IT. Сейчас «Нижнекамскнефтехим» реализует проект по строительству этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год. Для нового комплекса потребуется много специалистов, поэтому на предприятии ждут молодежь, которая готова развиваться и выполнять перспективные проекты.

Партнерский материал