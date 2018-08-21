Моя «полиция» меня отрезвляет: «Уфа» крупно проиграла перед британским выездом

Бело-голубые вновь оказались непобедимыми

«Цвет настроения — синий». Эта фраза в ближайшие 10 дней актуальна для бело-красной «Уфы» как никогда. Кстати, команда еще ни разу за семь встреч этого сезона (4 в Лиге Европы и 3 в чемпионате Премьер-лиги) не снимала свою любимую красную форму (проиграв в ней только краснодарским «быкам», не любящим, как известно, этот цвет). «Небесный» период начался в понедельник, 20 августа, поединком с московским «Динамо». Далее запланированы два матча (23 и 30 августа) с «Глазго Рейнджерс» в той же цветовой гамме, ну и между ними — домашняя проверка лазурным питерским «Зенитом» (26 августа). Чем обернулся старт «синей декады» — в материале «Реального времени».

Непобедимое «Динамо»



В текущем сезоне «Динамо» стартовало тремя ничьими — 0:0 на выезде в Туле, 1:1 — с «Рубином» дома, и 1:1 — в Екатеринбурге. Перед очным матчем с «Уфой» динамовцы расположились на 13-м месте, имея в своем активе 3 очка. У «Уфы» было 4 очка и 10-е место. Команда Томарова играла пока только дома — успела и порадоваться («Анжи» — 3:0), и огорчиться («Краснодар» — 0:1), и заключить мир («Локомотив» — 0:0).

Заметим, что «Уфа» провела с «Динамо» шесть официальных встреч и ни разу не сумела победить. При этом в активе уфимцев всего две ничьи (обе 1:1, последняя из них еще при Семаке в Уфе на старте весеннего отрезка концовки прошлого чемпионата), в пассиве — четыре поражения.

«Уфа» провела с «Динамо» шесть официальных встреч и ни разу не сумела победить. Фото fcdynamo.ru



Ценные кадры



Перед стартом сезона в команду бело-голубых из «Краснодара» перешел Жоаозиньо. Ушли из «Динамо» сразу несколько человек: Александр Зотов, Ибрагим Цаллагов, Анатолий Катрич, Николай Обольский и один из лидеров — Александр Ташаев, усиливший московский «Спартак».

Наверняка с особым настроением рвется в бой экс-защитник «Динамо» уфимец Дмитрий Живоглядов. Вопрос состоял в том, дадут ли ему отдохнуть перед более ответственным поединком в Глазго в Лиге Европы или выпустят и на этот матч. Второй вопрос — появится ли Еркебулан Сейдахмет, которого заявили на чемпионат России буквально перед прошлым туром. Сейчас он пригодился бы на российских полях, да и посмотреть на «казахского Месси» очень хочется.

Еще одно потенциальное усиление нападения произошло перед выездом «Уфы» в Люксембург — Ловро Бизяк, забивший «горожанам» в Словении за «Домжале» и едва не похоронивший их на первой же стадии Лиги Европы, стал уфимским «подданным». Он выбрал себе вполне атакующий 11-й номер и тоже рвется поиграть. Бизяка успели дозаявить в российский сезон за пару часов до начала матча с бело-голубыми. А в Европу он сможет получить путевку в том лишь случае, если уфимский клуб сможет пройти «Рейнджерс» и, соответственно, в групповой этап Лиги.

Сам словенский форвард сказал следующее перед переходом: «Знаю, что «Уфа» — очень хороший клуб. У меня здесь уже есть хороший друг — Боян Йокич. Боян рассказывал об «Уфе» только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью футбольного клуба «Уфа». Готов помочь команде уже в следующем матче. Жду не дождусь момента, когда смогу надеть футболку «Уфы».



Ну и вечные вопросы — будут ли здоровы к матчу с «Динамо» атакующие игроки Вячеслав Кротов и Дмитрий Сысуев?

Уфимцы начали игру за здравие, явно намереваясь решить все вопросы как можно раньше. Фото vk.com/ufafc



Сюрпризы Томарова для Хохлова



Кротов в итоге вышел в основном составе. А вот Игбун в кои-то веки остался в запасе (явно матч Лиги Европы в приоритете). Зато Бизяк составил Кротову пару в нападении — тоже сюрприз для соперника (и в какой-то степени для самих уфимцев — два чистых форварда). Обляков должен был им подносить «снаряды», как и Карп с Пауревичем. Фланги отдали на откуп Йокичу и Сухову (Живоглядов также остался в запасе). Пуцко, Табидзе и Тумасян составили оборонительный кулак, который должен был облегчить работу основному вратарю Александру Беленову.

Впервые в сезоне «Уфа» вышла в гостевой белой форме, динамовцы — в традиционной синей. Куда менее ожидаемым получился выход Томарова в стильном пиджаке. На трибунах был замечен и главный тренер сборной Станислав Черчесов, пришедший поглядеть на своих потенциальных подопечных.

Уфимцы начали игру за здравие, явно намереваясь решить все вопросы как можно раньше. Кротов уже на 4-й минуте мог отправлять мяч в правый нижний угол ворот Шунина, но не сумел грамотно распорядиться моментом. Спустя мгновенье немного не повезло Пуцко, его удар прошел рядом со штангой.

Постепенно хозяева очнулись и стали действовать куда более активно. Гости, наоборот, взяли время, чтобы передохнуть в обороне. Игра между тем была достаточно живая. За это время новичок команды Бизяк узнал, что такое российская «полицейская коробочка», а Кротов пробил чуть выше левого верхнего угла. Закончился первый тайм двумя подряд угловыми «Уфы», но особой опасности они не принесли, отправив команды на перерыв при нулевом счете.

В начале второго тайма уфимцы заставили соперников получить два «горчичника» на ровном месте — хозяева нервничали и стремились прервать-таки свою ничейную серию. Фото vk.com/ufafc



Кто опоздал — тот проиграл



В начале второго тайма уфимцы заставили соперников получить два «горчичника» на ровном месте — хозяева нервничали и стремились прервать-таки свою ничейную серию. То ли испугавшись за здоровье своего молодого лидера, то ли желая немного остудить пыл хозяев, Томаров решил выпустить на поле Ванека вместо Облякова. Пока уфимцы привыкали к изменениям, бело-голубые потихонечку подходили к воротам соперника все ближе. В итоге этот ударный отрезок закончился голом Панченко на 63-й минуте матча — Кирилл распечатал ближний угол Беленова.

Тренерский штаб гостей принялся искать выход из ситуации, выпустив для начала Сысуева, а потом и Слая, заменившего центрального защитника Табидзе. Изменения несколько смутили игроков «Динамо», но, пропустив несколько опасных атак «Уфы», они сумели без потерь вернуться в игру. Да так, что такой сложный по своему ходу матч превратился в абсолютно проходной по итоговому счету. Сначала преимущество хозяев красивым обводящим ударом удвоил Луценко, а потом Жоаозиньо довел до разгрома — 3:0.

Несмотря на исход встречи и цифры на табло по итогам 90 минут, говорить о слабости «Уфы» не приходится. Очевидно, что «горожане» пока не готовы бороться на два фронта и команда делает основную ставку на еврокубки. Второй тур подряд ощущается отсутствие свежести у подопечных Томарова — что с «Краснодаром», что теперь с «Динамо» не хватило концентрации до конца игры. Хотя говорить о силе бело-голубых тоже вряд ли стоит, Хохлов и компания выглядели вполне проходимым соперником для «Уфы».

Жоаозиньо довел до разгрома — 3:0. Фото fcdynamo.ru



Впрочем, даже в этом поражении можно увидеть несколько плюсов. Во-первых, классный матч провел новичок команды Ловро Бизяк, который пришелся ко двору уфимскому коллективу. А во-вторых, теперь в Глазго едет отрезвленная крупным поражением команда, и, думается, витать в облаках никто не станет.