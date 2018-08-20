Новичок «Уфы» Ловро Бизяк официально заявлен на чемпионат России

Новичок ФК «Уфа» Ловро Бизяк официально заявлен для участия в чемпионате России в Премьер-лиге. Словенский нападающий 14 августа подписал контракт с «горожанами» на четыре года.

Ловро Бизяк — воспитанник футбольного клуба «Шмартно 1928». Также игрок выступал за словенские команды «Ковинар», «Алюминий» и австрийский «Вилдон». Предыдущим клубом Бизяка был «Домжале» за который футболист провел 46 матчей и забил 16 голов.

В матче второго отборочного раунда квалификации Лиги Европы между «Домжале» и «Уфой» в Словении Бизяк открыл счет, но гол Бояна Йокича позволил «Уфе» пройти дальше — 1:1.

