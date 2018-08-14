Новичок «Уфы» Бизяк: «Это очень большой шаг вперед для меня»

Словенский нападающий Ловро Бизяк поделился впечатлениями от перехода из «Домжале» в «Уфу»:

«Знаю, что «Уфа» — очень хороший клуб. У меня здесь уже есть хороший друг — Боян Йокич. Боян рассказывал об «Уфе» только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью футбольного клуба «Уфа».

Готов помочь «Уфе» уже в следующем матче. Жду не дождусь момента, когда смогу надеть футболку «Уфы». Думаю, что выберу 11-й номер. 11 — мое счастливое число.

Переход в «Уфу» — это очень большой шаг вперед для меня. Я приехал сюда, чтобы доказать себе, что я могу здорово играть. Переход в «Уфу» — это хороший шанс, чтобы это сделать», — сказал Бизяк.