Миллион от Кириенко: как победительница «Лидеров России» на яхте познавала азы управления

Казанская победительница кадрового проекта Александра Лебедева — о лидерстве, коучинге и яхтенном спорте

Региональный директор компании Lindström Александра Лебедева, выигравшая во всероссийском конкурсе «Лидеры России», в сегодняшней колонке «Реального времени» рассказала, куда потратила полученный грант в 1 млн рублей. Кроме того, колумнист нашей интернет-газеты делится своими идеями относительно управления персоналом, которые могут быть полезны любому руководителю. Причем свои уроки казанская девушка получила во время яхтенных гонок.

Лидерство в стиле коучинг

«Саша, ты уверена?», «Что случилось?», «Зачем тебе это надо?».

Примерно так реагировали многие друзья и знакомые, узнав, что вместо запланированной программы Executive MBA я потратила выигранный грант на обучение коучингу. Действительно, в самом начале пути, когда я только решила участвовать в конкурсе «Лидеры России», одним из значимых мотиваторов были деньги и возможность расширить познания в бизнесе. И Executive MBA казалась вполне логичным выбором.

Все изменилось после победы. Во-первых, мне запомнились слова партнера по команде: «На самом деле программа MBA нужна не столько для того, чтобы получить новые знания, сколько для того, чтобы ты поняла, что и так многое можешь делать, эти знания у тебя уже есть, — ты просто получаешь уверенность в себе плюс расширение круга общения». Во-вторых, я задумалась, что обо мне говорит моя победа. Ведь в графе «Лидерство» я получила 0 баллов, а самыми сильными компетенциями у меня были «Коммуникация и влияние» и «Инновационность». В-третьих, глядя на других победителей конкурса, я увидела, что они — лидеры нового поколения, люди, обладающие несколько другим набором навыков и компетенций, чем стандартный управленец еще 7—10 лет назад. Это более «мягкий», вовлекающий стиль лидерства, умение управлять командой, которая знает и умеет больше тебя.

Мое знакомство с коучингом началось несколько лет назад, когда это слово стало мелькать в статьях и книгах. Знакомые и друзья из крупных компаний рассказывали про свою работу с коучами, которых компании нанимали специально для развития топ-менеджеров. Из этих рассказов я поняла, что коучинг помогает стать эффективным руководителем для своей команды, научиться взаимодействовать на более качественном уровне с другими людьми. К определенному моменту приходит осознание простой истины, что успехи в бизнесе — это не только и не столько твоя личная заслуга, сколько достижения людей, работающих вместе с тобой в одной команде. Поэтому влиять на результаты работы можно только через влияние на людей, окружающих тебя.

Пользуясь предоставленной возможностью, я хотела бы поделиться некоторыми уроками, впечатлениями и опытом из управленческой жизни, а также из будней студенческой жизни в Сколково. Надеюсь, это будет полезным и интересным.

К определенному моменту приходит осознание простой истины, что успехи в бизнесе — это не только и не столько твоя личная заслуга, сколько достижения людей, работающих вместе с тобой в одной команде. Поэтому влиять на результаты работы можно только через влияние на людей, окружающих тебя



Пролог

В конце июля на очередном учебном модуле по программе Executive Coaching в Московской школе управления Сколково нам предстояли… гонки на яхтах. А предметом изучения была работа в команде. На первом этапе нам предстояло эти самые команды создать. Вперед вышли те счастливчики, кто имел хоть какой-то опыт хождения под парусом. Вторым шагом нам было предложено самостоятельно выбрать, с кем мы хотели бы работать вместе.

Я выбрала Антона В., HR-директора крупного российского производственного холдинга. Почему его? За время совместной учебы я поняла, что на Антона можно положиться в любой ситуации, плюс он обладает ценнейшим качеством для создания команды — видит человека насквозь и понимает, «про что» этот человек и как с ним работать. Следующим шагом был выбор третьего члена экипажа. Им стала Оля Ч., изящная и хрупкая девушка «с глазами лани и грацией газели». Ее выбрал Антон, и, как оказалось, грация и глаза также вполне себе мирно сосуществовали с опытом яхтенного спорта.

Стоило нам с Олей отойти на минутку, как Антон полностью оправдал возложенные на него надежды — во-первых, он собрал нам перекус, бутерброды и напитки, а, во-вторых, выбрал шкипера Витю.

Здесь надо сделать паузу и признаться, что я про яхтенный спорт до этого дня знала ровно столько же, сколько и аборигены в Австралии. Ну, хорошо, может быть, не совсем столько, но сколько пигмеи в Сахаре — точно. Хотя в кино все смотрелось очень красиво — мачты, реи, «свистать всех наверх» и красивые девушки в купальниках на палубе. В жизни, прослушав лекцию от специалиста, объяснявшего, каким образом яхта управляется и движется вперед по ветру, или против него, я поняла, что, кроме десятка новых слов, я ничего не поняла.

Поэтому, как только Антон представил нам шкипера, мы очень обрадовались и дружно решили полностью довериться опыту Виктора. Что было, в общем-то, логично — из нас четверых он определенно знал про яхтенный спорт все. Как показали гонки, Витя не просто знал, он обладал феноменальным чутьем и мозгом шахматиста, предугадывая появление или отсутствие ветра за сотни метров впереди яхты.

«Ну что, Витя, будем побеждать!», — безапелляционно заявили мы. Витя попытался сослаться на то, что в гонках бывает «как кому повезет», и это «большая лотерея», но у нас уже был наготове убийственный аргумент: «Ты же Виктор!». Виктор вздохнул и …привел нас к победе.

На мой взгляд, умение оценивать, подбирать, привлекать и мотивировать людей в команде — ключевой навык современного управленца, который требует постоянной шлифовки и тренировки «в полях»



Урок №1. Не жалейте сил и времени на подбор, развитие и мотивацию «ваших» людей. Станьте самым лучшим HR-ом для своей команды

Недавно у меня состоялся интересный разговор с одним из топовых HR-директоров одной из крупнейших российских компаний. Мы обсуждали, почему управленцы так часто «перекладывают» ответственность за людей на плечи HR. То есть функция HR воспринимается как главная по предоставлению сотрудников в компанию, а также главная по любым вопросам, связанным с этими кадрами. Не подошел человек — виноват HR, не прошел испытательный срок — виноват HR, высокая текучка в отделе — виноват … ну вы поняли. Вместе с тем самые лучшие менеджеры в лучших компаниях не разграничивают свои полномочия, а используют HR, скорее, как помощника, советчика и равноправного партнера в обсуждении кадровых вопросов, но решения принимают самостоятельно.

На мой взгляд, умение оценивать, подбирать, привлекать и мотивировать людей в команде — ключевой навык современного управленца, который требует постоянной шлифовки и тренировки «в полях». Участие в собеседованиях с новыми сотрудниками, сопровождение во время ввода в должность, планирование обучения в зависимости от потребностей бизнеса, оценка и развитие сотрудников — это такие же обязанности менеджера, как бюджетирование и планирование маркетинговой деятельности. В продажах есть поговорка: «Люди покупают у людей». Перефразируя ее, можно сказать, что «Люди работают на людей». Если вы можете стать привлекательным работодателем для потенциальных кандидатов-звездочек, которые захотят работать с вами, зная, что вы развиваете и выращиваете кадры, то проблем с командой у вас никогда не будет.

Иногда так бывает – команда сделала все, что можно, но внешние обстоятельства изменились, и ты больше не в силах повлиять на финальный результат



Урок №2. Не все зависит от действий вашей команды и вас лично

Если вы, как и я, впервые оказались на яхте и вам предстоят соревнования, не пытайтесь сразу выучить новые слова. Поверьте моему лингвистическому образованию, выучить яхтенные термины и подкрепить их соответствующей моторикой за тот короткий промежуток времени, который был отведен нам на учебную гонку — невозможно. А посему, к черту гроты, гики и прочие галфвинды, и да здравствуют «зеленые» и «красные» веревочки, треугольные паруса, и «вот эта круглая хрень», за которую закручиваются веревки. Да, а еще во время гонки постоянно надо прыгать с одного борта на другой — менять центр тяжести у яхты и помогать парусу ловить ветер. При этом центр тяжести должен располагаться как можно ближе к носу. Тут нам очень пригодился Антон — его мощная основательность в прямом смысле стала еще одним краеугольным камнем в фундаменте нашей будущей победы.

Все остальное, в прямом смысле, зависело от воли судьбы и от нашего шкипера, Вити, который управлял яхтой и командовал нам, что именно надо делать в этот момент. Во время первой гонки, уже после того, как мы сделали разворот и повернули к финишу, ветер внезапно стих. «Витя, что нам делать?» — возмущенно воскликнули мы. «Ничего, сидим и ждем попутный ветер. При этом имейте ввиду, что он приходит с берега, а так как мы сейчас первые, то остальные яхты будут иметь возможность нас обойти». Это была прекрасная иллюстрация того, что иногда так бывает — команда сделала все, что можно, но внешние обстоятельства изменились, и ты больше не в силах повлиять на финальный результат. Кстати, в той гонке мы в итоге пришли вторыми.

В жизни часто бывает так, что запланированные действия не приводят к желаемому результату. Мне вспомнилась ситуация, когда в одной компании в течение нескольких месяцев пытались вывести на рынок новый продукт. Отдел продаж бегал по потенциальным клиентам, выполняя поставленные цели по количеству визитов и холодных звонков. Однако количество негативных отзывов значительно превышало ожидания. Наступил момент признаться, что это не отдел продаж не умеет продавать — продукт не интересен рынку. И для руководителя это стало поворотной точкой — на общем собрании, вместо того, чтобы устраивать очередной разнос продавцам, выслушать их аргументы, прислушаться к ним и согласиться, сэкономив время и деньги компании.

Для меня лично это был незабываемый опыт работы в команде, когда я знала о том, что происходит и что надо делать, меньше всех



Урок №3. Не можешь помочь — просто не мешай

На всем протяжении гонки мы очень мало разговаривали на отвлеченные темы, даже несмотря на то, что по заданию после каждого финиша должны были делать «разбор полетов» и при необходимости корректировать стратегию. Мы не тратили энергию на улучшения («Лучшее — враг хорошего»), так как у каждого было внутреннее ощущение, что мы и так движемся в правильном направлении. «Состояние потока» потом назвал это ощущение Антон. Изредка Витя ронял пару фраз, на что стоит обратить внимание, мы молча слушали его, давали себе и друг другу передышку и потом снова вступали в борьбу.

Одно из главных качеств настоящей команды — это готовность подстраховать друг друга. Я поняла это в тот момент, когда в замешательстве смотрела на кучу разноцветных веревок, пытаясь понять, за какую же надо тянуть, чтобы раскрыть парус. И тут мне на помощь бросилась Оля. «Зеленую тяни», — скомандовала она. И Оля же замечательно управляла большим парусом, под которым можно идти с попутным ветром — тут и пригодился ее опыт.

Для меня лично это был незабываемый опыт работы в команде, когда я знала о том, что происходит и что надо делать, меньше всех. Это было очень непривычно, временами не совсем комфортно, потому что я чувствовала себя «самым слабым звеном» с точки зрения активного участия в процессе. Но я точно могу сказать, что верила в победу ничуть не меньше, чем каждый из участников нашей мини-команды. «Если верить в победу, то победишь, поскольку победа поверит в тебя», — сказал Паоло Коэльо. Судя по всему, в тот день вся наша маленькая команда верила в победу изо всех сил.