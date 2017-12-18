Как в Самаре набирали «комсомол Кириенко»

В Самарской области прошел полуфинал конкурса «Лидеры России»

В минувшие выходные Самара принимала полторы сотни участников всероссийского конкурса «Лидеры России» — кадрового проекта Сергея Кириенко. В роли гостеприимного хозяина выступал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, который признался в своих проблемах и пригласил менеджеров нового поколения вместе их решать. Какая роль в конкурсе отведена президенту Татарстана Рустаму Минниханову, почему казанцев тестировали повторно и кого ставили в пример будущей управленческой элите страны, читайте в материале корреспондента «Реального времени», побывавшего в Самаре.

Как Минниханов попал в «список Кириенко»

Окружной полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России» прошел в Самаре. Напомним, его идейным отцом является первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Этот конкурс заявлен Сергеем Владиленовичем как флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Такие полуфиналы проходят во всех федеральных округах.

В СМИ несколько месяцев назад распространилась информация о кадровых проектах Кремля. Так, в последние месяцы в стране появились новые главы регионов, назначенные Владимиром Путиным. В масс-медиа появились сведения о «школе губернаторов», в которой участникам даже приходилось прыгать в воду с 7-метровой скалы. Выпускники такой alma mater возглавили ряд республик и областей России. А про губернаторов с приставкой «врио» Омской (Александр Бурков), Нижегородской (Глеб Никитин) и Самарской (Дмитрий Азаров) областей в интернете стали ходить шутки о клонировании из-за их внешней схожести.

Руководителей нового поколения, как выяснилось, продолжают искать, в том числе и через «Лидеров России». В Самару съехались порядка 150 представителей Приволжского федерального округа. Все они успешно прошли дистанционный (предварительный) этап конкурса. Из Казани на окружной тур прибыли 32 человека. В Самару пригласили 38 татарстанцев, но шестеро из них не стали продолжать бороться за место под «лидерским» солнцем. Для сравнения, из Самарской области на полуфинал приехали 48 человек, из Башкирии — 20, от Саратовской области — 19, Оренбургской области — 15, Ульяновской области — 8 человек, Пензенской — один. Членам жюри пришлось рассмотреть более 32 тыс. заявок из Поволжья. В эти же дни конкурсанты из других регионов ПФО проходили такой же тур в Нижнем Новгороде.

Лучшие конкурсанты ПФО попадут в число 300 финалистов, которые примут участие в завершающем этапе проекта «Лидеров России», запланированном на февраль 2018 года. Их наградят образовательными грантами в 1 млн рублей — «на повышение квалификации».

В Самару съехались порядка 150 представителей Приволжского федерального округа. Все они успешно прошли дистанционный (предварительный) этап конкурса



Победители в течение года, как обещают организаторы, «будут получать персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления». Причем в списке таких «учителей» значатся известные многим имена: Рустам Минниханов, Сергей Кириенко, Виктор Вексельберг, Федор Бондарчук, Антон Вайно, Герман Греф, Дмитрий Козак, Алексей Кудрин, Денис Мантуров, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Владимир Потанин, Антон Силуанов, Юрий Трутнев, Сергей Чемезов, Сергей Шойгу, Константин Эрнст и многие другие — всего 65 человек.

«Клон» из местных

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, который еще недавно прошел «курс молодого бойца» и выступавший на правах хозяина в приволжском этапе конкурса, предложил самарским конкурсантам после освоения специальной учебной программы в Москве вернуться в родной регион и помочь ему в развитии малой родины. При этом он уточнил, что не имеет в виду исключительно госслужбу. Стать элитой, по его словам, можно и в сфере науки, здравоохранения и в других направлениях.

Корреспондент «Реального времени» во время беседы Азарова с журналистами поинтересовался у главы области, готов ли он взять на работу конкурсантов из Татарстана и других регионов?

— Да, и назначения на государственные должности на следующей неделе состоятся. Это будут люди из других регионов, — кратко ответил он. Однако имя, пост и регион он называть отказался.

Также руководитель области рассказал, как сам оказался в кадровом резерве.

— В сотню резервистов я попал в 2009 году. Мне не было известно, как я туда попал. Только после я узнал, что проводилась экспертная оценка — федеральная и региональная. Посмотрите, какой прогресс произошел с того времени: вы видите, как кадровый резерв формируется сегодня — все понятно, прозрачно, каждый может принять участие и стать лидером страны, принося ей пользу, — обратил он внимание прессы.

Азаров родился, вырос, обучился, трудился в Самаре на разных постах, в том числе возглавлял Минприроды региона и мэрию



Отметим, Азаров — редкий тип губернаторов новой волны, которого вернули в родной регион. Именно в Самаре он родился, вырос, обучился, трудился на разных постах, в том числе возглавлял Минприроды региона и мэрию Самары. В 2014 году губернатор Николай Меркушкин «сослал» его в Совет Федерации. И через три года Азаров вернулся из Москвы в новом статусе.

К слову, таксист, подвозивший корреспондента «Реального времени» из аэропорта в гостиницу, возлагает надежды на нового губернатора: за время правления здесь Меркушкина госдолг области вырос до 67 млрд рублей, при этом заметных позитивных изменений в области самарец не увидел. Вместе с тем представители местной прессы в разговоре с казанским коллегой оказались более скептичны к своему «удельному князю», припоминая его деяния (или бездействия) на разных должностях. И не многие считают, что Азаров окажется лучше своего предшественника.

— Пока что-то красиво говорит, какие-то вещи обещает — все как полагается, — сыронизировал самарский журналист. — Выводы о нем пока рано делать.

Азаров испытывает проблемы

После приветственных речей началась дискуссионная панель «Портрет современного лидера: на кого рассчитываем в ближайшие 10 лет?». Однако дискуссии как таковой не получилось, скорее, это были монологи-напутствия отдельных выступающих на заранее заданную тему. Ректор РАНХиГС Владимир Мау, который был модератором этой встречи, просто предоставлял слово приглашенным спикерам. К их чести, они не использовали бумажек-шпаргалок.

Так, Азаров в своем докладе заметил, что меняющийся мир заставляет заново пересматривать отношение к кадрам. У участников конкурса, по его словам, открываются огромные возможности.

— У нас много работы для настоящих лидеров, много вызовов, много амбициозных планов. Нам нужны люди, которые готовы их реализовывать в разных сферах, не только в области государственного, муниципального управления, в госкорпорациях, но и, конечно, в сфере бизнеса, в сфере высоких технологий. Нам важно выявить лидеров в сфере строительства и градостроительства — у нас с этим проблемы, — неожиданно признался он.

После приветственных речей началась дискуссионная панель «Портрет современного лидера: на кого рассчитываем в ближайшие 10 лет?»



Имел ли в виду врио губернатора отставание в строительстве футбольного стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, где генподрядчиком выступает ПСО «Казань», он не уточнил. Также следует отметить и другие 50 проблемных строительных объектов, в реестре обманутых дольщиков региона насчитываются тысячи людей. Делом занимаются правоохранительные органы. А глава департамента градостроительства администрации Самары Сергей Рубаков еще летом был отстранен от работы и помещен под домашний арест.

Лидеры и эффективные кейсы

Сам руководитель Российской академии народного хозяйства и государственной службы рассказал, что его как организатора конкурса мучило беспокойство: наберется ли хотя бы 10 тысяч заявок. Результат превзошел все ожидания: уже в первый день желание поучаствовать изъявили 30 тысяч человек. А к окончанию приема заявлений их набралось под 200 тысяч.

— Конкуренция была очень высокой, — сообщил Мау. — В тесте на управленческий потенциал приняли участие 12,5 тысячи человек, а в полуфинал отобрали 2,5 тысячи человек (со всей страны, – прим. ред.). И хотя в итоге останутся 300 финалистов, выход в полуфинал — это огромный успех. Собравшиеся уже являются реальным кадровым резервом нашей страны.

Президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил, что сам не прочь поучаствовать в таком конкурсе. Однако он уже заявлен как наставник для будущих победителей.

— Недостаточно просто проявить лидерские способности, психологическую устойчивость. Сегодняшний мир требует высококультурных управленцев, людей широких взглядов, — подчеркнул советник президента России Владимир Толстой.

Собравшиеся уже являются реальным кадровым резервом нашей страны, считает Владимир Мау



По мнению кремлевского чиновника, лидеры не обязательно должны быть богатыми, и вспомнил название известного мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», который он почему-то назвал бразильским.

В свою очередь, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отметил, что лидеров нередко создают и СМИ. Примером популярного лидера, который успешно использовал медийную машину с начала 1990-х годов, он назвал Сергея Шойгу. Из среды молодого поколения эксперт выделил фермера-сыровара Олега Сироту, который «каждый свой шаг сопровождает фокусами и трюками». Его случай медиаменеджер определил как «эффективный кейс для тех, кто идет в предпринимательство».

Также состоялся круглый стол, посвященный работе платформы «Россия — страна возможностей». В тот же день прошли оценочные мероприятия для полуфиналистов из ПФО. Уровень полуфиналистов выявляли по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

Вопросы к татарстанцам

Кстати, о татарстанцах. Многие из них настолько успешно сдали первичный «экзамен» на знание, по сути, школьной учебной программы (по истории, литературе, географии, экономике и другим предметам), что по приезде в Самару их заставили заново проходить тестирование. У организаторов в отношении таких «отличников» закрались подозрения, не пользовались ли конкурсанты подсказками. И наши земляки все сомнения развеяли, показав результаты, превосходящие свои изначальные.

Таким «пересдавшим» был первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Игорь Бикеев. Ученый рассказал корреспонденту «Реального времени», что проект Кириенко, проводимый в масштабах всей страны, дает возможность его участникам оценить себя.

— Конкурс, думаю, направлен не столько на замещение должностей, сколько на выявление и стимулирование самостоятельных людей, которые способны создать и возглавить какой-то процесс, — поделился своим мнением казанский профессор.

Александра Лебедева, по ее словам, участвует в конкурсе, чтобы доказать, что она один из лучших управленцев в России



Любопытна история регионального директора финской компании «Линдстрем» (Lindström) Александры Лебедевой. Она зарегистрировалась на конкурс ради любопытства. После прохождения дистанционного тестирования ей пришлось заново доказывать свою высокую эрудицию и быстро отвечать на новые вопросы. По ее словам, казанцы в Самаре быстро сдружились.

— Я не ставлю перед собой цель менять сферу деятельности, — рассказала она нашему журналисту. — Участвую в конкурсе, чтобы доказать, что я один из лучших управленцев в России. Кроме того, если я пройду дальше, то смогу доказать всем девушкам и женщинам, что не надо бояться и в таких конкурсах нужно участвовать. Моя миссия — исправить гендерный дисбаланс.

При этом она указала на интересную деталь. Если во всех федеральных округах подавляющим большинством конкурсантов были мужчины, то на Северном Кавказе — больше женщин.

Однако на призыв Азарова ехать в Самарскую область сама она не готова откликнуться.

— В Татарстане много отличных реализованных проектов. Участников из нашей республики можно рассматривать в качестве людей, которые могут приходить и делать. Во многих вопросах мы на голову выше всех остальных, — с гордостью заявила Лебедева.

Как в итоге выступили татарстанцы и кто получил level up, организаторы держат в секрете, который не будут раскрывать до начала заключительного этапа.