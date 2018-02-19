«Оказывается, губернаторы могут быть живыми людьми, а не «человеком в футляре»

Победительница кадрового проекта администрации Путина: как ее подбадривал Минниханов, «прокачивал» Кириенко, а сама она прибавила себе год

На днях определились лучшие из лучших управленцев страны. В Сочи завершился конкурс «Лидеры России». В сотню победителей кадрового проекта Сергея Кириенко попала и наша татарстанская землячка региональный директор компании Lindström Александра Лебедева. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», она рассказала о человечности губернаторов, поддержке Минниханова, «прокачке» от Кириенко и топовых чиновников. Также наш колумнист не забыла о коллегах-однокашниках, с которыми она пробивалась к заветной цели.

Почему решила участвовать в конкурсе?

Знаете, бывает такое ощущение внутри, что это — твое. Как любовь с первого взгляда. За те доли секунды, которые прошли с момента, когда я услышала про конкурс в новостях на Первом канале, до того, как решила — да, участвую, невозможно принять логически обоснованное и выверенное решение. Но я сразу решила, что да, это конкурс про меня. Так оно и вышло.

Точно могу сказать, что после решения, в какой вуз поступить, куда пойти на первую работу и за кого выйти замуж, это решение было самым главным и правильным в жизни.

Для того, чтобы идти дальше, мне не хватает систематизации практического опыта, полученного в работе. Я 20 лет работаю в международных компаниях, начала еще в институте на практике в авиакомпании «Люфтганза», где проработала в итоге 10 лет, затем 3 года в американской рекрутинговой компании «Келли Сервисез» и сейчас уже 7 лет работаю в финской компании «Линдстрем», предоставляющей услуги по аренде спецодежды и вестибюльных ковров по всей России. Диплом преподавателя английского языка, полученный 20 лет назад, уже утратил свою актуальность. Поэтому я с нетерпением жду, когда смогу начать обучение на выделенный грант.

За те доли секунды, которые прошли с момента, когда я услышала про конкурс в новостях на Первом канале, до того, как решила — да, участвую, невозможно принять логически обоснованное и выверенное решение. Но я сразу решила, что да, это конкурс про меня. Так оно и вышло



Наставник, выбор которого я ожидаю сейчас до конца февраля — это дополнительная возможность получить знания от человека, который уже многое сделал в своей жизни и многого достиг. Вообще, такая практика наставничества, на мой взгляд, очень важна. По крайней мере, вспоминая поворотные моменты в моей жизни, я всегда вижу рядом с собой какого-то более опытного человека — либо моих преподавателей, либо руководителей, которые давали советы, делились своим опытом, давали возможность проявить инициативу, словом, которые помогали мне расти.

Как это было?

В самый первый день на церемонии открытия выступили Сергей Кириенко, Елена Шмелева и Алексей Комиссаров. Затем до вечера шли мастер-классы от наставников. Своим опытом и взглядами на лидерство поделились Шувалов, Собянин, Греф, Лавров, Кудрин и один малайзийский специалист по трансформационному лидерству. Вечером был круглый стол с губернаторами Самарской, Орловской, Новгородской, Калининградской, Тюменской и Тульской областей. Это было очень познавательно и развлекательно и совершенно перевернуло мой взгляд на чиновников — оказывается, они могут быть живыми людьми, а не «человеком в футляре».

На следующий день мы работали в командах, и к нам приходили наставники. Утро началось вместе с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, который первым пришел к нам с заданием, затем мы продолжили работу вместе с Николаем Подгузовым из «Почты России», а после обеда решали кейс под наблюдением Сергея Владиленовича Кириенко. Было очень интересно и волнительно. Кириенко, кстати, дал очень качественную обратную связь нашей группе — рассказал про плюсы и минусы нашего решения, обратил внимание на зоны для дальнейшего развития. Было видно, что он очень болеет за успех конкурса.

Получить Рустама Минниханова в качестве первого наставника в самый первый день — это как выиграть в лотерею



Про Минниханова

Он очень классный. Получить его в качестве первого наставника в самый первый день — это как выиграть в лотерею. Спокойный, пришел, сел, поздоровался со всеми, сразу достал телефон и стал нас снимать для Instagram. Успокоил нас: «Да не волнуйтесь вы так, расскажите, что вы думаете». И как-то сразу стало волнение отпускать, и такой мощный заряд позитива и энергии дал, что нам его до самого финала хватило. Потом я еще слышала от других участников, что он на всех такое впечатление произвел. Нам с Сергеем Хрущевым (мы в команде вдвоем из Казани были) все говорили — классный у вас президент. Очень приятно такое слышать. Гордость за республику.

Под конец еще Сергей Степашин прошел мимо нашего стола, увидел Минниханова, подошел к нам и говорит: «Вам очень повезло, это один из самых сильных региональных руководителей в России, подтверждаю!».

О команде

Одним из условий финала, которое нам объявили заранее, было собраться в команду 7-8 человек таким образом, чтобы в ней было не более трех человек из одного федерального округа. Мы заранее списались в чате и сколотили «костяк» из пяти человек — трое москвичей, двое казанцев — и даже сделали объявление о дополнительном наборе участников. Я очень сильно переживала, чтобы команда была сплоченная — на это требуется время, и чем раньше мы начнем взаимодействовать друг с другом, тем быстрее пройдем все этапы становления команды и сможем эффективно работать на результат.

Накануне старта, в Сочи, мы вшестером сидели в номере и вместе решали бизнес-кейс для того, чтобы услышать друг друга и понять, каким образом нам лучше выстраивать взаимодействие. В первый же день финала нас «нашли» еще два участника — один из Челябинска, другой из Перми, которые очень гармонично вписались в наш состав.

«Жизнь после сорока только начинается, это я теперь точно знаю», — эти слова моего любимого фильма теперь применимы и ко мне тоже



С кем мы вместе прошли эти 5 дней?

Павел Гудков — Москва, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — очень мотивированный, умный. Всегда подумает, прежде чем сделать что-то. Он нас немного притормаживал, когда мы в самом начале рвались поскорее набрать весь состав, и, думаю, это оказалось правильной стратегией. А еще Павел уникальный человек — он может слушать групповую дискуссию и одновременно фиксировать все мысли и идеи на доске, это реально круто.

Павел Суховаров — Москва, Спутниковое ТВ МТС (дочерняя структура ПАО «МТС») — очень классный командный игрок. Держится спокойно, никогда не выпячивает свое мнение, готов слушать и слышать. Очень способный. С ним невероятно комфортно было в команде, реально завидую его коллегам и сотрудникам, высокий уровень управления людьми.

Дмитрий Стапран — Москва, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» — мегамозг и мегачеловек. В его голове какое-то невероятное количество самой интересной информации обо всем, при этом он не «давит» интеллектом, а рассказывает так, что хочется слушать дальше. Очень воспитанный и заботливый по отношению к другим участникам. Дима самым первым запросил обратную связь от других участников команды. Для меня это всегда показатель открытости и готовности к переменам.

Сергей Хрущев — Казань, ООО «Ашан» — очень коммуникативный командный игрок с классным чувством юмора. С Сергеем мы познакомились во время встречи с руководством Татарстана — сначала с Асгатом Сафаровым, а потом и с Рустамом Миннихановым. Мне сразу стало с ним очень легко общаться, он располагает к себе как собеседник, и я позвала его в команду. Очень рада, что в финале мы были вместе, Сергей очень ответственно подходил к работе над заданиями в группе, было понятно, что он болеет за команду, а не за себя персонально.

Вероника Сипачева — Владивосток, Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»/ДВФУ. Самая молодая участница конкурса — всего 24 года. Обладает невероятным потенциалом. Очень умная, умеет высказать свое мнение и не тушуется перед более опытными коллегами. Мы ни разу за столом даже не почувствовали разницу в возрасте. Уверена, Веронику ждет блестящее будущее, и буду с интересом следить за ее успехами.

Абушаев Максим — Челябинск, «Регион-Медиа». Очень классный участник, юморной, озорной, при этом огромный умница. С Максимом было очень здорово работать вместе, у него была невероятная нацеленность на результат и драйв. При этом он очень глубоко может видеть проблемы и решать их стратегически, убеждая всех участников команды.

Окунев Антон — Пермь, ООО «Норникель» – общий центр обслуживания — всегда полон идей и предложений. Очень позитивный, чутко ловил настроение группы и давал нам вовремя сигналы остановиться, когда децибелы «зашкаливали». При этом всегда держался корректно, не давил на команду, вместе со всеми стремился к победе. Надеюсь, Антон реализует свою мечту!

На мой взгляд, команда, с которой мы прошли в финал, стала самым ценным приобретением за весь конкурс. Очень хочется продолжать общение, встречаться вместе, вместе делиться идеями и помогать друг другу



Из восьми участников нашей команды в топ-103 прошла половина. Что помогло? Думаю, у нас было общее стремление к «высшей цели» — во всех конкурсах мы стремились выступать именно как команда, мы заботились друг о друге, старались давать возможность выступить каждому, старались выслушать и услышать мнение каждого. Также, думаю, мы достаточно четко понимали, в чем сильные стороны каждого из нас, и также использовали это в работе. Почему не все восемь? На мой взгляд, не хватило еще большей целеустремленности и нацеленности на командный результат. Зачастую каждый из нас отвечал за «свой» кусок задания, и не брал на себя ответственность за координирование работы всей группы. Также мы могли бы чаще давать друг другу обратную связь, помогать становиться лучше. Мы сделали это в первый день и больше не стали, а это также важная составляющая командной работы — рефлексия и разбор ошибок.

На мой взгляд, команда, с которой мы прошли в финал, стала самым ценным приобретением за весь конкурс. Очень хочется продолжать общение, встречаться вместе, вместе делиться идеями и помогать друг другу. Конкурс «открыл» нам друг друга, подарил радость общения, так что теперь у меня на семь друзей стало больше.

О чем жалею?

Так и не научилась свистеть. Во время бурных групповых дебатов была пара моментов, когда приходилось привлекать к себе внимание шести умных, но разгоряченных спором мужчин. Думаю, заливистый свист помог бы. Так что продолжу свои тренировки — еще пригодится!

Не поблагодарила лично оценщиков, экспертов, организаторов конкурса, наблюдательный совет и всех-всех-всех, кто имел к этому отношение. Уровень организации просто фантастический. Колл-центр, личный кабинет с результатами всех этапов, отчеты по компетенциям, список литературы для самообразования. А самое главное — поддержка и радость за всех участников, которая читалась на всех лицах. Когда ты входишь в зал «Сириуса» и понимаешь — тебе рады, тебя ждали, за тебя волнуются. Это окрыляет!

Еще у меня в 9-м классе 53-й школы города Сочи была замечательная девочка Настя. Она, оказывается, ездит в Казань к бабушке почти каждое лето. Настя фантастическая просто — очень нестандартно мыслящая, современная, увлекается современной музыкой. Она очень здорово помогла нам с напарником провести урок. Пользуясь случаем, хочу выразить ей свое восхищение и благодарность. Вообще, 53-я школа Сочи нас очень поразила — сияющие, умные глаза детей, все педагоги очень позитивно настроенны и очень бережно относятся к детям. В такую школу и к таким людям действительно хочется приводить своих детей.

53-я школа Сочи нас очень поразила – сияющие, умные глаза детей, все педагоги очень позитивно настроенны и очень бережно относятся к детям. В такую школу и к таким людям действительно хочется приводить своих детей



Что улыбнуло?

После одной из публикаций в наших региональных СМИ волею судеб мы с Вероникой стали «лохматыми женщинами-лидерами России». Это было очень смешно, увидеть такой забавный возмущенный комментарий к фотографии. Мои друзья и коллеги посмеялись вместе со мной и сказали, что мы теперь вводим новый тренд в моду для женщин-управленцев — легкую лохматость.

И еще — уже после объявления результатов, когда у меня подходили брать интервью, я от волнения зачем-то прибавила себе год и всем рассказывала, что мне 42 года. Так что если увидите это где-то, не верьте, пока еще всего 41, но «жизнь после сорока только начинается, это я теперь точно знаю» — эти слова моего любимого фильма теперь применимы и ко мне тоже.

Что дальше?

Учиться, учиться и еще раз учиться. На конкурс я пришла, чтобы выиграть грант на обучение, и сейчас в процессе выбора программы, которая позволит расти и развиваться дальше. Очень хочу получить образование уровня Executive MBA на английском языке. Хочу к практическим навыкам добавить больше стратегии, внедрения изменений и инноваций, а также «повариться» в группе талантливых однокурсников.

Как отнеслись к моему участию в конкурсе на работе?

Поддержали. Моя команда менеджеров, с которыми я работаю в Казани, очень тепло провожали меня на финал, писали мне сообщения со словами поддержки и мотивации. И сейчас, когда я вернулась, вижу в их глазах гордость и восхищение, и меня это очень заряжает на дальнейшую работу.

Коллеги из Ростова-на-Дону также тепло приняли меня, когда я сразу после финала приехала к ним в гости проведать. Руководство компании также постоянно интересовалось моими успехами, генеральный директор звонил, интересовался событиями прямо во время финала. Я чувствую, что в компании также следят за моими достижениями. Это очень приятно и ко многому обязывает. Приятно работать в компании, которой небезразличны твои успехи.

На конкурс я пришла, чтобы выиграть грант на обучение, и сейчас в процессе выбора программы, которая позволит расти и развиваться дальше



Самый главный результат конкурса

Поддержка семьи была для меня на первом месте. Еще когда я только решила участвовать в конкурсе, мы обсуждали с мужем, что будет, если я выиграю полуфинал. Затем стали думать про финал. Огромное спасибо моим родителям, которые приехали и поддерживали нас на протяжение всего конкурса, помогали мужу справляться с маленькой дочкой. А когда я победила, мой сын, которому 14 лет, сказал, что, когда он вырастет, тоже будет участвовать в конкурсе. Наверное, это самый главный результат — быть примером для своих детей.