«Дорогие дети»: в частных детсадах научат делать смузи, сортировать мусор и говорить по-китайски

Рейтинг самых дорогих и дешевых частных детских садов Казани

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает следить за рынком частных детских садов Казани. В 2018 году в среднем стоимость ежемесячной платы за детский сад выросла на 5,3%. При этом после волны проверок, кризиса и снижения покупательной способности, рост числа новых частных заведений прекратился. Напротив, Казань потеряла сразу девять частных заведений для малышей. Мы также узнали, чем могут похвастаться самые дорогие детсады столицы РТ. Выяснилось, что научить ребенка заниматься йогой, делать смузи и сортировать мусор можно за 34—50 тыс. рублей. По-китайски заговорить — за 26 тыс. рублей. А обеспечить халяль-питание — за 65 тыс. рублей, включая вступительный взнос. Впрочем, далеко не все частные заведения изначально работают по лицензии. В отдельных детсадах прокуратура РТ обнаруживает и ранее судимых воспитателей.

Цены в частных детских садах выросли на 5,3%, но в кризис число самих заведений не выросло

Всего в Казани сегодня работает 77 частных детских садов, включая филиалы. Больше всего филиалов у сети частных детсадов ART KIDS — их 9 (три детсада «Я сам», два «Тёма» и т. д.). По состоянию на лето 2016 года их было 86. Четыре филиала у «Непоседы», международного полилингвального «Бала Сити», «Созвездия». Три филиала детсада «Лучики», «Тип-топ», «Теремок», «Колибри», «Аннушка», «Егоза», «Тёма» (не путать с филиалами под вывеской «Тёма» сети ART KIDS). С 2016 года детсадов стало чуть больше, но, главное, увеличился разброс цен одновременно с ассортиментом услуг (и стоимостной дифференциацией).

Если очень условно пересчитать ценовой диапазон, предлагаемый детсадами в 2018 году, в средние цены по каждому заведению, то окажется, что стоимость ежемесячной платы за детский сад в 2018 году в среднем составит 14,47 тыс. рублей. Для сравнения, в 2017 году она составляла 13,7 тыс. рублей, в 2016 году — 13,3 тыс. рублей. Таким образом, если в прошлом году цены выросли лишь на 3,5%, то в 2018 году — уже на 5,3%.

Отметим, что если в 2017 году число филиалов и детсадов выросло почти вдвое, то за этот год никаких изменений не произошло. После 2016 года на продажу выставили сразу 12 частных детсадов, об этом см. ниже.

Самый высокий вступительный взнос — в полилингвальном детсаду «Бала Сити»

Казанские детсады отличаются между собой в первую очередь по наличию вступительного взноса. В большинстве заведений в 2018 году (в 45 детсадах и их филиалах) вступительного взноса нет. В 2017 году без вступительного взноса можно было отдать ребенка в 61 детсад.

Казанские детсады отличаются между собой в первую очередь по наличию вступительного взноса. Фото club.neolove.ru

Самый высокий взнос сегодня попросят в «Бала Сити» — 50 тыс. рублей (столько же тут просили и в 2016—2017 годах). При этом, забегая вперед, отметим, что четыре филиала этого полилингвального детсада (Амирхана Еники, 23; проспект Универсиады, 10; Лево-Булачная, 14а; Абубекира Терегулова, 21) находятся на втором месте по стоимости платы за детский сад в месяц.

40 тыс. рублей попросят в частном детском саду «Дар» (Горького, 6а), занявшему в рейтинге 4-е место по стоимости ежемесячной платы. 30 тыс. рублей придется заплатить сразу, чтобы отдать ребенка в один из филиалов ART KIDS, находящийся по адресу: ул. Центральная, 31а (частный дом). По 25 тыс. рублей — в «Мозаика-republic» («дошкольный университет» на Салиха Батыева, 3) и «Мудром совенке».

В 20 тыс. рублей вступительный взнос оценили в «Егозе», «Сказочном», центре развития «Монтессори», «Созвездии» и «Сандралинках». Неудивительно, что подавляющее большинство перечисленных частных детских садов по величине ежемесячной платы входят в топ-10 самых дорогих детсадов Казани.

Второе заметное отличие — это дифференциация цен отдельных детсадов в зависимости от услуги (и, соответственно, отличие этих детсадов от других — в самом наличии этой услуги). Часть детсадов предоставляют возможность ходить туда ребенку не полный день, а лишь полдня (в ряде случаев, полдня ребенок ходит для адаптации). Отдельные заведения могут пересчитать эти «полдня» в 10 рабочих дней месяца, которые ребенок может ходить в детсад за уплаченные деньги.

Научить ребенка заниматься йогой, делать смузи и сортировать мусор можно за 34—50 тыс. рублей

Самым дорогим частным детским садом Казани можно считать «Экосад Hi-гора» (пос. ж/д ст. Высокая Гора, Зеленая 2-я, 4), расположенный в тридцати минутах езды от Казани. Если в прошлом году месяц в детском саду для ребенка стоил 30 тыс. рублей (включая трансфер из Казани), то в 2018 году — уже 34 тыс. рублей в месяц за полный день для обычной группы, и 50 тыс. рублей — VIP. Фактически, за год стоимость обучения ребенка тут выросла почти в 1,5 раза.

Самым дорогим частным детским садом Казани можно считать «Экосад Hi-гора». Фото kazan24.ru

Этот частный детский сад — новичок на рынке, ему исполнился лишь год, собственник — Диляра Залялиева, один из учредителей регионального отделения общественной организации — политической партии «Партия Родителей Будущего» в Татарстане (другой учредитель этой партии — Римма Аксенова — является учредителем сети «Непоседа», представленной четырьмя детскими садами). Интересно, что Диляра Залялиева также стоит и за «Дошкольным университетом Mozaika republic», занимающим 8-е место в рейтинге самых дорогих детсадов Казани (18,5 тыс. рублей в месяц плюс 25 тыс. рублей вступительного взноса).

Удаленность от города создатели «Хай-горы» объясняют на страничке в сети «ВКонтакте» тем, что «это тренд сейчас — вывозить детей в детские сады за город, чтобы они дышали не загазованным воздухом, а свежим, ведь в детском саду они проводят большее время». Детсад премиум-класса расположен в сосновом лесу, на территории собственный ботанический сад для изучения природы, огород, игровая площадка, дендропарк, спортивная площадка, за год должна была появиться и своя мини-ферма. Концепция строится на трех «китах»: экология, полилингвальная среда и сильная образовательная система.

Полилингвальная среда — это значит, что обучают детей здесь на трех языках — русском, английском и татарском. Экология — занятие в огороде и на природе, плавание в бассейне и «пятиразовое экопитание». Утро начинается с занятия йогой, чтобы «зарядиться энергией индийских практик», дети участвуют и в квестах на территории в 10 тыс. кв. м. За 50 тыс. рублей детям предоставят персональные тренировки по плаванию, сопровождение семьи профессиональным психологом, монтессори-педагогом и занятия по системе Монтессори. В детсаду есть и кафе самообслуживания, где, цитируем, «даже двухлетние дети могут сами сделать смузи». А еще дети, как утверждают учредители детсада, здесь учатся сортировать мусор.

«Продуктвиную» полилингвальность «открывают» китайцы детям за 26 тыс. рублей

Второй самый дорогой детсад Казани — «Бала Сити», международный полилингвальный детский сад, с четырьмя филиалами (три в центре города, один — в ЖК «Дубрава»). За возможность обучать там своего ребенка придется выкладывать в месяц 26,36 тыс. рублей (почти на 1 тыс. рублей больше, чем в прошлом году). Напомним, детсад также потребует еще и вступительный взнос в размере 50 тыс. рублей.

Полилингвальность, ставшая модной в последнее время, в «Бала Сити» означает преподавание на четырех языках. Фото tatarstan.ru



Полилингвальность, ставшая модной в последнее время, в «Бала Сити» означает преподавание на четырех языках (русский, татарский, английский, китайский): «говорят предложениями на четырех языках, читают на трех из них — английском, татарском и русском», утверждает основательница детсада Альбина Насырова (супруга одного из членов команды Николая Никифорова, экс-министра связи РФ, в бытность его работы в Татарстане).

В существующем с 2013 года детском саду, как отмечается на его официальном сайте, «настоящие англичане, американцы, китайцы «октрывают» (так — в тексте, — прим. ред.) детям богатый мир своего языка и культуру своего народа. В центре «используются игрушки известной английской фирмы ELC, создан класс, «оборудованный специализированным обучающим конструктором LEGO, «не доступном (так — в тексте, — прим. ред.) в обычных магазинах». Методику освоения языков учредители детсада считают наиболее «продуктвиной» (так — в тексте, — прим. ред.).

В детсаду также есть «Школа театра», «Школа маленьких леди» и «Школа телевидения». К слову, Альбине Насыровой также принадлежит недавно открытая в Казани «Школа новых технологий».

Как супруга руководителя «Данафлекса» «вкладывала в каждого малыша душу» без лицензии

Тройку самых дорогих садов замыкает детсад «Глобус» на Баумана, 7/10, где за обучение ребенка в месяц попросят 25 тыс. рублей (цены за год не изменились). «Глобус» в действительности расшифровывается как «Глобальная учебная станция». Главная идея центра — правило «Играя — обучайся, обучаясь — развивайся».

«Наша модель образования помогает развивать у детей навыки будущего», утверждают на сайте учредители детсада, «а именно: умение управлять концентрацией и вниманием — на каждом занятии дети развивают все виды внимания, умение сотрудничать и работать в команде — наши дети не соревнуются между собой, развитие эмоционального интеллекта — развитие эмоциональной сферы включено в образовательный процесс» и т. п. В детсаду тоже есть игра с игрушками «Лего» — Lego Education. Кроме того, обучение вокалу, классы «Робототехники», «Беби балет» и «Арт Студия». Преподают тут и английский язык. На странице «ВКонтакте» учредители скромно пишут, что «Глобус» «это, пожалуй, лучший детский центр Казани по той простой причине, что мы вкладываем в каждого малыша душу». Напомним, что в конце 2016 года прокуратура РТ обнаружила, что детсад «Глобус» работает незаконно, без надлежащих документов, хотя к тому моменту принял 32 ребенка от 3 до 5 лет.

Учредитель детского сада — Люция Баширова, ей же принадлежит заведение «Чак-Чак» в одном с «Глобусом» здании. Фото bspravka.ru

Мы уже писали о том, что учредитель детского сада Люция Баширова — супруга руководителя компании «Данафлекс» Айрата Баширова, ей же принадлежит заведение «Чак-Чак» в одном с «Глобусом» здании. А в прошлом году сам Айрат Баширов собирался открывать халяль-ресторан «Мархаба», расположенный, что любопытно, по тому же адресу, что и «Чак-Чак» с детсадом.

Ребенок получит «халяль-питание» и не переутомится — за 25 тыс. рублей, не считая взноса в 40 тыс. рублей

Занимавший вместе с «Глобусом» в прошлом году 3-е место по ежемесячной стоимости обучения ребенка детсад «Дар», просивший в 2017 году с родителей в месяц 25 тыс. рублей, поступил мудрее, начав демпинговать, в итоге опустившись на четвертую строчку. Учредитель детсада, Ольга Чупина, заведующая городским детским садом на улице Меридианной, 44, скостила плату на 2 тыс. рублей, теперь в месяц придется отдавать за ребенка 23 тыс. рублей.

Здесь придерживаются «принципа добровольности и альтернативности действий ребенка, которые касаются всех аспектов пребывания в детском саду, что полностью исключает переутомление ребенка», утверждается на сайте. В программах заведения «Познавательное развитие» («Математика по Петерсону» и т. п.), «Песочная терапия», «Полилингвальное развитие» (английский и татарский язык) и др. Кроме того, детсад учитывает меню для аллергиков и «халяль питание».

Любопытно, что в отличие от «Глобуса» «Дар» успел получить лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования все в том же 2016 году, когда «Глобус» оказался нелицензионным. «Глобус» зато выгодно выделяется на фоне «Дара» отсутствием вступительного взноса — в «Даре» потребуют 40 тыс. рублей.

25 тыс. рублей вступительного взноса потребуют в замыкающем пятерку дорогих садов «Мудром совенке» (Шаляпина, 30), где стоимость ежемесячного обучения — 22,5 тыс. рублей. Детсад открылся 3 года назад, его учредили совместно казанский Дом ученых и московское НПА «Международная педагогическая академия», учредителем последнего является Южное окружное управление образования Департамента образования города Москвы. По сути, открылся образовательный центр «Лобачевский» — для детей дошкольного и школьного возраста.

В стенах центра расположены частный детский сад и начальная школа. Здесь помимо обычных услуг, есть также «хореография, шахматы, ИЗО, футбол, робототехника, каратэ, английский и татарский язык». При открытии заявлялось, что за дополнительную плату при необходимости ребенок может находиться в детском саду круглосуточно 6 дней в неделю.

В стенах центра расположены частный детский сад и начальная школа. Фото kidsreview.ru

Самые дешевые частные детсады обойдутся в районе 7—11 тыс. рублей в месяц

В Казани есть и частные детские сады, где ежемесячная стоимость обучения ребенка составляет 10 тыс. рублей в среднем. Всего таких детсадов — 12 или с филиалами — 17.

Так, 10 тыс. рублей стоит месяц в детсаде «Алиса» (пос. Царицыно), помимо ежемесячной платы, потребуют еще 4 тыс. рублей вступительного взноса. В «Чебурашке» (два филиала: Восход,16 и Чапаева, 25) за весь день обучения потребуют 11 тыс. рублей (без возврата) или 12 тыс. рублей (с возвратом) или полдня обучения — всего за 7 тыс. рублей. Не считая вступительного взноса в 5 тыс. рублей. В клубе друзей для детей «Сокровище» вступительных взносов не требуется, ежемесячно попросят 10,9—12 тыс. рублей за весь день или 8 тыс. рублей за полдня.

Отметим, что за «Чебурашкой» скрывается азнакаевское ООО «АНЛИ+». Директор и учредитель — Лилия Витвинова, также бывший учредитель и директор ООО «Ан Ли». Клуб «Сокровище» располагается по адресу: Рихарда Зорге, 100, к. 1, по тому же адресу 2 года назад располагался детсад «Тёма», принадлежащий ООО «Сокровище».

«Ранее судимые воспитатели и нарушения пожарной безопасности и санитарных норм»

В детском клубе «Колибри» (три филиала: Спартаковская, 88б, Батыева, 9 и Даурская, 44) за весь день обучения потребуют 13,5 тыс. рублей, за полдня — 8,5 тыс. рублей. Вступительного взноса нет. В детском центре «Забава» (Ботаническая, 10) вступительный взнос оценили в 5 тыс. рублей, полдня пребывания ребенка в стенах заведения — всего в 6,5 тыс. рублей, весь день — в 13 тыс. рублей. В центре раннего развития «Очень маленький гений» (Чуйкова, 66) обучение до обеда стоит 8 тыс. рублей, полный день — 10,2 тыс. рублей (без вступительных взносов). В филиалах детсада «Ладушки-Ладошки» (на Мавлютова, 42 и Лаврентьева, 9) полдня будет стоить 7 тыс. рублей, полный день — 11,2 тыс. рублей. Понадобится и вступительный взнос в 6 тыс. рублей. Примерно столько же (7 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно) попросят в детсаду «Зёмик», расположенном на Аделя Кутуя, 46, взнос не понадобится.

Примерно во столько же обойдется обучение ребенка в сети «Теремок» (три его филиала расположены на Завойского, 17а; Новоселья, 4; Губкина, 30в), взнос не требуется. Отметим, что 2 года назад «в ходе проверки частного детского сада «Теремок» на улице Завойского прокуратурой Советского района Казани было выявлено, что на работу в организацию были приняты два ранее судимых воспитателя, были найдены нарушения пожарной безопасности и санитарных норм». Сеть представлена ИП Маратом Ислановым, который также является директором и совладельцем ООО «Любимый теремок».

В сети «Теремок» взнос не требуется. Фото vk.com/teremok_kazan

В «Дюймовочке» (Урман, 8) ИП Лейсян Шариповой еще дешевле: полдня обойдется в 6,5 тыс. рублей, полный день — 10,8 тыс. рублей. Взнос не нужен. Не попросят его и в сети «Тип-Топ» (три филиала) полный день оценили в 10 тыс. рублей, полдня в 6 тыс. рублей. Сеть представлена ИП Татьяной Карташовой. Помимо этого, Карташова является учредителем и директором ООО «Джет Мани».

Одними из самых дешевых садиков Казани можно считать четыре заведения сети «Тёма» (Волочаевская, 8; Зорге, 47a; Камалеева, 8; Воровского, 13). Полный день здесь стоит 10,9 — 12 тыс. рублей, полдня — 8 тыс. рублей. Три детских сада ранее принадлежали ООО «АБВГДЕШКА». У компании три учредителя: 50% принадлежит Наталье Шамышевой (она же директор), по 25% — Эдуарду Айзятову и Зиннуру Губайдуллину. Эдуард Айзятов — совладелец еще шести юрлиц, включая ООО «Будущее и Ко», ООО «Наследник», ООО «КДД Тёма» (еще одно юрлицо «Тёмы»), ООО «Ежка». Кроме того, ранее Айзятов был топ-менеджером одной из крупнейших клининговых компаний ООО «Блеск-Сервис-Казань», ООО «ТК Тасма» и ООО «ТД Тасма». Другие юрлица «Тёмы» — уже упомянутое ООО «КДД «Тёма», ООО «Сокровище», ООО «Союз Альянс». Единоличным владельцем КДД «Тёма» является Эдуард Айзятов.

Детсады на распродажу: причина в кризисе и жестких проверках

К слову, самая большая сеть в Казани Art Kids (стоимость обучения — 11,9-25 тыс. рублей) не смогла пока продать один из своих детсадов — зимой 2017 года сеть выставила на продажу детсад, оценив его в 6,5 млн рублей.

Кто стоит за сетью, по-прежнему неизвестно. В интернете можно найти информацию о том, что в свое резюме «Создание и управление сетью частных детских садов ART KIDS в Казани включает «Ассоциация дошкольных учреждений». Однако она не является собственником (она же, например, создала франшизу «Тёма»), а лишь предлагает предпринимателям совместное открытие детского сада. «На различных условиях: инвестирование ассоциации в проект до 400 т. р., кредитование под 11% годовых, вхождение ассоциации в состав учредителей». Среди учредителей Алеся Грибанова, Лилия Гималетдинова, Екатерина Крахмалева. Но будут ли открываться частные детсады и далее, с чужой помощью или без, трудно сказать.

Напомним, год назад на продажу различными собственниками было выставлено сразу 12 частных детсадов Казани. Судя по всему, в 2017 году смогли продать 9 из них. Лилия Витвинова, возглавляющая сеть «Чебурашка», объясняла «Реальному времени» волну продаж «волной проверок»: «Перед Новым годом была волна проверок по Казани, и сейчас опять с февраля начались проверки. Вообще-то, они раз в год должны проходить, но проверяют все — от крюка для полотенец до документации. Наше государство, грубо говоря, не дает нам работать, а так детки есть. Душат проверками».

О волне проверок частных детсадов в конце 2016 года мы писали выше. Вторая причина продажи таких заведений — снижение реальных доходов населения, и, соответственно, их покупательной способности. Очевидно, что в кризисные 2016—2017 годы платить за ребенка в месяц до 25 тыс. рублей многим уже не по карману.

Частные детские сады Казани, 2018 год

№ Название детской дошкольной организации Адрес местоположения Количество филиалов Стоимость ежемесячной платы за детский сад, руб., 2018 Стоимость ежемесячной платы за детский сад, руб., 2017 1 Алиса п. Царицыно, Беркутовская, 2а, к2 1 10000 9000 2 Топтышка Адоратского, 43 1 11000 10000 3 Буратино Дружинная, 8 1 15000 9000 5 Очень маленький гений, центр раннего развития Маршала Чуйкова, 66 1 8000 -до обеда 10200 — полный день 10200 8 Лучики Сибирский Тракт,13; Патриса Лумумбы, 1/111; Калинина 60 3 11000 11000 9 Тип-топ Мавлютова 35а 3 6000 полдня 10000 весь день 11000 10 Тип-топ Глушко,12; Минская, 12; 3 6000 полдня 10000 весь день 10000 11 Чебурашка Восход,16; Чапаева, 25 2 7000 — полдня, без возврата за пропуски по болезни; 11000 — весь день без возврата; 12000 — весь день с возвратом 10000 13 Ладушки-Ладошки Мавлютова, 42 2 11200 — полный день, 7000 — полдня (адаптация) 11200