«В Питере мне не дали ни единого шанса». Как игроки «Рубина» переходили в «Зенит»

В этом сезоне все наоборот — Казань закупается в Северной столице

В 2007 году Алехандро Домингес перешел из «Рубина» в «Зенит». Как оказалось, тогда он стал первооткрывателем ныне привычного маршрута Казань — Питер. Правда, нынче все наоборот — в Северной столице закупаются уже казанцы. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», в преддверии сегодняшнего очного противостояния команд вспоминает самые яркие переходы из клуба в клуб — и делает неутешительные выводы.

Алехандро Домингес, 2007

Последствия перехода в «Зенит»: никаких

Трансфер малоизвестного Алехандро из «Ривер Плейта» в «Рубин» в 2004 году почти никого не заинтересовал. Чуть ранее он не прошел просмотр в московском «Торпедо-Металлурге»: о какой шумихе могла идти речь? На фоне прихода восходящей аргентинской звезды Фернандо Кавенаги в «Спартак» трансфер оказался совсем неприметным. И действительно, в первом своем сезоне Алехандро никак себя не проявил, а сделавший на него ставку «Рубин» перекочевал в середину таблицы.

Однако, залечив все болячки и окончательно приспособившись к кочковатым русским газонам, Домингес постепенно стал лидером «Рубина» и получил приглашение в «Зенит». В 2007 году «Газпром» уже начал вливать в «Зенит» серьезные средства: помимо Домингеса, в команду за 20 млн евро перешел Анатолий Тимощук. Но если украинец в итоге стал любимцем питерской публики, то о «Чори» такого сказать нельзя. Даже с учетом знаменитого выноса мяча головой в чемпионском матче с «Сатурном» в Раменском.

Домингес, впрочем, оставил о себе неплохую память в Санкт-Петербурге, но, помимо того самого выноса, в городе о его подвигах вспоминают редко. В 2009-м «Зенит» решил выставить «Чори» на трансфер, и этим воспользовался «Рубин». Второе пришествие Домингеса в Казань оказалось абсолютно триумфальным. В схемах Бердыева он вновь занял ключевую роль в атаке, благодаря чему в 2009 году стал лучшим футболистом РФПЛ. «Когда меня назвали лучшим игроком Премьер-лиги, я сначала не поверил. Здесь очень сильная лига и много претендентов на звание лучшего. Горжусь, что выступаю в таком чемпионате за «Рубин», — отметил тогда Домингес.

В прошедшем сезоне 36-летний «Чори» (сейчас ему уже 37), увы, без особого успеха выступал за «Райо Вальекано» в испанской Сегунде: всего 12 матчей и 1 гол. Тренерский штаб «Вальекас» сделал ставку на Рауля Де Томаса, наколотившего 24 гола и так и не давшего шанса «Чори». Этим летом «Райо Вальекано» покинули оба. Де Томас теперь нападающий «Реала», Домингес же — увы, без клуба.

Александр Бухаров, 2010

Последствия перехода в «Зенит»: конец потенциально звездной карьеры

Воспитанника челнинского футбола «Рубин» заприметил еще в 2002 году, когда тот выступал за «Краснодар-2000». Александр был в составе команды, которая установила «вечный» российский рекорд, разгромив «Локомотив» из Минеральных Вод — 16:1! Однако в основу «Рубина» Бухаров стал пробиваться только в 2006-м, по сути, выиграв конкуренцию у Дамани Ральфа и Владимира Байрамова.

Именно из «Рубина» Бухаров впервые был вызван в сборную России: случилось это осенью 2009-го перед игрой с Лихтенштейном. «Саша великолепно проявляет себя на тренировках! Он обрадовал меня своим отношением к делу — с такой любовью к футболу у игроков есть будущее в сборной России. Скоро он будет вызываться на постоянной основе», — Гус Хиддинк еще никогда так не ошибался.

Через полгода Бухаров как раз перешел из «Рубина» в «Зенит». «Насколько я понимаю, в «Зените» нацелились на победу в Лиге чемпионов. А для этого нужны хорошие футболисты. Спаллетти нравится Семак, и ему все равно, что Сергею 34 года, он для итальянца прежде всего большой игрок. В этой ситуации я целиком оправдываю «Зенит». Покупка Бухарова и Семака не является способом ослабления «Рубина», наоборот, это дорога к цели — победе в Лиге чемпионов», — заявил тогда известный агент Шандор Варга.

Сходу вписаться в игровой стиль «Зенита» у Бухарова не получилось: сказалось и то, что здесь, в отличие от «Рубина», на него не играла вся команда. Захандривший игрок уселся на лавку и стал фигурантом скандальных околофутбольных историй. В 2013 году известная телеведущая Ирина Шадрина пообещала провести эфир в купальнике, если Александр забьет хотя бы 5 голов до конца сезона. Увы, мечтам миллионов мужчин не суждено было сбыться: Бухаров порадовал всего одним голом.

По прошествии времени можно смело сказать, что переход в «Зенит» пошел Александру во вред. Останься он тогда, в 2010-м, в «Рубине», пророчество Хиддинка, возможно, сбылось бы.

Александр Рязанцев, 2014

Последствия перехода в «Зенит»: в 31 год оказался свободным агентом

Увы, по проторенной Бухаровым дорожке прошелся и Александр Рязанцев. В «Рубине» хавбек отыграл семь великолепных сезонов, а в одном из них забил тот самый шедевральный гол «Барселоне». Однако в 2014-м ситуация в казанской команде стала накаляться. Отработавший 12 лет в «Рубине» Бердыев был неожиданно уволен, что не понравилось Рязанцеву. «Я действительно перехожу в «Зенит». Я уже уведомил казанский клуб об отказе продлевать контракт», — оперативно сообщил тогда Рязанцев.

В 2016 году история Рязанцева и «Зенита» уже подходила к концу. Александр слишком поздно сообразил, какой футбол ставит команду Луческу. За это время между игроком и тренером резко обострились отношения. «Луческу не дал мне ни одного шанса. Он занял такую позицию: «Все мне нравятся, ты молодец, классный, потерпи, мне нужен результат». После этого история прекратилась, сотрудничества с Мирчей так и не получилось», — рассказывал Рязанцев.

Сменщик Луческу Роберто Манчини отдал хавбека в «Амкар», где он провел очень неплохой прошлый сезон. Увы, пермская команда развалилась, а Рязанцев в 31 год сидит без клуба.

Сергей Семак, 2010

Последствия перехода в «Зенит»: самые положительные

Семак проследовал в «Зенит» в одно время с Бухаровым. Многие считали, что шансов закрепиться в составе питерцев у Сергея меньше, чем у нападающего. Однако время показало, что к испытанию медными трубами Семак подготовлен гораздо лучше. Увеличение зарплаты и бурная жизнь «газпромовского» «Зенита» никак на нем не отразились. В свои 35 лет Сергей продолжал оставаться ценнейшим звеном в середине поля. Он великолепно исполнял задания Лучано Спаллетти, который нередко менял функции Семака в середине поля.

Весной 2013-го футболист объявил о завершении игровой карьеры и на полгода стал помощником Спаллетти. Сергей вынужденно сменил Лучано после фиаско в домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией Д» — 2:4. В ответной игре в Дортмунде не имевший тренерского опыта Семак добыл победу — 2:1, но этого оказалось недостаточно для прохода в четвертьфинал ЛЧ. И вот спустя четыре года он снова тренирует «Зенит» — уже на постоянной основе. Правда, в еврокубках Сергей Богданович стартовал на сей раз с минского конфуза.

Кристиан Нобоа, 2017

Последствия перехода в «Зенит»: пока неясно

Легенда «Рубина» оказалась в «Зените» достаточно неожиданно. В 2017 году Нобоа вместе с «Ростовом» творил чудеса. И наверняка перешел бы в «Рубин» Бердыева, но решил попробовать себя вдали от родного тренера — в Питере. Во второй половине прошлого сезона Кристиан, казалось, навсегда воссоединился с Бекиичем, однако этим летом «Зенит» отказался отпускать эквадорца в Казань.

«Отношения с Бердыевым у меня по-прежнему теплые. Он для меня как отец — реально, так и есть. Если забью «Рубину», праздновать точно не буду», — видно, что Кристиан по-прежнему скучает по «отцу». Окончательный выбор в пользу «Зенита» можно сравнить с походом в первый класс: впереди — школьная парта и незнакомые ученики. И никого из родных рядом. Почти никого.

Нобоа отлично знает Сергея Семака, ведь два чемпионства «Рубина» они добывали в связке в середине поля. «Семак и Бердыев схожи тем, что для них очень важна тактика. Они умеют ее ставить. Семак хочет, чтобы все разговаривали друг с другом на поле, смотрели друг на друга и каждый держал свою позицию», — рассказывал Нобоа. Очевидно, Семак и есть тот тренер, который прервет «тоску» Кристиана по Бердыеву.

Кристиан Ансальди, 2013

Последствия перехода в «Зенит»: негативные, но сумел справиться

Отношение к переходу игроков «Рубина» в «Зенит» у казанцев всегда было «рабочим». Истерик по этому поводу никто не устраивал: наоборот, некоторых футболистов провожали с почестями. Левый латераль Кристиан Ансальди после прощальной игры с ЦСКА удостоился оваций от фанатов и партнеров по команде. Сам же игрок надел на себя футболку с надписью «Казань навсегда в моем сердце!».

«Честно говоря, не ожидал, что все будет так здорово. Эта послематчевая церемония стала настоящим сюрпризом для меня. Спасибо болельщикам, партнерам, клубу за теплые слова, за аплодисменты. За все пять лет, что я провел в Казани», — говорил тогда Ансальди.

В «Зените» Кристиан очень здорово начал, однако многочисленные повреждения так и не дали ему раскрыться. Не пошло у него и в «Атлетико», «Дженоа» и «Интере». С прошлого сезона Ансальди защищает цвета «Торино», в котором уверенно выигрывает конкуренцию за место левого латераля. Кристиан счастлив: его нынешний тренер Вальтер Маццарри, как и Бердыев, придерживается схемы 3-5-2.