«Почему американцы ведут себя с нами беспардонно? Мы им не интересны»

Владимир Штоль, эксперт по геополитике, о санкционной войне США против России

Пока российский рынок тяжело переживает анонсированные Госдепом новые санкции, эксперты рассматривают перспективы введения возможных контрмер против США. Доктор политических наук, профессор РАНХиГС и эксперт по геополитике Владимир Штоль анализирует ситуацию специально для «Реального времени» и поясняет, почему антисанкции непродуктивны и какой урон такая политика может нанести обеим сторонам.

«Санкции США против России абсолютно незаконны»

— Владимир Владимирович, возможны ли ответные санкции России против США?

— Подход рассмотрения проблемы санкций через так называемые ответные меры контрпродуктивен и ни к чему хорошему привести не может. С точки зрения вот такого бодания двух экономик нам с Западом, конечно, очень тяжело. Надо понимать, что санкции и антисанкции наносят ущерб обеим сторонам, никто от этого не выигрывает. Поэтому втягивание в санкции — не принесет нам никакой пользы, и смысла в этом нет абсолютно никакого.

Запад пытается использовать против нас санкции, хотя они абсолютно незаконны с точки зрения норм международного права. Поскольку такие санкции могут вводиться только по решению Совета Безопасности ООН, чего нет, не было и, главное, не может быть, поскольку Россия обладает правом вето блокировки любого решения Совета Безопасности ООН. Естественно, мы не мазохисты и не будем разрешать вводить какие-то ограничения против себя, поэтому этот вопрос тупиковый с точки зрения существующего международного права. Поэтому то, что против нас сейчас происходит, — это обыкновенная торговая война.

«Запад пытается использовать против нас санкции, хотя они абсолютно незаконны с точки зрения норм международного права. Поскольку такие санкции могут вводиться только по решению Совета Безопасности ООН». Фото Stan Honda/AFP (epochtimes.ru)



Возьмите, например, первоначальные санкции, связанные с событиями в Крыму. Но сегодня эта тема вообще уже не обсуждается. Все не де-юре, но де-факто понимают, что Крым — это российская территория навсегда и никаких изменений не будет. Поэтому оснований для отмены санкций быть не может, то есть они должны быть абсолютно вечными.

Но на сегодня санкции уже многократно ужесточались — больше двух десятков раз с 2014 года. Соответственно используются любые поводы, будь то связанные с событиями в Великобритании по поводу «Новичка» или с якобы вмешательством в избирательную кампанию США, то есть поводы, не имеющие к Украине и Крыму вообще никакого отношения и находящиеся совершенно по другую грань проблематики.

— Получается, Запад ищет любой предлог против России?

— Сегодня санкции против нашей страны — это просто стремление Запада, прежде всего американцев, ослабить Россию. Ну и стремление европейцев тоже. Я бы с них не снимал долю ответственности — ее не надо демонизировать или преувеличивать, но она тоже есть, потому что это же не бессловесные твари, которые просто подчиняются американцам и выполняют их прихоти. Кстати, если это касается европейцев, например, со сделкой по Ирану, когда американцы — администрация Трампа вышла с этой инициативой, то европейская администрация, бюрократия в лице Могерини, уже объявила, что европейские компании могут не соблюдать законодательство США в отношении выхода Америки из ядерной сделки с Ираном. То есть когда им надо, европейцы вполне в состоянии защищать свои собственные национальные интересы, групповые интересы, в данном случае Европейского союза.

«Европейская администрация, бюрократия в лице Могерини, уже объявила, что европейские компании могут не соблюдать законодательство США в отношении выхода Америки из ядерной сделки с Ираном»



«Это просто обыкновенная торгово-экономическая финансовая война»

Поэтому санкции против нас уже вышли из сектора «лакшери», каких-то люксовых, связанным с драгоценностями, украшениями или экзотическими товарами. Они уже вышли на нефтегазовую отрасль, финансово-банковскую, производственную, секторальную, то есть на любую. Вводятся индивидуальные санкции против российских политиков, бизнесменов, отдельных структур и госкорпораций и т. д. Таким образом санкции принимают всеобъемлющий характер, и, мне кажется, что это уже просто обыкновенная торгово-экономическая финансовая война, ни какое не противостояние, а именно война против России. Запад почувствовал, что Россия начинает выстраивать собственный внешнеполитический курс, и он не безрезультативен, имеет определенный успех и воздействие на другие страны. Ведь в чем феномен российской внешней политики сегодня? По сути единственная страна, которая может показать всему миру, что есть альтернатива, кроме как абсолютное подчинение американскому диктату. В этом смысле санкции абсолютно контрпродуктивны. Вот почему американцы называют нас и Китай своими главными угрозами и угрозами существующему мировому порядку, который создан ими после развала Советского Союза? Потому что Россия сегодня, как и Китай, в известной степени демонстрируют альтернативный путь международной политики, мирового развития. Например, система объединений с участием России, я имею в виду Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, некоторые другие структуры. Их пока немного, и вес их, может быть, не столь впечатляющий, как у систем Запада, но тем не менее это вариант альтернативного, главное, что другого варианта развития мирового порядка. Это больше всего раздражает американцев и их союзников. Раздражает, пугает и это неприемлемо с точки зрения логики американских руководителей и, конечно, они хотят этому противостоять. Но поскольку понимают, что военный конфликт с Россией контрпродуктивен, потому что есть понимание взаимного физического и многократного уничтожения, что повлечет за собой конфликт с ядерной сверхдержавой, которой продолжает сегодня оставаться наша страна. Он контрпродуктивен изначально, не имеет никакого смысла, цена победы обесценивается тем, что победителя не будет, в этом весь феномен.

— Поэтому США выбрали санкционную войну?

— Да, ведь для идеологической борьбы с Россией у Запада уже нет причин давить на нас, как раньше из-за коммунизма, устои которого противоречат устоям капитализма. Мол, у них институт частной собственности, как священная корова, все эти атрибуты есть и у нас — тот же бессмысленный капитализм как на Западе, и та же самая частная собственность. Но именно понимание комплекса этого альтернативного пути вынуждает Запад идти на попытку удушения России путем экономических санкций. В известной степени это, конечно, приносит нам определенные проблемы в том плане, что наша экономика длительное время развивалась как специфическая экономика, связанная с нефтедобывающей, углеводородной добывающими отраслями. Но с другой страны это дает нам шансы пересмотреть, наконец, свою позицию, с точки зрения развития народно-хозяйственного комплекса, и развивать не только нефтедобычу, газодобычу, но и, во-первых, переработку и кроме того другие отрасли, например, сельское хозяйство, машиностроение, авиационное строительство, где у нас сегодня есть новые программы — то, что было практически погублено.

«Санкции принимают всеобъемлющий характер, и, мне кажется, что это уже просто обыкновенная торгово-экономическая финансовая война, не какое не противостояние, а именно война против России». Фото новости-россии.ru-an.info

«Почему американцы ведут себя с нами так беспардонно? Потому что мы им как экономический партнер абсолютно не интересны»

Поэтому наши ответные меры, я бы не называл их санкциями, это просто вынужденные ответные меры, они тоже для нас не очень позитивны с точки зрения развития нашей экономики. Но с другой страны это дает возможность не только пересмотреть структурное развитие российской экономики, но и ее ориентацию. Неслучайно на гербе Российской Федерации двуглавый орел, который смотрит и на Запад, и на Восток, мы, безусловно, и европейская, и евроазиатская держава. Поэтому, наверное, будет происходить естественные в этой ситуации переосмысление и переориентация рынков потребления наших продуктов. Европейский союз, конечно, это колоссальный для нас партнер, партнер номер один, поэтому мы настолько подвержены зависимости от каких-то конъюнктурных изменений в отношениях с Европой, ЕС.

Почему американцы ведут себя с нами так беспардонно? Потому что мы им как экономический партнер абсолютно не интересны. Наша доля в американском товарообороте настолько мелкая, что им даже не приходится всерьез размышлять. Но у нас есть свои варианты сотрудничества: с Китайской Народной Республикой, с тем же самым Ираном, с Турецкой Республикой, наверное, со странами, входящими в СНГ, с Латинской Америкой, Африкой. Я понимаю, конечно, что это не замена Европейскому союзу и американской промышленности, но тем не менее — это тоже вариант развития событий.