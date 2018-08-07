Казань и Гражданская война: где произошла первая психическая атака белых?

К 100-летию Гражданской войны: золотой запас империи, романтик Каппель и казни Троцким за дезертирство

Фото: кадр из фильма "Чапаев" ( russian7.ru

Сто лет назад в России шла Гражданская война. Жестокие схватки между красными и белыми происходили в Казани и окрестностях города. Журналист и краевед Артем Субботкин в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает об одном любопытном событии — психической атаке каппелевцев у села Ширданы.

О столетнем юбилее, который отмечает наша страна в нынешнем году, сегодня особо не вспоминают. И то сказать, с какой стати вспоминать о кровавых событиях, разыгравшихся на просторах бывшей Российской империи, ставшей ареной чудовищных потрясений на заре жестокого XX века? Тем не менее помнить об этом необходимо. Хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок прошлого.…

В эпицентре событий — золото…

Так уж получилось, что именно Казань очутилась в центре событий Гражданской войны в тревожные дни августа 1918 года. Именно сюда рвались в те горячие дни белогвардейские батальоны Каппеля и поднявшие антибольшевистский мятеж белочехи, ставшие на какой-то момент одной из движущих сил разворачивавшегося белого движения.

Почему же белые так упорно рвались к Казани? Все очень просто. Да все потому, что именно здесь, в подвалах казанского Волжско-Камского банка был сосредоточен так называемый золотой запас Российской империи — сотни тонн золота в слитках, ювелирных украшениях и золотых монетах царской чеканки.

И хотя к началу августа казанские большевики организовали и частично начали эвакуацию золота в Москву, много вывезти из Казани тогда так и не успели. Основная часть золотого запаса страны была захвачена белогвардейскими батальонами полковника Каппеля, который совместно с белочехами занял столицу губернии в первых числах августа.

Карта из книги «Чехословацкий мятеж и его ликвидация» (e-reading.club)

Надо отдать должное воинскому таланту Каппеля — Казань его войска взяли тогда малой кровью и сравнительно небольшими потерями. Полковника царской армии, выпускника императорской академии генштаба Владимира Оскаровича Каппеля без всякого преувеличения можно назвать романтиком белого движения. Уже хотя бы потому, что именно ему историки предписывают авторство знаменитых психических атак, столь хорошо знакомых советскому кинозрителю по фильму «Чапаев».

Помимо всего, Капель был человеком действия. Он прекрасно понимал, что обольщаться захватом золота не стоит, что следует во что бы то ни стало продолжить наступление на Свияжск, отбивать у красных важнейший стратегический объект — железнодорожный мост через Волгу. Этот мост открывал белым дорогу на Нижний Новгород. А уж там и до златоглавой Москвы — рукой подать…

Романтики контрреволюции

Отмечу, что даже в советской литературе, несмотря на все ее идеологическую заточенность, образ полковника Каппеля раскрыт довольно ярко и разносторонне.

Так, в романе «Красные и белые» советского писателя Андрея Алдан-Семенова перед нами предстает не кровавый палач-садист, отдающий приказы о расстрелах пленных или шомполовании перебежчиков. Перед читателем — довольно непривычный для того времени образ русского офицера-интеллигента, который не может понять исторического момента не столько в силу своей классовой косности, сколько в силу своего дворянского воспитания.

Для Каппеля такие понятия как долг и честь — не просто красивые слова. Он лично готов идти в бой за Россию во главе офицерских колонн в атаках, которые навсегда прославили ее участников.

Капель был человеком действия. Он прекрасно понимал, что обольщаться захватом золота не стоит, что следует во что бы то ни стало продолжить наступление на Свияжск. Фото rusbereza.ru



Большинство историков полагают, что впервые каппелевцы применили психическую атаку в 1919 году под Ижевском — в районе Пироговских высот. Тогда колонны офицеров-добровольцев шли в бой как на параде: в сомкнутом строю со старинными хоругвями — знаменами с ликами святых, — под барабанный бой, в аксельбантах и с нашивками смертников на рукавах. Но у той памятной атаки вполне могли быть так называемые генеральные репетиции. И одной из них вполне могла оказаться атака каппелевцев у села Ширданы под Казанью.

Роковой «салют»

Между тем, потеряв Казань, красные, закрепившись в Свияжске, начинают спешно формировать из своих разбитых отрядов боевое ядро 5-й Красной Армии. К ним постоянно подходят подкрепления, а вскоре сюда на спецбронепоезде прибыл сам председатель РВС — Лев Троцкий, который жесткими мерами наводит дисциплину и готовит план захвата Казани. Выполняя директивы Ленина, он отдает приказ о бомбардировке города. С аэропланов, которые стартуют с поля в окрестностях Свияжска, на Казань вместе с бомбами падают большевистские листовки.

Понимая, что промедление смерти подобно, Каппель одну за другой принимает отчаянные попытки захвата Романовского моста через Волгу. Мост этот, построенный в честь российского императора в 1913 году, и стал камнем преткновения для белых. И пока казанские промышленные и купеческие тузы поднимали бокалы с шампанским и произносили витиеватые тосты за скорейшую победу над большевиками, белочехи дважды пытаются прорваться к мосту, но всякий раз терпят поражение. При этом белые несут ощутимые потери: в одном из боестолкновений с рабочими-дружинниками Паратских мастерских в середине августа гибнет командир сводного отряда белочехов и каппелевцев серб майор Матия Благотич.

Каппель одну за другой принимает отчаянные попытки захвата Романовского моста через Волгу. Фото wikipedia.org



После этого Капель идет ва-банк: во главе тысячного отряда офицеров и конной сотни совершает глубокий рейд в обход красных позиций, появившись у них в тылу, в районе станция Тюрлема. Перебив красный гарнизон, который охранял эшелон с боеприпасами, белогвардейцы подорвали состав. Капитан каппелевцев, который первым ворвался на станцию, велел устроить «салют» в честь прихода белых мстителей. Это и стало началом конца, казалось бы, блестяще задуманной операции. Грохот от разрывов докатился до Свияжска, и красные догадались — враг прорвался с тыла. Навстречу белым выступил полк питерских рабочих-печатников, который занял оборону у села Ширданы.

За веру, царя, отечество — на смерть!

Закрепившись за сельской околицей, красные бойцы встретили наступающие вражеские колонны нестройными залпами. Однако, несмотря на первых убитых и раненых, каппелевцы продолжили наступление. Они шли в полный рост, с винтовками наперевес, не стреляя (вероятно, берегли патроны) не пригибаясь, редкими цепями. Причем каждый, идущий в следующей шеренге, тотчас занимал место упавшего впереди бойца. Именно поэтому красным казалось, что несмотря на их выстрелы цепи противника не редеют, а сам он стремительно приближается к их позициям.

Все это настолько парализовало волю красных бойцов, что они стреляли вразнобой, почти не целясь, а вскоре, не обращая внимания на окрики своих комиссаров, бросив позиции, в панике бежали к Свияжску. Здесь они попытались захватить стоявший на пристани пароход и отплыть в Нижний Новгород. И лишь решительные действия прибывшего на берег Льва Троцкого, который пригрозил расстрелять судно с дезертирами из береговых орудий, заставили паникеров сойти на берег и сдать оружие. После чего по приказу Троцкого каждый десятый из бежавших (в том числе командир полка Гнеушев и комиссар Пантелеев) были расстреляны прямо на волжском берегу. Остальных погнали на позиции.

Окрестности села Большие Ширданы. Фото автора

Ценой невероятных усилий и огромных потерь (зачастую необоснованных) красным удалось отстоять Романовский мост и вскоре освободить Казань. Что же касается белых, то боевой опыт, полученный ими под Ширданами, они еще не раз применяли в боях с красными, всякий раз совершенствуя приемы психического воздействия на врага. Так что вполне вероятно, что именно атака под татарским селом Ширданы стала генеральной репетицией тех знаменитых психических атак, столь хорошо знакомых нам благодаря советской кинематографии.