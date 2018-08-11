Дело за малым: как увеличить долю МСБ в два раза

Профсоюзы в помощь

Фото: Олег Тихонов

Уровень развития малого бизнеса — показатель развития экономики страны, полагает предприниматель Рустем Сафиуллин. Дело не только в том, что МСБ обеспечивает занятость, создает базу для налогообложения, снимает с государства некоторые социальные обязательства. Частная инициатива всегда более изобретательна и динамична, она лучше реагирует на потребности людей. В колонке, написанной для «Реального времени», предприниматель делится своим мнением о том, как следует развивать этот важный сектор экономики в России.

50-процентная доля в ВВП — идеал. Пока недостижимый

В странах Европейского союза, в США и Японии на малые и средние предприятия приходится около 50% общей численности занятых. Их доля в ВВП превышает 50%.

Развитие малого бизнеса в России существенно отстает. В составе ВВП доля малых и средних предприятий в России составляет лишь 10%. Если исключить из этого числа предприятия малого бизнеса, аффилированные с государственными структурами и с крупными монополиями, то показатель будет еще меньше.

Практически ни у кого не возникает сомнений в том, что малый бизнес необходимо развивать. Поддержка малого бизнеса со стороны нашего государства весьма велика и формы ее разнообразны. Займы, гранты, гарантии, льготы в налогообложении и тому подобное. Вопросы развития малого бизнеса часто включаются в повестку заседаний правительства на федеральном и региональном уровнях. О проблемах малого бизнеса говорят политики. Принимаются нормативные акты, защищающие бизнес. Государственным бюджетом каждый год предусматриваются многомиллионные расходы на развитие предпринимательства.

Почему же, несмотря на все усилия, доля малого бизнеса в экономике нашей страны практически не увеличивается? Вероятно, следует задаться вопросом — что для малого бизнеса является благоприятным условием? Или, как ставят вопрос успешные предприниматели, «откуда деньги?».

Действительно, надо выяснить, откуда или от кого малый бизнес получает деньги. Откуда берется выручка? Ведь только выручка является источником существования и развития любого коммерческого предприятия. Уровень затрат тоже имеет значение, но этот показатель вторичен. Если не будет выручки, не будет иметь значения размер себестоимости товаров и услуг. Снижение издержек в этом случае не даст никакого эффекта.

Следовательно, для придания импульса развитию малого бизнеса необходимо создать условия для увеличения его выручки.

Сразу возникает следующий вопрос: от чего зависит выручка коммерческого предприятия?

«Следует задаться вопросом — что для малого бизнеса является благоприятным условием? Или, как ставят вопрос успешные предприниматели, «откуда деньги?». Фото Олега Тихонова

МСБ не хватает покупателя...

Ответ на него тоже довольно простой. Выручка зависит от наличия покупателя. Кто такой покупатель? Человек, который зашел в магазин или поинтересовался товаром по телефону? Нет. Покупатель тот, кто покупает. Тот, кто платит деньги в обмен на товар или услуги. Тот, кто не только хочет, но и может. Покупатель тот, у кого достаточно денег, чтобы купить.

Откуда берется покупатель? Покупателя, как правило, требуется поискать.

Реклама, снижение цены, повышение качества продукции, вхождение в торговые сети или создание собственной, навязчивый обзвон потенциальных клиентов и прочее — это способы привлечения покупателя. Но они эффективны в частных случаях.

А как быть, если нам нужен покупатель для целого сегмента экономики страны?

Если мы хотим, чтобы малый бизнес достиг показателя 50% ВВП, значит, надо найти покупателей на эту величину. Покупателей, то есть тех, кто будет иметь желание и возможности приобретать товары и услуги малого бизнеса. Тех, кто будет иметь деньги, чтобы покупать продукцию малого бизнеса в размере 50% ВВП.

Реклама и хитрости маркетинга здесь не помогут. На сегодняшний день таких покупателей продукции малого бизнеса нет в природе. Их надо создавать.

Вот в этом направлении, на наш взгляд, и следует сосредоточить усилия. Можно возразить, что малый бизнес просто не предлагает многочисленным платежеспособным покупателям свою продукцию. Поэтому и не получает выручки. Однако вполне очевидно, что, во-первых платежеспособность большинства наших граждан невысока. Во-вторых, существует масса примеров того, что платежеспособный спрос первичен. Как только появляется покупатель, обязательно найдется и продавец. Всем известно — спрос рождает предложение.

Прежде чем планировать создание платежеспособного покупателя, надо понять, каков, на сегодня, обобщенный портрет покупателя товаров и услуг малого бизнеса?

У крупных корпораций покупатели — как правило, государство в лице различных ведомств, заказчики за рубежом, другие крупные компании, оптовые коммерсанты, торговые сети и т. д. Крупный бизнес часто занимает монопольное положение на рынке или имеет устойчивый сегмент на нем.

«Прежде чем планировать создание платежеспособного покупателя, надо понять, каков, на сегодня, обобщенный портрет покупателя товаров и услуг малого бизнеса?» Фото Олега Тихонова



Продукция малого бизнеса в нашей стране пока, по большей части, — локальные товары и услуги населению. Производят их небольшие заводы, фермерские хозяйства, предприятия сферы услуг, торговли, кафе, рестораны, пекарни, салоны красоты, медицинские кабинеты, образовательные учреждения и т. д. Состояние малого бизнеса напрямую зависит от платежеспособного спроса окружающего населения.



Существуют небольшие предприятия, которые работают на государственных, корпоративных заказчиков. Во многих случаях между ними имеется аффилированность. Поэтому эти малые предприятия можно рассматривать как часть крупного бизнеса. Во всяком случае, существенно увеличить долю малого бизнеса в экономике только за счет государственных и корпоративных заказов не получится. У этого сегмента пока есть потолок.

В настоящее время растет количество малых высокотехнологичных предприятий, работающих, как правило, в сфере информационных технологий. Успех этой части малого бизнеса также зависит от спроса потребителей, которые разбросаны по всему миру. Для того, чтобы увеличить долю таких предприятий в экономике страны, надо очень постараться. Надо совершенствовать систему образования, защиту авторских прав, мотивировать разные виды творчества подрастающего поколения, изобретательство и рационализаторство. Здесь можно добиться заметных успехов, постоянно прилагая усилия в течение длительного периода времени. Но довести долю малого бизнеса до 50% в нашей экономике только за счет информационных и наукоемких технологий, реализуемых на мировом рынке, также не получится. Этого можно добиться в небольших странах. Например, в Ирландии или Сингапуре.

Итак, главный покупатель продукции нашего малого бизнеса — физические лица, население, расположенное в радиусе рентабельной доставки. И этот покупатель должен обеспечить радикальный рост выручки малого бизнеса. Пусть не до 50% ВВП, но хотя бы до 20%.

…а покупателю — платежеспособности

Могут ли на сегодняшний день наши граждане увеличить потребление продукции малого бизнеса в два раза? Однозначно нет. 80—90% населения страны не имеют доходов, позволяющих заметно увеличить потребление.

Вывод: если мы хотим существенно увеличить долю малого бизнеса в экономике, необходимо увеличить платежеспособность населения. Без этого никакие другие виды поддержки малого бизнеса не дадут ощутимого эффекта.

Насколько можно судить, ни государство, ни общественность не обсуждают увеличение платежеспособности населения — клиентов малого бизнеса — как способ его развития. Иногда слышно о программах создания новых рабочих мест. Но создание новых рабочих мест и рост платежеспособности наемных работников не связаны между собой почти никак. Можно создать миллион новых рабочих мест, но если платежеспособность новых работников будет низкая, этот миллион работников будет покупать дешевое пальмовое масло вместо натурального, поощряя крупных импортеров, а не местных фермеров.



«Довести долю малого бизнеса до 50% в нашей экономике только за счет информационных и наукоемких технологий, реализуемых на мировом рынке, также не получится». Фото Олега Тихонова



Разумеется, попытка увеличить платежеспособность населения за счет простого вливания денег в виде повышения пенсий, пособий, денежного содержания служащих вызовет инфляционные процессы. Впоследствии вырастут цены, появится дефицит некоторых товаров. В очередной раз обрушится курс рубля по отношению к доллару. Платежеспособность в результате еще и уменьшится.



Потребительское кредитование как способ увеличения платежеспособности населения также не работает. Необходимость погашения полученных кредитов с процентами сокращает возможности потенциальных покупателей. Закредитованность населения на сегодня является одним из существенных факторов, ограничивающих платежеспособность.

Почему пролетариат в самых буржуазных странах имеет несравненно более высокий уровень доходов?

Как же увеличить доходы населения таким образом, чтобы бизнес получил рост выручки, с минимальными негативными последствиями для экономики?

Рост доходов населения должен быть постепенным и сопровождаться ростом эффективности труда.

Как это сделать? Решение есть. В странах ЕС, США, Японии оно уже реализовано давно и, как видим, эффективно.

Платежеспособность населения этих стран позволяет приобретать продукцию малого бизнеса в больших объемах. Многие знают, что уровень заработной платы в этих странах довольно высок. А многие ли задумывались почему? Почему пролетариат в самых буржуазных странах, где никогда не было ни социализма, ни коммунизма, имеет несравненно более высокий уровень доходов? Трудно представить, чтобы работодатель в США или Германии решил быть щедрым по своей доброте. Так было не всегда. Можно проследить, каким трудным и драматичным был в странах Запада путь борьбы трудящихся за улучшениея условий труда, социальные гарантии и достойную заработную плату.

Профсоюзы. Следует обратить внимание на работу профсоюзов в Северной Америке и в Европе. Именно они создали тот самый пресловутый средний класс, который обеспечил не только внутренний спрос и подъем экономики своих стран, но и обеспечил подъем Японии, Китая и ряда других стран.

Может, стоит изучить этот опыт? В США профсоюзы создавались в 20-х годах. К тому времени в Америке сложился огромный дисбаланс между населением и крупным капиталом. Кадры кинохроники демонстрируют, что для многих людей уровень потребления скатился до благотворительной похлебки. Вторая мировая война, а затем политика глобальной экспансии сделали США богатейшей страной. А профсоюзы вовлекли в циркуляцию финансовых ресурсов широкие массы трудящихся внутри страны. Именно трудящихся. Тех, кто создает продукт.



«Работодатель только под давлением идет на уступки, повышает заработную плату или предоставляет льготы, но в первую очередь тем, разумеется, кто лучше работает». Фото tulapressa.ru



В Западной Европе после войны обустройство мирной жизни шло под влиянием США. Профсоюзы там создавались по инициативе государства. Об этом не говорят, но они намеренно были созданы реально независимыми и агрессивными для балансирования доходов населения и корпораций.



Как наемный работник может вести переговоры с работодателем на равных? В существующих условиях никак. Работник на предприятии — никто. Только в составе профсоюза возможен равноправный, реальный торг между работником и работодателем. Только профсоюзное движение создает условия для достижения разумного компромисса. Как на любом рынке между продавцом и покупателем.

Работодатель идет на уступки только под давлением



Работодатель только под давлением идет на уступки, повышает заработную плату или предоставляет льготы, но в первую очередь тем, разумеется, кто лучше работает. При этом старается сделать труд высокооплачиваемых работников более эффективным. Внедряются современная организация труда, новые технологии. Закупается техника, проводится автоматизация. Так и появляются дополнительные стимулы для технологического перевооружения. Увеличивается спрос на инновационные решения. Увеличивается доля малого бизнеса, работающего в сфере высоких технологий.

Профсоюзы (настоящие) повышают статус рабочего. Далеко не всегда он определяется размером оплаты труда, но и социальным положением. Какой может быть престиж рабочей профессии, если ты можешь получить «коленом под зад» в любой момент? Нет права на забастовки? Хорошо, забастовок не будет. Но имейте в виду, молодежь работать на завод не придет. Что мы и наблюдаем. Потом, когда старики уйдут, новых работников некому будет обучать. Преемственность на производстве исчезнет, и надо будет начинать индустриализацию с нуля.

У нас есть организации, которые называются профсоюзами, но, по сути, они таковыми не являются. Они не обеспечивают реальной состязательности между работниками и работодателями. Это подразделение работодателя по распределению путевок. Возможно, нужен анализ целесообразности существования таких профсоюзов. Также не помешало бы провести экспертизу законодательной базы. Подумать над изменением некоторых наших традиций.

В новостях постоянно сообщают о забастовках в Европе. Бастуют железнодорожники Испании, учителя и госслужащие Франции, металлурги Германии и так далее.

Почему у нас учителя не бастуют? Неужели уровень их жизни лучше, чем у французских коллег?

Жалобы на низкую зарплату учителей уже похожи на заезженную пластинку. Казалось бы, раз они терпят, значит, их все устраивает. Но бизнесу не безразлично. Для него покладистые работники потеряны как потребители.

«Жалобы на низкую зарплату учителей уже похожи на заезженную пластинку. Казалось бы, раз они терпят, значит, их все устраивает. Но бизнесу не безразлично. Для него покладистые работники потеряны как потребители». Фото pedsovet.org

Только нормальный независимый профсоюз, объединяющий всех представителей профессии, может участвовать в переговорах. По-настоящему, без политеса и оглядок. Не идут на уступки — забастовка. По всей стране, на неделю, на две, а то и на месяц. В этом назначение профсоюза в условиях жесткого государственного капитализма. А путевки работники купят сами, если будут членами нормального профсоюза.



Владельцы малого бизнеса, конечно же, также должны будут пойти на уступки. Там тоже есть работники, которые потребуют повышения жалования. Никто, понятно, не хотел бы сталкиваться с несговорчивыми оппонентами. Тем более когда спор выливается в уличные беспорядки. Но иногда надо делать не очень приятные, но необходимые для здоровья процедуры. Активные профсоюзы — как светофор. Никто не хочет стоять на перекрестке на красный свет, но все должны понимать, если светофора не будет, то движение может совсем остановиться. Если хотите, чтобы вам уступали, уступайте сами. Если хотите, чтобы вашу продукцию активно покупали работники других предприятий, сделайте из своих работников хороших покупателей.

При этом и работодатели должны оставаться экономными хозяевами. Простое, безоговорочное увеличение выплат всем работникам подряд разорит предприятие, породит иждивенчество, снизит мотивацию тех, кто много и хорошо работает. Хотя при доминировании идеологии жадности и стяжательства это напоминание излишне.

Нужно создавать реально работающие профсоюзы и менять трудовое законодательство



Таким образом, необходимо создавать реально работающие профсоюзы, менять трудовое законодательство, пересматривать сложившиеся традиции.

Как ни странно, все эти процессы должны инициировать государственная власть и крупный капитал. В Европе так и было сделано после войны. Во-первых, народные массы способны на самоорганизацию только в кино. Во-вторых, политические оппозиционеры, которые могли бы попытаться создать объединения трудящихся, будут всегда преследовать лишь свои политические цели. Им бы власть захватить, а не выстраивать сбалансированную экономику.

Сильными мира сего создавались профсоюзы США. Довольно часто упоминаются связи американских профсоюзов с мафией. Говорится о поддержке профсоюзов со стороны криминальных группировок, об отмывании денег в профсоюзных фондах и т. д. На самом деле, это некоторое упрощение. Всем известно, что реальная власть в США принадлежит олигархической группе, влияние которой практически безгранично, но особо не афишируется. Способы и методы осуществления этой власти содержатся в тайне. Вероятно, теневое правление и поспособствовало созданию профсоюзного движения, используя свои механизмы.

Проблема в том, что профсоюзы, с одной стороны, должны быть реальными оппонентами любому работодателю, и бизнесу, и государству, вплоть до физических столкновений и судебных тяжб. С другой стороны, они должны быть хорошо организованными на территории всей страны, иметь достаточное финансирование и быть независимыми.

Кто может дать финансовые и организационные ресурсы на первом этапе? Кто может обеспечить защиту членов профсоюза от давления влиятельных чиновников и крупных бизнесменов? Должна быть некая третья высоко стоящая сила, заинтересованная в экономическом развитии страны.

«Если хотите, чтобы вашу продукцию активно покупали работники других предприятий, сделайте из своих работников хороших покупателей». Фото Олега Тихонова

Крупный капитал готов пойти на издержки, связанные с забастовками, повышением заработной платы, удорожанием соцпакетов. У него есть понимание, что все выплаты в конечном итоге возвращаются в энергетические, инфраструктурные отрасли, в государственный бюджет, попутно проходя большой цикл, оживляют экономику. Поэтому мы наблюдаем, как профсоюзы Европы и США практически безнаказанно выходят на улицы, парализуют транспортные системы целых стран. Большой Хозяин особо не вмешивается, дает подопечным возможность договориться между собой. Доходы крупных корпораций и населения балансируются.

Высокая платежеспособность наемных работников развитых стран стала источником развития наукоемких и капиталоемких производств. Крупные автомобильные концерны, например, никогда не стали бы вкладывать огромные средства в создание массового производства автомобилей, если бы не было уверенности в платежеспособности конечного потребителя.

Оплата труда этого конечного потребителя является источником финансирования экономики, источником инвестиционного дохода.

Китай поднял свою экономику за счет потребителей экономически развитых стран. Умело сыграв на противоречии СССР и Запада, Поднебесная получила прямой доступ к западным капиталам и, главное, к рынкам стран Америки и Европы. Центральный комитет Коммунистической партии Китая смог построить политику стимулирования бурного развития с одновременным сдерживанием роста внутреннего потребления. Низкая оплата труда на собственном производстве и возможность продавать продукцию платежеспособному потребителю — мечта инвестора. Как результат, продукция почти всех мировых брендов сегодня производится в Китае. Только теперь, когда мировые рынки уже освоены, Китай плавно начинает стимулировать внутренний спрос.

Мы также могли бы безболезненно сдерживать внутренний спрос, будь у нас доступ к платежеспособным западным покупателям. Но этого доступа у нас нет и в ближайшее время не предвидится. По разным причинам. Исключение составляют сырьевые отрасли. Но зависимость от них скорее усугубляет ситуацию. Поэтому у нас пока нет другого выхода, кроме как строить автономную самодостаточную экономику.

Что даст настоящее профсоюзное движение?

Малый бизнес получит приток покупателей. Рынок предложит больше качественных продуктов питания. Работник с достойным доходом не будет покупать порошковое молоко, пальмовое масло и прочие суррогаты. Снизится накал вокруг тарифов ЖКХ. Работающий и хорошо зарабатывающий гражданин быстрее смирится с уровнем цен на коммунальные услуги. Повысится престиж рабочей профессии. Появится дополнительная мотивация иметь репутацию хорошего работника. Профсоюз в первую очередь будет защищать наиболее опытных работников. Легализация фонда оплаты труда и самозанятых граждан. Уменьшение трудовой миграции из стран ближнего зарубежья. Профсоюз отстаивает интересы работника не только перед работодателем, но и перед недобросовестными конкурентами. Профсоюз не пустит на рынок труда нелегальных рабочих или незарегистрированных самозанятых граждан. Например, в Ирландии нелегальных частных извозчиков победила не полиция, а профсоюз таксистов. Этот же профсоюз добился, что пассажиры могут ездить только на заднем сиденье. Тем самым увеличив количество заказов. Увеличатся поступления в бюджет и небюджетные фонды. Рост оплаты труда простимулирует внедрение автоматизации и современных технологий на производстве. Вырастет спрос на высокотехнологичное оборудование. Увеличится количество предприятий, в том числе малых, которые это оборудование производят, поставляют, обслуживают.