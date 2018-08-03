«Локо» может подписать Азмуна, «Зенит» сбрасывает балласт, а ЦСКА теряет и находит игроков

Трансферный гид российской Премьер-лиги

Чемпионат России наконец стартовал, но это не значит, что работа клубов на трансферном рынке закончена. Идти она будет вплоть до конца августа, так что переживать об отсутствии переходов у любимой команды болельщикам пока рано. А вот для тех, кто следит за российским чемпионатом без клубных пристрастий, новостей с трансферного рынка РФПЛ предостаточно. О наиболее значимых для лиги — в материале «Реального времени».

Кого подпишет «Локо»: Телина, Смолова или Азмуна?

После подписания контрактов с Брайаном Идову и Гжегожем Крыховяком, а также выкупа из «Рубина» Рифата Жемалетдинова трансферная работа «Локомотива» уже могла считаться успешной. Однако селекционеры москвичей на достигнутом не остановились и выловили еще одну крупную «рыбу»: на этот раз в сети «Локомотива» попался чемпион мира в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес. Но даже после этого функционеры «железнодорожников» не намерены прекращать работу.

— Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто огненные варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно, и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения — все будет, — написал президент «Локомотива» в своем Twitter.



«Огненным вариантом» вполне может оказаться форвард бельгийского «Андерлехта» Исаак Телин. В прошедшем сезоне нападающий забил 19 мячей в 33 матчах, благодаря чему попал в число 23 участников чемпионата мира от сборной Швеции. На мундиале Телин провел четыре матча, правда, сыграл в них лишь 37 минут.

Семин и компания могут позариться на Федора Смолова, карьера которого в последнее время словно уперлась в стену. Фото fckrasnodar.ru



Но еще более горячий трансфер «Локомотив» может провернуть внутри нашего чемпионата. По данным «Реального времени», менеджмент «железнодорожников» рассматривает возможность выхода на «Рубин» с целью заполучить форварда Сердара Азмуна. Дело в том, что реноме «иранского Месси» серьезно пошатнулось после неудачного для игрока ЧМ-2018 (ноль голов в трех матчах) — и заодно, разумеется, снизилась и цена. И теперь «Локо» вполне может позволить себе Азмуна, продажу которого не исключил сам Курбан Бердыев.

Кроме того, Семин и компания могут позариться на Федора Смолова, карьера которого в последнее время словно уперлась в стену. К постмундиальному кризису добавились еще две неприятности в виде голевой «передачи» на Азмуна в матче с «Рубином» и ночной аварии в Краснодаре. Теперь Смолов рискует получить 15 суток ареста за оставление места ДТП, и не исключено, что из мест не столь отдаленных Федор выйдет уже футболистом «Локомотива».

«Зенит» освобождает место для новичков

На прошедшей неделе активен был и питерский «Зенит». Сергей Семак потихонечку определяется с основной обоймой игроков, которые понадобятся ему для решения поставленных задач. По словам тренера питерцев, не обойдется без приобретений, только вот для начала клубу надо трудоустроить добрую половину игроков, доставшихся в наследство от предыдущих тренеров. Таким путем неплохо усилился казанский «Рубин», куда «по-братски» были отправлены на правах аренды Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов. В «Рубин» же мог перейти Иван Новосельцев, но защитник не выбирает легких путей — он оказался в «Анжи». Это более чем странное решение, возможно, объясняется желанием защитника играть. Однако Иван не учел, что махачкалинский клуб может закончить чемпионат куда быстрее положенных 30 туров.

Нешуточная борьба завязалась за нападающего питерцев Луку Джорджевича. Черногорский форвард провел прошлый сезон в тульском «Арсенале», где отлично проявлял себя вплоть до прихода в клуб Артема Дзюбы. Россиянин теперь мешает Луке в «Зените», поэтому игроку предстоит выбирать иные варианты продолжения карьеры. Среди претендентов на черногорца неожиданно назвали московских армейцев, но сейчас этот переход уже вряд ли возможен. А вот «Ростов» и «Оренбург» все еще нуждаются в забивном нападающем, так что, скорее всего, Джорджевич окажется в одном из этих двух клубов. Не оставили питерцы без внимания и туляков, куда на этот раз отправился полузащитник молодежного состава Даниил Лесовой.

Нешуточная борьба завязалась за нападающего питерцев Луку Джорджевича. Фото Вячеслава Евдокимова / fc-zenit.ru



На освободившиеся строчки платежной ведомости питерцы усиленно ищут защитников. Уже сейчас «Зениту» приписывают интерес сразу к нескольким игрокам обороны, так или иначе связанным с московским «Спартаком». Так, в Питер может перебраться Маркос Рохо, уехавший покорять Европу как раз из состава «красно-белых». Кроме того, велика вероятность подписания контракта с защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо. Бразилец надеялся найти себе европейский клуб из топ-5 лиг, но, не дождавшись предложений, вновь обратился к российскому рынку. Также «Зенит», по некоторым данным, претендует на уругвайца Диего Лаксальта из «Дженоа», но, скорее всего, этот трансфер не состоится из-за больших запросов футболиста.

Селекционеры ЦСКА удивили

Трансфер Абеля Эрнандеса можно считать, пожалуй, самым громким переходом в ЦСКА за последние несколько лет. Правда, здесь есть одно «но»: игрок этот насколько забивной, настолько же и травматичный. В такой ситуации вызывает удивление, как разбирающаяся в трансферах селекционная служба армейцев решилась на такое подписание. Однако удивление исчезает, когда узнаешь, что нападающий был взят по личной рекомендации бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Эрнандес был единственным светлым пятном в «Халле», когда его тренировал российский специалист.

С этим переходом у ЦСКА отпала потребность в новичках в линию нападения. Теперь селекционерам надо искать полузащитника, желательно не одного. При прочих обстоятельствах армейцы, вполне возможно, ограничились бы и единственным трансфером в центр поля, но только не сейчас. В игре с «Локомотивом» за Суперкубок вновь получил травму Алан Дзагоев, после «Крыльев Советов» на два месяца выбыл Хетаг Хосонов, а бразилец Витиньо вдруг заболел «болезнью южно-американцев» и был продан во «Фламенго».

Также существенную сумму на трансферы ЦСКА получил благодаря продаже Александра Головина в «Монако». Таким образом, у армейцев совершенно точно есть средства на усиление состава, так что переживать за них явно не стоит. На днях уже появлялась новость об интересе команды Гончаренко к игроку «Ахмата» Антону Швецу. Как бы ни опровергали слух в стане грозненцев, это не будет преградой для перехода в другой клуб. Особенно в тот, которым руководит Евгений Гинер.

На данный момент в распоряжении Валерия Карпина в «Ростове» всего два форварда. Фото fc-rostov.ru

«Ростов» пытается экономить на форвардах

Пока Владимир Дядюн забивает за «Балтику» (2 гола в 3 матчах) в ФНЛ, «Ростов», который недавно расстался с игроком, изо всех сил ищет ему достойную замену. Чуть выше мы уже упомянули, что ростовчане интересуются нападающим «Зенита» Лукой Джорджевичем. И такой интерес оправдан, ведь на данный момент в распоряжении Валерия Карпина в «Ростове» всего два форварда, один из которых исландец Бьорн Сигурдарсон, а второй — узбек Эльдор Шомуродов. Понятно, что этого мало. Если на Дону этого не понимают, то с забитыми голами у команды Карпина будет туго.

Между тем, пока селекционеры «Ростова» шерстят европейский рынок, партнеры из Африки подкинули тренерскому штабу свой вариант. Речь о 20-летнем футболисте из Конго Даго Тшибамбе, который уже тренируется вместе с командой к следующему матчу ростовчан. Тшибамба имеет за плечами неплохой список достижений, самое важное из которых — звание лучшего бомбардира прошлого чемпионата Демократической Республики Конго (20 голов). Кому-то это может показаться смешным, но «Ростов», по всей видимости, решил немного сэкономить. Как бы потом не пожалели в руководстве, что сэкономили на покупке форварда.

Короткой строкой

Главным событием внутреннего рынка стал переход бывшего голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова в стан непримиримого (для казанских болельщиков) соперника — «Крылья Советов». Впрочем, большинство разумных и адекватных поклонников казанской команды с пониманием приняли решение вратаря и пожелали ему успехов в Самаре. Более подробно о переходе можно прочитать в нашем специальном материале.

В гонку за Квинси Промеса включилась еще одна команда. Теперь в списке желающих увидеть голландца в своем клубе значится и английский «Лестер». Англичане горят желанием заманить лидера «красно-белых» аналогичным статусом в составе экс-чемпиона АПЛ, но пока что дальше интереса дело не зашло. В «Лестере» надеются на трансфер, благодаря которому смогут закрыть дыру в атакующей трети поля после продажи Мареза в «Манчестер Сити». Впрочем, думается, что «лисам» наверняка будет сложнее переубедить владельца «Спартака», нежели договориться с самим Промесом.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Идову («Амкар»)

з. Хеведес («Ювентус»)

п. Крыховяк («ПСЖ»)

н. Жемалетдинов («Рубин»)

н. Смолов («Краснодар»)

н. Азмун («Рубин»)

н. Телин («Андерлехт») з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов

п. Касаев («Балтика») «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

з. Рейес («Порту»)

з. Эрмосо («Эспаньол»)

з. Вериссимо («Сантос»)

з. Лаксальт («Дженоа»)

з. Рохо («Манчестер Юнайтед»)







в. Бабурин («Рубин»)

з. Кришито («Дженоа»)

з. Новосельцев («Анжи»)

з. Терентьев («Енисей»)

п. Паредес («Сампдория»)

н. Полоз («Рубин»)

н. Панюков («Ростов»)

н. Джорджевич («Ростов») «Спартак» в. Рыжиков («Рубин»)

з. Жиго («Гент»)

з. Шер («Депортиво»)

п. Ташаев («Динамо»)

п. Ромуло («Верона»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Родригеш («Галатасарай») з. Максимович («Наполи»)

з. Ташчи («Истанбул»)

з. Кутепов («Фенербахче»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Давыдов («Спартак Ю»)

н. Роша («Крузейро») «Краснодар» з. Таранов («Крылья Советов»)

п. Стоцкий («Уфа»)

п. Катрич

п. Куэва («Сан-Паулу»)

н. Онугха («Волгарь»)

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

з. Грицаенко («Енисей»)

з. Янбаев

п. Лаборде

п. Жоазиньо («Динамо»)

н. Иван («Рапид»)

н. Смолов («Локомотив») ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Бекао («Баия»)

з. Живоглядов («Уфа»)

з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Бийол («Рудар»)

п. Ефремов («Оренбург»)

п. Ахметов

п. Венделл («Спортинг»)

п. Пирес («Леганес»)

н. Эрнандес («Халл Сити»)

н. Джорджевич («Зенит»)





з. Игнашевич (завершил карьеру)

з. Березуцкий (завершил карьеру)

з. Березуцкий (завершил карьеру)

з. Фернандес («Валенсия»)

п. Натхо

п. Вернблум

п. Миланов

п. Головин («Монако»)

н. Муса («Лестер») «Уфа» з. Круговой («Зенит-2») гл. тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар»)

н. Абдулавов «Ахмат» в. Шепляков (ЦРФСО)

з. Мусалов («Анжи»)

п. Гащенков («Амкар»)

п. Думбия («Андерлехт»)

п. Силла п. Кацаев («Анжи»)

п. Лео Жаба

н. Мбенг «Урал» гл. тр. Парфенов («Тосно»)

з. Брызгалов («Анжи»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

н. Погребняк п. Коробов («Авангард»)

п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл. тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар»)

з. Кадри («Аустрия»)

п. Костадинов («Маккаби»)

п. Лесовой («Зенит») гл. тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Логашов («Балтика»)

з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Хаджикадунич («Мальме»)

п. Олссон («АИК»)

н. Тшибамба

н. Панюков («Зенит»)

н. Джорджевич («Зенит»)

з. Плиев («Балтика»)

п. Байрамян («Рубин»)

п. Думбия («Реймс»)

п. Вебер («Авангард»)

н. Дядюн («Балтика») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

в. Бабурин («Зенит»)

з. Уремович («Олимпия»)

з. Чико («Гранада»)

з. Цаллагов («Зенит»)

з. Маседо («Лас-Пальмас»)

п. Байрамян («Ростов»)

п. Егорычев («Урал»)

н. Полоз («Зенит»)

н. Себа («Маккаби») в. Рыжиков («Крылья Советов»)

з. Кузьмин

з. Энаке («Партизан»)

з. Бергстрем

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

п. Рочина («Леванте»)

н. Жемалетдинов («Локомотив»)

н. Азмун («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар»)

з. Осипенко («Факел»)

п. Жоазиньо («Краснодар») п. Ташаев («Спартак»)

п. Зотов («Енисей») «Оренбург» в. Довбня («СКА Хабаровск»)

з. Шахов («Балтика»)

з. Сиваков («Амкар»)

п. Кулишев («Динамо Спб»)

п. Маляров («Кубань»)

н. Джорджевич («Зенит») п. Плопа («Балтика»)

п. Воробьев («Ротор»)

п. Ефремов (ЦСКА)

н. Делькин («Олимпиец»)

н. Дюриш («Анортосис») «Крылья Советов» в. Опарин («Тосно»)

в. Рыжиков («Рубин»)

з. Полуяхтов («Анжи»)

п. Яковлев («Анжи»)

п. Вукович («Олимпик»)

н. Канунников («СКА») з. Таранов («Краснодар»)

з. Ятченко («Енисей»)

з. Гаджибеков («Енисей»)

п. Кулик («Анжи») «Анжи» з. Зайцев («Амкар»)

з. Белоруков

з. Новосельцев («Зенит»)

п. Шаваев («Амкар»)

п. Савичев («СКА»)

п. Кулик («Крылья Советов»)

п. Кацаев («Ахмат»)

п. Рабиу

п. Ондуа («Заря»)

н. Ахъядов

н. Понсе («Сампдория») з. Мусалов («Ахмат»)

з. Полуяхтов («Крылья Советов»)

з. Брызгалов («Урал»)

п. Яковлев

п. Поку (США)

п. Хубулов («Эрзурум»)

н. Лескано («Тобол»)

н. Калмыков («Урожай») «Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

з. Занев («Амкар»)

з. Терентьев («Зенит»)

з. Огуде («Амкар»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Грицаенко («Краснодар»)

з. Гаджибеков («Крылья»)

з. Ятченко («Крылья»)

п. Костюков («Амкар»)

п. Комолов («Амкар»)

п. Зотов («Динамо»)

п. Бодул («Амкар»)

п. Кавазай («Скендербеу»)