В «Рубине» готовы продать Азмуна, открывать новые имена, а «держит» команду Навас

Казанский клуб провел первую открытую для СМИ тренировку в сезоне

Уже завтра «Рубин» попробует развить успех, который был достигнут в первом туре против «Краснодара» на «Казань Арене». В пятницу татарстанский клуб сыграет в Москве против местного «Динамо». А накануне на базе «Рубина» прошла открытая для СМИ тренировка, на которой журналисты получили много новой пищи для размышлений, хотя аншлага среди пишущей и снимающей братии первая открытая тренировка сезона и не вызвала. Все подробности — в материале «Реального времени».

«Продажа Азмуна? С нашими финансами — конечно»

Наверное, знойное лето тому виной, однако это была одна из самых малопосещаемых СМИ открытая тренировка «Рубина». Вроде и казанцы резво стартовали в чемпионате, обыграв достаточно грозный (хоть и разболтанный) ФК «Краснодар», однако после прошлого неудачного сезона вкупе с успехами главного «конкурента» на казанском «рынке» «Ак Барса» градус интереса к команде Бердыева заметно упал. Клуб не в состоянии удержать лидеров, на которых и ходит публика (и СМИ). Вернулся в Санкт-Петербург Нобоа, а Попов — в столичный «Спартак». Кроме того, в «Рубине» по-прежнему рассчитывают продать и Сердара Азмуна, о чем Курбан Бердыев сообщил накануне, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Вы рассматриваете продажу Азмуна, если будут предложения?

— С нашими финансами — конечно. Интерес есть. После ЧМ он как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более он хорошо сыграл первую игру, — сказал наставник «Рубина».

О провальном выступлении Азмуна на российском мундиале наше издание уже писало. Похоже, сейчас задача «Рубина» — до закрытия трансферного окна показать «товар» лицом и все же попробовать ликвидно продать иранского форварда в Европу. Но, справедливости ради, отметим, что идеальный для этого момент (до ЧМ-2018) упущен. Именно тогда за Азмуна предлагали максимально выгодные для «Рубина» варианты.

С нашими финансами — конечно. Интерес есть. После ЧМ он как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более он хорошо сыграл первую игру



Бердыев опять открывает новые и реанимирует знакомые имена

Но вернемся к старту чемпионата. Лишь на первый взгляд уверенная победа «Рубина» над маститым «Краснодаром» удивительна. Дело все в том, что Курбан Бердыев наконец начал делать то, что у него получается лучше всего. А именно открывать новых и реанимировать ранее отличившихся игроков. Из первого разряда, конечно, стоит выделить 22-летнего Игоря Коновалова. В прошлом сезоне он показал себя больше как добротный разрушитель, а в первой игре нового сезона предстал чуть ли не плеймейкером «Рубина». Также к открытиям можно отнести центрального защитника Уремовича, который уверенно провел мяч. Ну а главный «реанимированный», — конечно же, Ибрагим Цаллагов, на котором, похоже, поставили крест в звездном и требовательном «Зените». Между тем в пятницу защитнику играть против «Динамо», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды.

— Бухаров, Цаллагов и Навас пришли практически без подготовки. Как оцениваете их готовность?

— Безусловно, они прибавляют. Если вы обратили внимание, в первой игре Цаллагову уже в конце было очень тяжело. Но 90 минут играть в таком темпе «через не могу» — это радует. Что касается Бухарова, то он набирает форму, и думаю, что он подойдет. Настрой у него очень позитивный. Мы должны увидеть здесь того Бухарова, который был ранее в Казани.

— Коновалов прибавил по сравнению с прошлым сезоном?

— Будем говорить так: он прогрессирует, но не во всех матчах. Есть к нему претензии. Он может играть еще лучше.

— Азмун забил два гола. Для него это было важно?

— Нападающие для того и нужны, чтобы забивать. Но очень важно, что после ЧМ, в котором, он сам понимает, сыграл ниже своих возможностей, ему были нужны эти голы.

— Как оцениваете возможности Байрамяна?

— Я думаю, что это хорошие приобретения. Хорека я знаю очень давно, мы его использовали и в тройке защиты, и если у нас что-то случится в нападении, то и там можем его использовать его. Это разноплановый игрок.

Удалось приметить ту высокую планку профессионализма, которую держит в команде 38-летний испанец Цезарь Навас

Цезарь Навас «держит» коллектив на личном примере

Сама 15-минутная часть открытой тренировки, на которую удалось взглянуть, особыми впечатлениями не баловала. Ведь журналисты увидели только разминочную часть. Тем не менее удалось приметить ту высокую планку профессионализма, которую держит в команде 38-летний испанец Цезарь Навас. Сложные в функциональном плане разминочные стойки он исполнял играючи, будто и не является самым возрастным игроком клуба и не присоединился к команде практически на флажке предсезонной подготовки. Поразительно.

Нет, нельзя сказать, что кто-либо явно отлынивал, но именно Цезарь исполняет все от и до. Пытался не отставать от авторитетного «рубиновца» и Ибрагим Цаллагов, который в клубе совсем недавно и которому еще предстоит стать в Казани своим. Впрочем, своей игрой в стартовой игре чемпионата он точно сделал процесс «вхождения в коллектив» гораздо более приятным и простым. Накануне именно он стал вторым после Бердыева спикером «Рубина», ответив на вопросы журналистов.

Ибрагим Цаллагов: «Под требования Курбана Бекиевича надо подстраиваться»

— «Рубин» для тебя — это возможность перезагрузить карьеру?

— Я не буду ничего выдумывать и скажу так: многие футболисты хотели бы поработать с Курбаном Бекиевичем. Мне выпал такой шанс, и я хотел им воспользоваться. И, соответственно, перезагрузиться.

— Как себя чувствуете в функциональном плане? Ведь сборы с командой не проходили.

— Если быть откровенным, то не на все свои возможности, конечно, готов, и матч с «Краснодаром» это показал. Я подустал в концовке, но выдержал. Будем стараться играть лучше.

— Каковы условия вашего перехода в «Рубин»?

— Это просто обычное арендное соглашение.

В «Динамо» я провел довольно приятное время, там хороший коллектив и ребята, все профессионалы. А сейчас они мои соперники, так что едем за победой, за очками. Друзья за полем, на поле — соперники



— В чем отличие тренировок Бердыева от тренировок в других командах и у других специалистов?

— Я бы сказал, здесь очень большое внимание уделяется мелочам, хотя понятно, что мелочей в футболе не бывает. И все по полочкам расставляется. Это упрощает игру на поле.

— Ты всегда был атакующим защитником. Тебе, наверное, особо удобно играть при какой расстановке: в три центральных защитника и латералями.

— Спасибо, конечно, мне так редко говорят, что я атакующий. Бегал вперед иногда, конечно. Игра в пять защитников, в принципе, мне понятна. Но требования Курбана Бекиевича немного изменились, и надо под них подстраиваться.

— Какие ожидания перед матчем против одной из своих бывших команд?

— В «Динамо» я провел довольно приятное время, там хороший коллектив и ребята, все профессионалы. А сейчас они мои соперники, так что едем за победой, за очками. Друзья за полем, на поле — соперники.

Между тем, московское «Динамо» в первом туре сумело набрать одно очко в Туле против «Арсенала» и теперь на своем поле постарается добыть первую победу в чемпионате. Так что просто «Рубину» не будет.