Рыжиков теперь «самарская стена», но казанские фанаты не кинут в него камень

Легенда «Рубина» способна понизить градус фанатской войны Казани и Самары

Идол болельщиков казанского «Рубина» Сергей Рыжиков перешел в «Крылья Советов». Несколько лет назад такое нельзя было даже представить. Но «казанская стена» не захотела исполнять «второго номера» в «Рубине» без шансов на здоровую конкуренцию и нашла себе новый вызов. Популярный комментатор Виталий Ошовский немало удивился такому переходу и вместе с тем нашел в нем поводы для оптимизма для всех сторон. Почему Рыжиков нужен «Крыльям Советов» — об этом в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Рыжиков ждал возвращения Бердыева в «Рубин». Как оказалось, зря

20 мая Сергей Рыжиков официально расстался с «Рубином». В качестве «проводов» в клубе организовали прощальную игру и послематчевые церемонии. Прощаясь с болельщиками, Сергей сказал теплые слова в их адрес, а также в адрес «Рубина» и лично Курбана Бердыева, за возвращение которого в клуб он в свое время очень ратовал, в том числе в интервью «Реальному времени». На прощание один из болельщиков подарил ему шарф «Рубина». «Только в «Амкар» и «Крылья» не переходи!» — сказал ему поклонник. Знал бы он, чем закончится эта трансферная эпопея!

Рыжиков наверняка обрадовался, когда узнал о возвращении Курбана Бердыева в Казань. Тогда он еще не знал, что после сезона ему придется признать, что уходит в том числе из-за отсутствия честной конкуренции на вратарской позиции с Сосланом Джанаевым, а его постоянный тренер по вратарскому ремеслу по ходу сезона будет критиковать Сергея публично в формате ТВ-передачи, объясняя журналистам, почему не играет Рыжиков. Как итог, вратарь, отдавший 10 лет своей жизни «Рубину» и не перешедший в «Спартак» в самом расцвете карьеры по личной просьбе Бердыева, решил не оставаться «вторым номером» в Казани и найти для себя новый вызов.

Всю первую половину лета слухи отправляли Рыжикова в различные клубы. Была информация об интересе «Хапоэля», ряда российских клубов и даже некой команды из Испании. Разумеется, некоторые ехидно прочили Сергею место Кейлора Наваса в «Реале», однако было очевидно: если кто-то из Ла Лиги им и интересуется, то это — клуб, борющийся за выживание. Возможно, речь даже шла о «Депортиво», где уже обживается украинский вратарь Максим Коваль.

В качестве «проводов» в клубе организовали прощальную игру и послематчевые церемонии. Фото Максима Платонова



Слуцкий звал голкипера в «Витесс», вмешался «Челси»

Наконец, пошли переговоры с «Витессом». «Они действительно были, Слуцкий был лично заинтересован в Сергее, — сообщил нашему изданию агент Рыжикова Алексей Сафонов. — Не все зависело в этой ситуации от нас и от Слуцкого. Все-таки «Витесс» — фарм-клуб «Челси», поэтому они арендовали голкипера у лондонцев».

По информации «Реального времени», на момент поступления предложения от главного тренера «Крыльев Советов» у Рыжикова было еще два зарубежных варианта, один из которых из Швейцарии. Кроме того, голкипера хотели видеть у себя «Анжи» и «Енисей». При зарубежных вариантах вопрос решался в течение пары недель, но Рыжиков предпочел не затягивать с выбором. А среди российских вариантов самарский выглядел, конечно же, предпочтительнее Махачкалы и Красноярска.

Почему Рыжиков будет «первым номером» в Крыльях

Важна в этом вопросе и фигура главного тренера «Крыльев». Андрей Тихонов второй сезон тренирует «Крылья Советов». Его карьера развивается постепенно, но самое главное — в ней нет ни одного срыва. Тихонов будто притягивает к себе победы. Возможность поработать со столь фартовым и легендарным в прошлом игроком Сергей вряд ли мог упустить. Более того, в «Крыльях Советов» он наверняка станет основным голкипером. В контрольных матчах Георгий Лория не особо впечатлил, в частности, пропустив решающий гол от «Рапида» в ближний угол. Евгений Конюхов в ФНЛ творит чудеса, но сможет ли он вытаскивать «мертвые» мячи и в РПЛ, где интенсивность игры и ответственность в разы выше?

Андрей Тихонов не мог идти на риск и всецело довериться Конюхову, тем более что от вратаря в предстоящем сезоне будет зависеть очень многое. Рыжиков на фоне Евгения и особенно Лории смотрится стабильнее, увереннее, и, самое главное, он выше классом. Именно на него Тихонов сможет опереться, когда в небезгрешной защите «Крыльев» начнутся массовые провалы. Как показала последняя контрольная игра с «Эрцгебирге» (1:5), ошибки будут непременно. В любом случае, Рыжиков — это принципиально иной уровень для вратарской линии самарских «Крыльев», это один из сильнейших вратарей РФПЛ с богатым опытом еврокубков.

Андрей Тихонов не мог идти на риск и всецело довериться Конюхову, тем более что от вратаря в предстоящем сезоне будет зависеть очень многое. Фото kc-camapa.ru

Рыжиков — все равно легенда для «Рубина»

Матчи «Рубина» и «Крыльев Советов» — это дерби местного значения. Они бывают жаркими, но по накалу им далеко до противостояния «Динамо» — «Спартак». Более того, возникает ощущение, что только часть фанатов «Рубина» в курсе принципиальности «волжского дерби». Она же, эта часть, и наиболее адекватна. Эти болельщики со стажем совершенно точно не будут плохо отзываться о Сергее и пожелают ему лишь удачного завершения карьеры. Так или иначе Рыжиков стал вторым футболистом этого межсезонья после Ташаева, который решился на переход в стан «исторического врага». Однако эта ситуация отличается кардинально. Александра воспитало и «вывело в люди» «Динамо», он показал хороший футбол лишь во второй половине прошлого сезона, после чего решился на прямую «измену».

Переход же Рыжикова в «Крылья Советов» изменой не назовешь. За эти 10 лет Рыжиков дважды приводил «Рубин» к чемпионству, сыграл за команду 359 матчей; именно с ним казанцы обыгрывали «Барселону» и «Атлетико», доходили до четвертьфинала ЛЕ, а также установили рекордную серию из 7 побед подряд на старте РФПЛ.

Как Буффон: он может примирить фанатов

Более того, у Рыжикова есть исторический шанс примирить болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов». В 1990-е фанаты «Пармы» и «Ювентуса» сильно недолюбливали друг друга, но теперь у них есть общий кумир — Джиджи Буффон, который потушил пламя ненависти. Если Сергей станет тащить мертвые мячи и в «Крыльях», у болельщиков самарцев и «Рубина» тоже будет общий идол. Благо Рыжиков — максимально открытый и позитивный человек, который с удовольствием общается с фанатами. Таких в Самаре очень любят, Тихонов не даст соврать.

Если Рыжиков и не сплотит фанатов, то добрую память о себе в Казани точно не сотрет. В 2004-м похожий переход в «Динамо» совершили спартаковцы Бесчастных и Романцев. Первый своим голом в последнем туре спас бело-голубых от вылета, а Романцев стабилизировал игру и добыл три ничьи. Однако спасение «Динамо» никак не сказалось на отношении к этим двоим со стороны спартаковских болельщиков. И по сей день они — почитаемые легенды красно-белых: некоторые даже продолжают грезить о возвращении Романцева в «Спартак».

Пример Буффона — перед глазами. Фото Валерий Дудуш / wikipedia.org

По Рыжикову в «Рубине» скучают уже сейчас. Ну а пока 30 сентября он вернется в родную Казань в качестве вратаря «Крыльев Советов». Вернется, чтобы слегка пригасить пламя вражды между фанатами команд. Пример Буффона — перед глазами.