В Башкирии около 100 человек не смогли отправиться в паломничество из-за челнинского «Хадж-фонда»

Около 100 жителей Башкирии, оплативших поездку в Мекку челнинской турфирме «Хадж-фонд», не смогли отправиться в паломничество из-за того, что компанию лишили аккредитации.

В связи с этим обманутые граждане написали жалобу в полицию и просят возбудить уголовное дело по факту мошенничества.

Региональный управляющий «Хадж-фонда» Альбина Исмагилова рассказала, что что никакого злого умысла собрать деньги и «кинуть» людей не было. По ее словам, те квоты, которые раньше распределялись компании по линии ЦДУМ, поступили в уфимский «Булгар-Тур».

Исмагилова также подчеркнула, что компания не отказывается от своих обязательств перед клиентами. Она заверила, что деньги будут возвращены клиентам в течение года.

Подробнее о ситуации с «Хадж-фондом» читайте в материале «Реального времени».