Вилли Майкснер: «Сименс» видит большой потенциал в Татарстане»
Директор департамента «Производство энергии и газ» «Сименс» об электростанции в Нижнекамске и новых проектах в республике
В декабре прошлого года стало известно, что в Нижнекамске появится новый энергоисточник — ТАИФ и «Сименс» построят электростанцию для «Нижнекамскнефтехима». Подписание соглашения прошло с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас на объекте ведутся работы по проектированию, а первые испытания запланированы на 2019 год. «Реальное время» узнало у главы департамента «Производство энергии и газ» «Сименс АГ» Вилли Майкснера о деталях реализации проекта. Подробнее — в интервью.
Новый энергоисточник к 2021 году
— В декабре «Сименс» подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «ТАИФ» на строительство новой электростанции на территории «Нижнекамскнефтехима». На какой стадии находится сейчас процесс строительства?
— Проект успешно реализуется в соответствии с согласованными в контракте сроками. На ранних этапах ведутся работы по проектированию и осуществляются первые мероприятия на стройплощадке.
«Сименс» имеет опыт строительства электростанций по всему миру, но для нас это первый проект строительства электростанции «под ключ» в России (EPС-проект). Мы ожидаем, что в процессе реализации проекта будет много интересных и сложных задач, однако мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания заказчика.
Для нас это первый проект строительства электростанции «под ключ» в России
— Когда пройдут первые испытания турбины?
— Эксплуатационные испытания будут проведены в 2019 году.
— На момент подписания соглашения ТАИФ уже имел опыт запуска мощной турбины на Казанской ТЭЦ-3. Тогда энергоблок продемонстрировал более высокую мощность, чем планировалось. Сможет ли и турбина производства «Сименс» показать отличный результат?
— Мы сделаем все возможное для обеспечения максимальной производительности. Для строительства электростанции комбинированного цикла будут использоваться проверенные технологии. Центром будущей электростанции станут две газовые турбины SGT5-2000Е и одна паровая турбина SST-600.
На объекте установят уже хорошо зарекомендовавшую себя модель газовой турбины, поскольку надежность является ключевым фактором при реализации подобного проекта. Если говорить о топливе, то двигатель также отличается гибкостью и будет фактически работать на трех различных видах топлива.
На объекте установят уже хорошо зарекомендовавшую себя модель газовой турбины, поскольку надежность является ключевым фактором при реализации подобного проекта
— Когда можно ожидать окончательного запуска электростанции?
— Электростанция должна быть сдана в эксплуатацию в мае 2021 года.
О перспективах работы с Татарстаном
— Какие совместные проекты планирует «Сименс» при участии ГК «ТАИФ»?
— Строительство электростанции комбинированного цикла на территории «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт — наш первый совместный проект в области генерации энергии. Уверен, проект станет одним из самых значительных в истории сотрудничества ТАИФ и «Сименса». Мы внимательно следим за развитием нефтехимического и топливно-энергетического комплексов Татарстана и надеемся, что примем участие и в других проектах, реализуемых в регионе.
«Сименс» видит большой потенциал в Татарстане в разных областях, например, в сфере производства энергии, цифровизации, электрификации и возобновляемых источников энергии
Мы знаем, что у компании ТАИФ есть перспективные планы в сфере производства энергии, например, строительство электростанции на базе ПАО «Казаньоргсинтез» мощностью 250 МВт, модернизация Нижнекамской ТЭЦ-1 с применением газовых турбин. Мы будем рады возможности совместного сотрудничества в рамках этих и других проектов ТАИФ.
— Какие перспективы сотрудничества видит «Сименс» в Татарстане? Можем ли мы ожидать совместных проектов в области распределенной генерации?
— «Сименс» видит большой потенциал в Татарстане в разных областях, например, в сфере производства энергии, цифровизации, электрификации и возобновляемых источников энергии.
Компания обладает большим портфелем для распределенной генерации, и мы будем рады предложить нашим партнерам в Татарстане передовые высокотехнологичные решения для генерации энергии.
Справка
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившимся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд евро, а чистая прибыль — 6,2 млрд евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2 900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро.
ТАИФ представляет собой одну из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, обладающую значительными активами и имеющую мощный производственный потенциал, гибкую форму управления и высокий уровень менеджмента. Группа компаний ТАИФ, объединяющая более 50 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, пять из которых являются основными: это — нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, банковская и инвестиционная сферы и сфера услуг. Все предприятия тесно связаны между собой финансово, технически, технологически и в управлении. ОАО «ТАИФ» является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшая нефтехимическая компания. Она занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний ТАИФ. Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в городе Нижнекамске Республики Татарстан. В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50 процентов.
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