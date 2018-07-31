Вилли Майкснер: «Сименс» видит большой потенциал в Татарстане»

Директор департамента «Производство энергии и газ» «Сименс» об электростанции в Нижнекамске и новых проектах в республике

Фото: Олег Тихонов

В декабре прошлого года стало известно, что в Нижнекамске появится новый энергоисточник — ТАИФ и «Сименс» построят электростанцию для «Нижнекамскнефтехима». Подписание соглашения прошло с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Сейчас на объекте ведутся работы по проектированию, а первые испытания запланированы на 2019 год. «Реальное время» узнало у главы департамента «Производство энергии и газ» «Сименс АГ» Вилли Майкснера о деталях реализации проекта. Подробнее — в интервью.

Новый энергоисточник к 2021 году

— В декабре «Сименс» подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «ТАИФ» на строительство новой электростанции на территории «Нижнекамскнефтехима». На какой стадии находится сейчас процесс строительства?

— Проект успешно реализуется в соответствии с согласованными в контракте сроками. На ранних этапах ведутся работы по проектированию и осуществляются первые мероприятия на стройплощадке.

«Сименс» имеет опыт строительства электростанций по всему миру, но для нас это первый проект строительства электростанции «под ключ» в России (EPС-проект). Мы ожидаем, что в процессе реализации проекта будет много интересных и сложных задач, однако мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания заказчика.

Для нас это первый проект строительства электростанции «под ключ» в России



— Когда пройдут первые испытания турбины?

— Эксплуатационные испытания будут проведены в 2019 году.

— На момент подписания соглашения ТАИФ уже имел опыт запуска мощной турбины на Казанской ТЭЦ-3. Тогда энергоблок продемонстрировал более высокую мощность, чем планировалось. Сможет ли и турбина производства «Сименс» показать отличный результат?

— Мы сделаем все возможное для обеспечения максимальной производительности. Для строительства электростанции комбинированного цикла будут использоваться проверенные технологии. Центром будущей электростанции станут две газовые турбины SGT5-2000Е и одна паровая турбина SST-600.

На объекте установят уже хорошо зарекомендовавшую себя модель газовой турбины, поскольку надежность является ключевым фактором при реализации подобного проекта. Если говорить о топливе, то двигатель также отличается гибкостью и будет фактически работать на трех различных видах топлива.

На объекте установят уже хорошо зарекомендовавшую себя модель газовой турбины, поскольку надежность является ключевым фактором при реализации подобного проекта



— Когда можно ожидать окончательного запуска электростанции?

— Электростанция должна быть сдана в эксплуатацию в мае 2021 года.

О перспективах работы с Татарстаном

— Какие совместные проекты планирует «Сименс» при участии ГК «ТАИФ»?

— Строительство электростанции комбинированного цикла на территории «Нижнекамскнефтехима» мощностью 495 МВт — наш первый совместный проект в области генерации энергии. Уверен, проект станет одним из самых значительных в истории сотрудничества ТАИФ и «Сименса». Мы внимательно следим за развитием нефтехимического и топливно-энергетического комплексов Татарстана и надеемся, что примем участие и в других проектах, реализуемых в регионе.

«Сименс» видит большой потенциал в Татарстане в разных областях, например, в сфере производства энергии, цифровизации, электрификации и возобновляемых источников энергии



Мы знаем, что у компании ТАИФ есть перспективные планы в сфере производства энергии, например, строительство электростанции на базе ПАО «Казаньоргсинтез» мощностью 250 МВт, модернизация Нижнекамской ТЭЦ-1 с применением газовых турбин. Мы будем рады возможности совместного сотрудничества в рамках этих и других проектов ТАИФ.

— Какие перспективы сотрудничества видит «Сименс» в Татарстане? Можем ли мы ожидать совместных проектов в области распределенной генерации?

— «Сименс» видит большой потенциал в Татарстане в разных областях, например, в сфере производства энергии, цифровизации, электрификации и возобновляемых источников энергии.

Компания обладает большим портфелем для распределенной генерации, и мы будем рады предложить нашим партнерам в Татарстане передовые высокотехнологичные решения для генерации энергии.

Алина Губайдуллина, фото Олега Тихонова