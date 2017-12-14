Архитекторы потренируются на казанской промзоне на берегу Волги

Фото: Максим Платонов

Профессионалам предлагают привести в порядок набережную Волги в Казани протяженностью около 10 километров. Речь идет об участке от речного порта до Адмиралтейской слободы. Свои взгляды на обновление территории площадью около 120 га архитекторы смогут представить в рамках международного фестиваля «Экоберег». Его проведение запланировано на сентябрь 2018 года, но не исключен перенос и на август. «Реальное время» выяснило, какие сложности у выбранной территории и почему так престижно принимать участие именно в этом международном архитектурном фестивале.

«Фестиваль «Экоберег» — каждый раз эпохальное событие»

В 2018 году архитектурную Казань ждет ни много ни мало культурный шок от проведения международного архитектурного фестиваля «Экоберег». Столица Татарстана получит не только новое видение в архитектуре, но и не один ценный проект благоустройства набережной Волги.

— Мы имеем необустроенный выход к Волге, которым жители практически не пользуются. Технические детали еще отработаем, но участок, его границы для участников конкурса уже определены, — открыл расширенное заседание по поводу проведения «Экоберега» председатель правления Союза архитекторов Республики Татарстан Владимир Кудряшев.

Фестиваль «Экоберег» проводится с 2010 года и включает в себя научную конференцию, конкурс работ (причем участники этих двух активностей могут быть разными), экскурсионную и спортивную программы. Для участников нет никаких ограничений, а вот заявлять работы на конкурс лучше уже состоявшимся, «взрослым» архитекторам. Тем более объект в Казани на 2018 год очень сложный для разработки. Организаторы фестиваля планируют отбить энергозатраты участников внушительным призовым фондом. Правда, пока не известно, какая сумма будет в их распоряжении.

Владимир Кудряшев: «Мы имеем необустроенный выход к Волге, которым жители практически не пользуются. Технические детали еще отработаем, но участок, его границы для участников конкурса уже определены»



— Количество участников всегда зависит от сложности программы и призового фонда. Если он хороший, программа достойно проработана, тогда их много. Например, на фестиваль в Баку было прислано всего 35 проектов из-за того, что программа была не доработана самими бакинцами, они не предоставили исходные данные. А ведь это огромный труд, который не сделаешь ночью за неделю, — пояснила планы координатор площадки Елена Жильникова.

Размеры призового фонда зависят от спонсоров и органов власти. Так что администрация Казани может проявить непосредственное финансовое участие в спонсировании лучших работ. К слову, в 2017 году общий премиальный фонд конкурса в Нижнем Новгороде составлял 700 тысяч рублей на первое, второе и два третьих места. «Это огромная работа, которая должна быть компенсирована», — уверена организатор.

Казань выиграла у Сербии и Италии

Координатор фестиваля «Экоберег» Елена Жильникова похвалила Казань, которой организаторы мероприятия отдали предпочтение перед городами Сербии и Италии.

— Там, конечно, хорошие места, но есть определенные сложности организации фестиваля за границей. К тому же у нас в приоритете развивать прибрежные территории в России, — объяснила Елена Жильникова.

Фестиваль стал таким популярным, что в некоторых городах с уличных выставок даже воровали планшеты с проектами, которые предварительно не один раз просили продать. Для потенциальных участников конкурса уже определили участок для разработки — набережная Волги от речного порта до Адмиралтейской слободы. У администрации Казани есть свои виды на эту территорию — например, Казанский финансовый район. Он включает значительную часть промзоны у речного порта, расположившуюся как раз вдоль Волги, где должны появиться коммерческая и жилая недвижимость. Не раз обсуждали будущее Адмиралтейской слободы, территории за железнодорожным вокзалом, а в рамках конкурса на фестивале «Экоберег» архитекторы смогут предложить свое видение всей территории. Ее площадь составляет около 120 га, а длина береговой линии — почти 10 км.

Для потенциальных участников конкурса уже определили участок для разработки — набережная Волги от речного порта до Адмиралтейской слободы



В Казани не набережные, а дамбы

Нашему городу, можно сказать, не повезло. То ли дело Нижний Новгород, Ульяновск, Чебоксары — там и рельеф другой, и стоят они гораздо выше реки, а значит, минимум наводнений в прежние времена и угроз в нынешние. В Казани же взаимоотношения города и большой воды всегда были особенные.

— Где нынешняя улица Ташаяк, раньше всегда было половодье. Город и не подходил так близко к Волге, как сейчас, все это была низина, которую затапливало, — напомнил член правления Союза архитекторов Республики Татарстан Николай Васильев.

Или взять территорию левого берега Казанки, на котором находится НКЦ. Раньше у Федоровского бугра — старинное название этой местности — уровень воды был совсем другой, сейчас же он значительно выше, поэтому Кремлевская набережная это не только территория для прогулок, но и защита города от напора воды. Ее можно делать не только эффективной, но и привлекательной. Николай Васильев отметил противоположный берег, который в свое время удалось оживить, при этом он продолжает нести свои функции по защите суши.

Сейчас проблем не стало меньше. Например, волнорезы в районе речного порта, которые якобы недостаточно эстетичны. Но это жизненная необходимость — средняя высота волны Волги на этом участке около 2 метров. Без волнорезов их удары на неукрепленный берег могут быть губительными. То же самое можно сказать обо всем участке от речного порта до Адмиралтейской слободы, что это не столько набережная, сколько дамба, о защитных функциях которой нельзя забывать участникам конкурса «Экоберег» в следующем году. Организаторы не стали давать гарантии, что авторов лучших проектов обязательно пригласят к воплощению их задумок после объявления итогов, все-таки это прерогатива администрации города, с которой руководство фестиваля всегда тесно сотрудничает.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов