Что за детский сад: как Татарстан построил больше всех ДОУ и создал самую большую очередь в них

Мест в садиках не хватает, но спасет ситуацию не новое строительство, а демографический кризис

Аналитическая служба «Реального времени» изучила ситуацию с детскими садами в Приволжском федеральном округе и выяснила, что, несмотря на активное в последнюю пятилетку строительство дошкольных образовательных организаций в Татарстане, очередь в них не сокращается — на 1000 детей в возрасте до 6 лет приходится только 612 мест в ДОУ. При этом республика безоговорочно лидирует как по количеству имеющихся детских садов, так и по числу требующих капремонта.

Рождаемость упала и продолжает снижаться

Рождаемость в ПФО падает третий год подряд. В 2018 году были введены новые меры ее стимулирования, но об их эффективности судить пока рано. Прежние методы — материнский капитал и региональный маткапитал (есть в некоторых субъектах), судя по всему, не работают. Да и общее снижение уровня жизни сказывается на потере интереса к продолжению рода, хотя власти предпочитают в качестве причины называть «демографическую яму» 90-х (это малочисленное поколение как раз подошло к возрасту деторождения).

Если в 2015 году органы ЗАГС ПФО зарегистрировали 396,4 тыс. младенцев, в 2016-м — 381,5, то в 2017-м — уже 329,9 тысячи.

В большинстве регионов ПФО рождаемость упала на 16—17%. Среди относительно благополучных — Башкортостан и Нижегородская область, где новорожденных стало на 13% меньше, рядом — Пензенская область (-14%), Мордовия и Саратовская область (-15%). В самую глубокую демографическую яму провалилась Кировская область (-19%).

При этом в Кировской области родилось в 2017 году все-таки больше детей (13,7 тыс.), чем, например, в Пензенской области (11,9 тыс.), где сопоставимая численность населения. Лидер по рождаемости — Башкортостан: 49,3 тысячи младенцев, на втором месте Татарстан — 48,1 тысячи. Далее идут Самарская и Нижегородская области с примерно одинаковыми показателями — 34 тыс. новорожденных. В том же порядке регионы располагаются и в рейтинге по количеству населения.

В какое пике ушла рождаемость в Татарстане, хорошо видно на графике относительных показателей. Если в 2012—2016 годах на 1000 жителей республики приходилось 14,4—14,8 новорожденных, то в 2017-м — всего 12,4.

Детсады строят, но их становится меньше

Зато Татарстан безоговорочно лидирует в ПФО по количеству детских садов. В республике в 2017 году их было 1814, на втором месте Башкортостан — 1370, на третьем Нижегородская область — 1187. В остальных регионах ПФО количество ДОУ не превышает тысячу. Меньше всего детсадов в Марий Эл (225) и Мордовии (247), на третьем месте с конца Чувашия — 343.

Интересно, что, несмотря на федеральные и региональные программы строительства дошкольных образовательных учреждений, число их… продолжает снижаться. Такая картина была в 2016 году, сохранилась она и в 2017-м. В Минобрнауки Татарстана объяснили этот феномен (вероятно, та же причина и в остальных регионах):

— Это не значит, что количество учреждений сократилось, просто идет реорганизация, присоединение детсадов к школам. Если в том году у нас была 121 школа с дошкольными группами, то в этом — 133. При этом количество мест в детсадах растет из года в год, — дала комментарий «Реальному времени» начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РТ Эльвира Измайлова.

При этом надо отметить, что в целом в ПФО детсадов все-таки достаточно много — 10210. Это четверть ото всех учреждений дошкольного образования в России (40984).

Первый с начала и с конца

Количество мест в детсадах ПФО за год выросло почти на 6,5 тысячи. Динамика, прямо скажем, не очень, если учесть, что в 2016-м в детсадах стало на 10 тыс. мест больше, а в 2014-м — на 33,2 тысячи. Всего же с 2013-го по 2017 год в ПФО появилось 94705 мест в детсадах. Особняком тут стоит Татарстан — 25716 мест, в два с лишним раза ему уступает Башкортостан — 11903, на третьем месте Пермский край — 8550. В аутсайдерах Марий Эл и Ульяновская область — 1620 и 1885 новых мест за 5 лет соответственно.

При этом Татарстан с таким же отрывом лидирует в антирейтинге регионов по детсадам, требующим капитального ремонта. В ПФО по состоянию на конец 2017 года 821 дошкольное учреждение нуждалось в капремонте, из них две трети (558) — в Татарстане. На втором месте с гигантским отрывом Саратовская область — 53 детсада, на третьем и четвертом — Удмуртия и Башкортостан — 47 и 42 соответственно. Самая благополучная ситуация в Марий Эл — здесь, согласно официальным данным, ни один из детсадов не нуждается в капремонте.

Напомним, что массово строить детсады региональные власти начали во исполнение так называемых майских указов Путина. В мае 2012 года он поручил к концу своего третьего срока обеспечить местами в детских садах 100% детей от 3-х лет.

Но то ли темпы строительства не поспевали за пиковыми по рождаемости 2013—2014 годами, то ли строили все-таки меньше, чем нужно, но мест дошколятам все равно не хватает. В Татарстане, например, на 1000 детей (правда, в возрасте от 1 года до 6 лет) только 612 мест в детсадах. Год назад ситуация была несколько лучше — 627 мест на 1000 нуждающихся детей.