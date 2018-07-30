В Казани ЕГЭ на сто баллов смогли сдать 89 выпускников

В Казани Единый государственный экзамен на 100 баллов смогли сдать 89 выпускников.

Больше всего стобалльников выпустил лицей №131 — 10 человек. Далее идут IT-лицей КФУ (7), лицей КФУ и гимназия №122 (по 5).

В целом в этом году показатели экзаменационных работ по 8 предметам из 14 оказались выше прошлогодних. Так, увеличился средний балл по обязательным предметам — по русскому языку на 2,5 балла до 74,5 балла, а по математике на 1,7 — до 57,5 балла.

Также стали больше баллы по физике, химии, биологии, обществознанию, английскому и немецкому языкам. Средний балл по этим предметам повысился от 0,19 по биологии до 8,77 по немецкому языку, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что число школьников, сдавших ЕГЭ в 2018 году на 100 баллов, выросло на 22%.

