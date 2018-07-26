В Минмолодежи Татарстан официально назначили трех замминистров
В Министерстве молодежи Татарстана официально назначили заместителей Дамира Фаттахова. Ими стали директор фонда «Сэлэт» Тимур Сулейманов, глава республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Ринат Садыков и глава департамента по работе с волонтерами в АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анна Захматова. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.
Подробнее о кандидатурах читайте в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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