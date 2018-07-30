Алсу Саетова уйдет из Дирекции парков и скверов Казани в Минмолодежи РТ

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова перейдет в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Об этом стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

Кто возглавит Дирекции парков и скверов Казани вместо Саетовой, не сообщается, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в Министерстве молодежи Татарстана официально назначили заместителей главы ведомства Дамира Фаттахова.

Ими стали директор фонда «Сэлэт» Тимур Сулейманов, глава республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Ринат Садыков и глава департамента по работе с волонтерами в АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анна Захматова.