«Плохо будет, если зайдут немцы...» Талгат Абдуллин присматривается к обанкроченной «Фонике Гипс»

Фирма Госжилфонда арендовала завод и планирует выкупить его у кредиторов за 3 миллиарда рублей

Обанкротившийся в марте этого года камскоустьинский завод по выпуску стройматериалов «Фоника Гипс» выставили на продажу за долги. Стоимость комплекса оценили в 3,066 млрд рублей, торги пройдут в сентябре. В реестре кредиторов должника — Госжилфонд при президенте РТ, компания «Газораспределительные сети» и налоговая с общей суммой требований в полмиллиарда. Что привело к краху предприятие, запуск которого всего пять лет назад благословили первые лица республики и каковы теперь перспективы у высокотехнологичного детища миллиардера Александра Забарского — выясняло «Реальное время».

Мощный старт и грустный финиш Забарского в Камском Устье

«Фонику Гипс» торжественно запустили в 2013 году, построив комплекс на деньги Сбербанка (общий объем инвестиций — 5 млрд рублей). Новый завод российского бизнесмена Александра Забарского стал конкурентом другого отраслевого предприятия в районе — «Камско-Устьинского гипсового рудника» (принадлежит семье Талгата Абдуллина). Увы, у «Фоники» дела шли хуже: при выручке в 522,5 млн рублей чистая прибыль в 2015 году обратилась в убыток размером в 113,3 млн рублей. Через год выручка упала до 321 млн, а убыток достиг полумиллиарда (517 млн) рублей. В то же время стоимость компании за этот период выросла в 660 раз (!) — с 4,7 млн до 3,1 млрд рублей.

В апреле прошлого года на базе «Фоники Гипс» прошла коллегия Минстроя РТ, где глава предприятия с большим оптимизмом рапортовал о выпущенной за четыре года продукции. Пазогребневыми плитами, по его словам, можно выложить берег Волги (900 тысяч кв. м), а гипсокартоном — объять треть Китайской стены (более 20 млн кв. м).

Однако череда неудач преследовала завод, сопровождаясь накоплением долгов, затем сменой собственника и руководства, а под конец прошлого года — трагическим случаем в шахте — взрывом, который унес жизни двух рабочих. В марте этого года решением Арбитражного суда РТ «Фонику Гипс» признали банкротом по заявлению Госжилфонда при президенте РТ, в отношении нее открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» Евгений Грабалин. Требования кредиторов должника с правом голоса составили 587,9 млн рублей. Среди них Госжилфонд (202,3 млн), ООО «Газораспределительные сети» (299,9 млн) и налоговая служба (44,7 млн).



Череда неудач преследовала завод, сопровождаясь накоплением долгов, затем сменой собственника и руководства, а под конец прошлого года — трагическим случаем в шахте — взрывом, который унес жизни двух рабочих. Фото prokrt.ru



«Глава района должен сделать все, чтобы завод не ушел в левые руки!»

На июльском собрании кредиторы «Фоники Гипс» решили продать завод, львиная доля которого на сумму 3,02 млрд рублей — в залоге у ГЖФ. Начальная цена предприятия — 3,06 млрд рублей, шаг аукциона — 5%, задаток 20% — 613,4 млн.

В руках Забарского «Фоника» была до января 2017 года. Затем учредителем завода стала «Гипсодобывающая компания» Эмиля Садыкова, владельца еще одной фирмы — «Аксолит». Предприниматель рассказал, что завод, несмотря на банкротство, продолжает работу:

— Сейчас там «Гипсовая компания» работает, они арендуют и в дальнейшем якобы планируют выкупить предприятие. Думаю, 3 миллиарда за него — это немного, потому что там все оборудование импортное и заводу всего пять лет. Наверное, даже больше можно было выставить, — высказал свое мнение в беседе с «Реальным временем» Эмиль Садыков.

Сотрудники «Фоники Гипс», по словам бизнесмена, перешли на работу в «Гипсовую компанию», только часть коллектива пришлось сократить. На вопрос, почему завод потерпел крах, Садыков не смог ответить: «Я не могу это объяснить».

Еще один собеседник издания, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности высказал свою версию: «Фоника» брала кредит в Сбербанке, а ГЖФ в последующем этот кредит перекупил. Зачем? Сами подумайте. Потому что гипс добывается в Камском Устье и поставляется в Аракчино, где расположен абдуллинский гипсовый завод. Так что, если этот завод кому-то достанется, то республике будет тяжело. Особенно плохо будет, если зайдут немцы, потому что они будут демпинговать, а Абдуллину это невыгодно».



Собеседник издания убежден, что Госжилфонд сам выступит покупателем «Фоники». Фото Олега Тихонова

Информация о выкупе Госжилфондом долга «Фоники» перед Сбербанком подтверждается: в апреле ГЖФ предъявил требования предприятию на 2 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей являются основным долгом, 109,5 млн рублей — процентами за пользование кредитом, 2,5 млн рублей — неустойкой по основному долгу, 2 млн рублей — неустойкой на сумму просроченных процентов.

Собеседник издания убежден, что по этой причине Госжилфонд сам выступит покупателем «Фоники»: «А поэтому он и выкупил долг Сбербанка и стал залоговым кредитором. Там долг на 2 с лишним миллиарда рублей. В любом случае фонд будет покупателем, потому что это его залоговое имущество, и если на торгах его никто не выкупит, то по закону о банкротстве это имущество будет передано залоговому кредитору». При этом есть и другие претенденты на покупку: «москвичи уже интересовались».

В Камском Устье крайне тяжело переживают ситуацию с банкротством «Фоники», для них это бюджетообразующее предприятие: «Глава района должен сделать все, чтобы завод, где 80% работников — местные жители, не ушел в левые руки».

«Мы рассматриваем возможность покупки завода»

Конкурсный управляющий «Фоники Гипс» не стал распространяться на предмет, есть ли желающие приобрести завод и как оценивалось имущество.

— Само предприятие не работает, его площади арендует «Гипсовая компания» по договорам аренды, и там сейчас работают порядка 150 человек. Это на 100 человек меньше, чем было, — сообщил Евгений Грабалин.

Источники, близко знакомые с ситуацией на заводе, рассказывают, что переломный момент в жизни завода наступил в сентябре 2017 года — с приходом нового руководителя на смену Зуфару Ситдикову. Некоторые считают, что банкротство было преднамеренным.

В «Гипсовой компании», арендующей мощности «Фоники Гипс», подтвердили переход к ним 70% сотрудников обанкротившегося завода. Фото minstroy.tatarstan.ru



— Пока руководил Ситдиков, после сокращения офиса продаж «Аксолита» завод за год вывели в положительную прибыль без кредита, вовремя платили зарплату и налоги. Далее зашла новая команда, я считаю, это низкоуровневый менеджмент, и под их руководством предприятие полетело в штопор. Выгнали квалифицированных специалистов, посрезали зарплаты, сломали дистрибьюторскую сеть, выгнали партнера, который приносил львиную долю выручки, — посетовал собеседник издания.



В «Гипсовой компании», арендующей мощности «Фоники Гипс», подтвердили переход к ним 70% сотрудников обанкротившегося завода. По словам руководителя фирмы, предприятие выпускает те же виды продукции, но в меньших объемах:

— Если смотреть по тому, сколько народу я обратно взял, то объемы упали, да. Сейчас на предприятии порядка 170 человек работают. Что касается торгов, то мы рассматриваем возможность покупки завода, — заявил корреспонденту «Реального времени» гендиректор «Гипсовой компании» Максим Корнянен.

Собственником фирмы является Госжилфонд. В фонде приняли запрос нашего издания в работу, но ответ пока не подготовили. Торги по продаже имущества «Фоники» пройдут 4 сентября, заявки уже принимаются.