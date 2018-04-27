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ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей

16:40, 27.04.2018 2
ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» предъявил требование к ООО «Фоника Гипс» о включении в реестр требований кредиторов в состав третьей очереди в качестве обеспеченного залогом имущества должника в размере 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении единого федерального реестра о банкротстве.

Из этой суммы 1,9 млрд рублей является основным долгом, 109,5 млн рублей — процентами за пользование кредитом, 2,5 млн рублей — неустойкой по основному долгу, 2 млн рублей — неустойкой на сумму просроченных процентов.

Ранее к «Фонике Гипс» предъявили требования на сумму более 214 млн рублей.

Справка

25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия.

Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.

Бизнес Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:16
    Почему продседатель ГЖФ Абдуллин не возвращает имущество настоящим хозяевам. это про щебень в Камских Полянах.
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    Анонимно 20:26
    Пойди-докажи что ты настоящий хозяин, если не доказал, то не наговаривай
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