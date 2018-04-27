ГЖФ РТ предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» предъявил требование к ООО «Фоника Гипс» о включении в реестр требований кредиторов в состав третьей очереди в качестве обеспеченного залогом имущества должника в размере 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении единого федерального реестра о банкротстве.

Из этой суммы 1,9 млрд рублей является основным долгом, 109,5 млн рублей — процентами за пользование кредитом, 2,5 млн рублей — неустойкой по основному долгу, 2 млн рублей — неустойкой на сумму просроченных процентов.

Ранее к «Фонике Гипс» предъявили требования на сумму более 214 млн рублей.