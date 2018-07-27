Эльвира Набиуллина испугалась повышения НДС: смягчение политики откладывается

Из-за угроз ускорения инфляции Банк России не стал снижать ключевую ставку

Фото: Максим Платонов

Банк России не стал снижать ключевую ставку, испугавшись неопределенности из-за предстоящего повышения НДС — ожидающийся разгон цен потребует чуть более жестких денежно-кредитных условий. В связи с этим обещанный в этом году переход к нейтральной политике, видимо, откладывается на более поздний срок. Некоторые эксперты говорят, что мотивом для сохранения ставки могло быть не только повышение налогов, но и риски оттока капитала. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россияне ждут роста цен

В пятницу, 27 июля, совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%. Этому никто не удивился: именно такой исход предсказывало абсолютное большинство аналитиков, а сегодняшнее заседание многие заранее называли скучным и безыдейным. Единодушно о сохранении ставки говорили респонденты Reuters, эксперты «Альфа-Банка», «Фридом Финанс», «Нордеа Банка», «Промсвязьбанка», ФК «Открытие» и многие другие.

В последний раз ставка снижалась в конце марта, до этого — в феврале 2018 года (оба раза на 0,25 процентных пункта) и в декабре прошлого (на 0,50 пункта). Но сейчас отложить дальнейшее смягчение политики мешают растущие ожидания населения по будущей инфляции и повышение основной ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января следующего года.

Реальная инфляция в январе — июне составила 2,3% год к году, то есть была почти вдвое ниже цели ЦБ в 4%. Однако инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в последнее время резко скакнули вверх, до уровня, на котором они находились в сентябре—октябре 2017 года. Если в апреле 2018-го россияне ждали годовую инфляцию на уровне 7,8%, то в июне ожидания выросли до 9,8% (таковы медианные результаты по итогам проведенных опросов).

Усиление инфляционных ожиданий спровоцировал в основном рост цен на нефть на 11% с начала года, считает портфельный управляющий по международным рынкам General Invest Фелипе де ла Роса. Это по цепочке привело к росту цен на потребительскую корзину. Также, говорит Фелипе де ла Роса, надо учитывать влияние девальвации рубля на импортную составляющую.

В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ указывает на наличие проинфляционных рисков: «Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий». Регулятор прогнозирует, что из-за НДС инфляция уже в конце этого года разгонится до 3,5—4% в годовом выражении, далее в 2019 году она превысит таргет в 4% и вернется к нему в начале 2020-го. Ранее аналитики ЦБ предсказывали, что повышение НДС может добавить к потребительским ценам дополнительно 0,8—1,2%.

Учитывая то, как повышение налога отразится на ценах, «потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий», чтобы зафиксировать инфляцию вблизи 4%, заявил регулятор. В связи с этим теперь он «считает наиболее вероятным» переход к нейтральной политике в 2019 году, хотя до этого утверждал, что переход будет завершен в 2018-м. При этом ЦБ считает, что денежно-кредитные условия уже сейчас близки к нейтральным и почти не сдерживают динамику кредита, спроса и инфляции.

Не только НДС

Следующее заседание ЦБ пройдет 14 сентября, но эксперты уверены, что и тогда решение по ставке будет не в пользу снижения.

Риторика ЦБ изменилась уже в июне из-за решения по повышению НДС. Более того, рост экономики на данный момент соответствует базовым прогнозам регулятора, поэтому ставка в этом году либо останется на текущем уровне, либо изменится несущественно, говорит портфельный управляющий по международным рынкам General Invest Фелипе де ла Роса.

Следующее заседание ЦБ пройдет 14 сентября, но эксперты уверены, что и тогда решение по ставке будет не в пользу снижения. Фото Kuba / wikipedia.org



Финансист и бывший зампред ЦБ Константин Корищенко уверен: регулятор недвусмысленно заявил, что до конца 2018 года ставка меняться не будет: «Я даже не знаю, как по-другому можно это интерпретировать». Между тем, считает он, мотивом для сохранения ставки могло послужить не только повышение НДС. «Риски, связанные с изменением налогов, конечно, важны, но куда важнее другое — наметившийся отток капитала и уход нерезидентов с рынка российского госдолга. Если отток будет продолжаться теми же темпами, это грозит рынку потерей примерно $30 млрд. Потеря капитала может ослабить рубль, а это, в свою очередь, — усилить инфляционное давление», — говорит Корищенко.

Но и повышаться ставка тоже не будет, считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова — после цикла снижения резкая смена курса оказала бы крайне дестабилизирующее влияние на экономику. В пользу сохранения говорит недавнее решение ЦБ увеличить коэффициенты риска по необеспеченным кредитам: оно означает, что у регулятора есть возможность точечно воздействовать на сегмент, в котором есть риск перегрева, не затрагивая ключевую ставку.