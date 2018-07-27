Эльвира Набиуллина испугалась повышения НДС: смягчение политики откладывается
Из-за угроз ускорения инфляции Банк России не стал снижать ключевую ставку
Банк России не стал снижать ключевую ставку, испугавшись неопределенности из-за предстоящего повышения НДС — ожидающийся разгон цен потребует чуть более жестких денежно-кредитных условий. В связи с этим обещанный в этом году переход к нейтральной политике, видимо, откладывается на более поздний срок. Некоторые эксперты говорят, что мотивом для сохранения ставки могло быть не только повышение налогов, но и риски оттока капитала. Подробнее — в материале «Реального времени».
Россияне ждут роста цен
В пятницу, 27 июля, совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%. Этому никто не удивился: именно такой исход предсказывало абсолютное большинство аналитиков, а сегодняшнее заседание многие заранее называли скучным и безыдейным. Единодушно о сохранении ставки говорили респонденты Reuters, эксперты «Альфа-Банка», «Фридом Финанс», «Нордеа Банка», «Промсвязьбанка», ФК «Открытие» и многие другие.
В последний раз ставка снижалась в конце марта, до этого — в феврале 2018 года (оба раза на 0,25 процентных пункта) и в декабре прошлого (на 0,50 пункта). Но сейчас отложить дальнейшее смягчение политики мешают растущие ожидания населения по будущей инфляции и повышение основной ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января следующего года.
Реальная инфляция в январе — июне составила 2,3% год к году, то есть была почти вдвое ниже цели ЦБ в 4%. Однако инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в последнее время резко скакнули вверх, до уровня, на котором они находились в сентябре—октябре 2017 года. Если в апреле 2018-го россияне ждали годовую инфляцию на уровне 7,8%, то в июне ожидания выросли до 9,8% (таковы медианные результаты по итогам проведенных опросов).
Усиление инфляционных ожиданий спровоцировал в основном рост цен на нефть на 11% с начала года, считает портфельный управляющий по международным рынкам General Invest Фелипе де ла Роса. Это по цепочке привело к росту цен на потребительскую корзину. Также, говорит Фелипе де ла Роса, надо учитывать влияние девальвации рубля на импортную составляющую.
В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ указывает на наличие проинфляционных рисков: «Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий». Регулятор прогнозирует, что из-за НДС инфляция уже в конце этого года разгонится до 3,5—4% в годовом выражении, далее в 2019 году она превысит таргет в 4% и вернется к нему в начале 2020-го. Ранее аналитики ЦБ предсказывали, что повышение НДС может добавить к потребительским ценам дополнительно 0,8—1,2%.
Учитывая то, как повышение налога отразится на ценах, «потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий», чтобы зафиксировать инфляцию вблизи 4%, заявил регулятор. В связи с этим теперь он «считает наиболее вероятным» переход к нейтральной политике в 2019 году, хотя до этого утверждал, что переход будет завершен в 2018-м. При этом ЦБ считает, что денежно-кредитные условия уже сейчас близки к нейтральным и почти не сдерживают динамику кредита, спроса и инфляции.
Не только НДС
Следующее заседание ЦБ пройдет 14 сентября, но эксперты уверены, что и тогда решение по ставке будет не в пользу снижения.
Риторика ЦБ изменилась уже в июне из-за решения по повышению НДС. Более того, рост экономики на данный момент соответствует базовым прогнозам регулятора, поэтому ставка в этом году либо останется на текущем уровне, либо изменится несущественно, говорит портфельный управляющий по международным рынкам General Invest Фелипе де ла Роса.
Финансист и бывший зампред ЦБ Константин Корищенко уверен: регулятор недвусмысленно заявил, что до конца 2018 года ставка меняться не будет: «Я даже не знаю, как по-другому можно это интерпретировать». Между тем, считает он, мотивом для сохранения ставки могло послужить не только повышение НДС. «Риски, связанные с изменением налогов, конечно, важны, но куда важнее другое — наметившийся отток капитала и уход нерезидентов с рынка российского госдолга. Если отток будет продолжаться теми же темпами, это грозит рынку потерей примерно $30 млрд. Потеря капитала может ослабить рубль, а это, в свою очередь, — усилить инфляционное давление», — говорит Корищенко.
Но и повышаться ставка тоже не будет, считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова — после цикла снижения резкая смена курса оказала бы крайне дестабилизирующее влияние на экономику. В пользу сохранения говорит недавнее решение ЦБ увеличить коэффициенты риска по необеспеченным кредитам: оно означает, что у регулятора есть возможность точечно воздействовать на сегмент, в котором есть риск перегрева, не затрагивая ключевую ставку.
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