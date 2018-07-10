Гендиректора «Башавтотранса» заподозрили во взяточничестве – СМИ

Следком заподозрил гендиректора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова в даче взятки.

По версии СКР, руководитель предприятия передал сотруднице Контрольно-счетной палаты республики сертификата сети «Л'Этуаль», пишет «Коммерсант».

По некоторым данным, подарок был передан в ходе проверки, которую КСП проводила в «Башавтотрансе» три месяца назад.

Сотрудница ревизионного ведомства приняла сертификат, но позже сообщила об этом правоохранительным органам. По ее мнению, как передает издание, тем самым генеральный директор рассчитывал получить позитивные итоги проверки.

В конце прошлой недели в доме Разима Махиянова в поселке Нагаево прошли обыски, отмечает портал. Были изъяты документы, касающиеся профессиональной деятельности топ-менеджера.