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Гендиректора «Башавтотранса» заподозрили во взяточничестве – СМИ

18:28, 10.07.2018

Следком заподозрил гендиректора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова в даче взятки.

По версии СКР, руководитель предприятия передал сотруднице Контрольно-счетной палаты республики сертификата сети «Л'Этуаль», пишет «Коммерсант».

По некоторым данным, подарок был передан в ходе проверки, которую КСП проводила в «Башавтотрансе» три месяца назад.

Сотрудница ревизионного ведомства приняла сертификат, но позже сообщила об этом правоохранительным органам. По ее мнению, как передает издание, тем самым генеральный директор рассчитывал получить позитивные итоги проверки.

В конце прошлой недели в доме Разима Махиянова в поселке Нагаево прошли обыски, отмечает портал. Были изъяты документы, касающиеся профессиональной деятельности топ-менеджера.

Происшествия Башкортостан
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