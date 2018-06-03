В Уфе летом будут работать 9 пляжей

Администрация Уфы решила открыть на это лето девять пляжей. Городские власти выпустили соответствующее постановление.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, на Белой будут действовать «Солнечный» и «Затон». В акватории реки Уфа планируется открыть пляжи «Берег солнца», «Сипайловские ночи» и «Песчаный».

Также официально будут функционировать пляжи «Карьерное» на озере Глубоком, «Гольфстрим» и «Райский берег» на Теплом, а также «Кашкадан».

Роспотребнадзор и МЧС проверили места отдыха. В части из них нашлись нарушения. Однако устранить их не удалось, поскольку реки еще не вошли в русла.