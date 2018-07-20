Каримова выбрали председателем совета директоров АО «Аммоний»

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов посетил АО «Аммоний», приняв участие в заседании совета директоров общества, где его единогласно избрали председателем.

Министр встретился с коллективом предприятия и отметил значимость предприятия для республики и поблагодарил работников за труд. Кроме того, он представил коллективу нового генерального директора предприятия — Тимура Алиева, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора — директора казанского представительства АО «Аммоний».

Напомним, Песошин и Каримов вошли в список аффилированных лиц «Сетевой компании».