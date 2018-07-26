Задолженность по алиментам в Татарстане составила более 3 миллиардов рублей

У 20 тысяч татарстанцев задолженность по выплате алиментов. Их общая сумма составила 3,145 млрд рублей.

Более 13 тысячам неплательщиков ограничен выезд за границу, 2,8 тыс. — ограничены правом пользования авто, сообщила официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

Она отметила, что УФССП просят разработать дополнительные меры, как взыскать алименты. На первом совещании, которое прошло в правительстве РТ, по ее словам, предложили вариант публичного порицания в публичном пространстве. Как именно это будет, пока обсуждают, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, приставы Башкирии стали лидерами по объемам арестованного у предпринимателей имущества, а республиканское управление ФССП на первом месте по России по количеству запретов должникам выезда за границу.