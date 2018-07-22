В одну калитку! Усик вписал себя в историю бокса, а Гассиеву предстоит пережить полное фиаско

Все ожидали интриги и великого боя. Получилось только у украинца

Профессиональный бокс не футбол или хоккей, и 24-летний Мурат Гассиев по меркам бокса практически младенец. А речь сегодня ночью шла, между прочим, о звании абсолютного чемпиона, причем элитного отряда бокса — среди объединивших пояса по всем боксерским ассоциациям. Только избранные владели титулом абсолютного чемпиона. Можно назвать такие фамилии, как Мохаммед Али (Кассиус Клей), Майк Тайсон или Эвандер Холифилд. Среди россиян таким титулом владел Костя Цзю. У украинцев до звания абсолютного чемпиона братья Кличко так и не добрались. Сегодня такая возможность представлялась Александру Усику, владеющему до боя поясами WBC и WBO. У Мурата Гассиева были пояса WBA и IBF. Сегодняшний победитель получал все плюс Кубок Муххамеда Али. Что из этого вышло в великом боксерском вечере в Москве — читайте в материале «Реального времени».

Усик ставит на школу любительского бокса, Гассиев перешел в профи в 17 лет

Перед боем Александр Усик всячески подчеркивал ценность этапа любительского бокса, намекая на свое преимущество в технике бокса. Оно и неудивительно. Украинский боец перешел в профи довольно поздно — в 26 лет. Усик старательно занимался собирательством трофеев. На его счету «золото» чемпионата Европы-2008, мирового первенства-2011, и «золото» ОИ-2012 в Лондоне. Выиграв все, он, наконец, перешел в профи, где за 5 лет добрался до титульного боя за звание абсолютного чемпиона против Гассиева в финале мировой серии.

В свою очередь Гассиев не раз признавался, что в любительском бое у него мало, что получалось. Мурат ярко выраженный нокаутер, а такие боксеры изначально в проигрышной ситуации в любительском боксе, где ценятся очки, которые даются за любые точные (не обязательно мощные удары). Кроме того, в любительском боксе бойца от нокаута защищают шлем на голове, специальная конструкция боксерских перчаток, которая понижает ущерб от ударов и короткая дистанция боя (в три раунда).

Гассиеву хватило 27 боев, чтобы понять свою бесперспективность в любителях. Россиянин перешел в профессионалы уже в 17 (!) лет и сегодня мог стать абсолютным чемпионом в 24 года. Невероятное достижение.

Большинство экспертов разных мастей, в том числе и на страницах «Реального времени», предрекали простую, но безумно интригующую интригу. Либо Гассиев отправил Усика в нокаут, или проиграет по очкам. Всем известна слава Гассиева, как великолепного «панчера». Тем удивительнее, что боксера за день до боя на взвешивании показали идентичный вес — по 89,9 килограммов.

Россиянин перешел в профессионалы уже в 17 (!) лет и сегодня мог стать абсолютным чемпионом в 24 года. Скриншот видео



«Домашнее судейство» Москвы: почему букмекеры не верили в Усика

Боксерские вечера, как правило, одним боем не ограничиваются, поскольку нет никаких гарантий, что главный бой не завершится в первом же раунде. Вчера поединок года (если не пятилетки) предваряли три разогревочных боя. В первом из них француз Наджиб Моххамеди и россиянин Федор Чудинов оспаривали титул чемпиона по версии. WBA international во втором среднем весе. Весь бой Чудинов вел первым номером. Впрочем его соперник имел небольшое преимущество в скорости и частенько сбивал прицел Федора легкими встречными тычками. 30-летний россиянин во второй половине 12-раундового боя еще больше потерял скорость, и его удары все реже достигали цели. Чем ближе к концу поединка, тем более ощутимым становилось преимущество француза.

Как следствие, оно должно было оформиться в закономерное поражение российского боксера по очкам. Однако судьи у француза победу откровенно украли. Показалось, что даже Федор Чудинов удивился решению судей. В этот момент стало ясно, что Усику будет очень тяжело рассчитывать на победу и по очкам. Поэтому, наверное, перед боем все букмекерские конторы отдавали звание фаворита Гассиеву. Они что-то знали.

Расстроенный Бриедис «выбил» скучную победу из французского «мешка»

Но вернемся к разогревочным поединкам. Про второй бой вечера рассказывать особо нечего, поскольку организаторы вечера решили разбавить бокс, женским поединком, который многие люди от бокса считают иным видом спорта. Поэтому лишь констатируем. Абсолютная чемпионка из Норвегии Сесилия Брекхус одолела россиянку Инну Сагайдаковскую и сохранила титул.

Матч вечера предварял поединок латвийца Майриса Бриедиса против француза Брэндона Делорье. Напомним, что латвиец совсем недавно потерпел лишь первое поражение в карьере, которое ему нанес в полуфинале Мировой серии Александр Усик. И Бриедис выглядел уже перед боем с Делорье явным фаворитом. И бой это подтвердил. С первого раунда Бриедис зажал в угол француза осыпая его тяжелыми ударами. До поры до времени француз спасался в глухой обороне, уберегая себя от больших неприятностей. В итоге, Делорье поставил себе цель — продержаться все 10 раундов, а Бриедис, до сих пор переживая поражение от Усика не особенно усердствовал, чтобы послать оппонента в нокаут. Судьям ничего не оставалось, как отдать латвийцу победу по очкам единогласным решением.

Если честно, разогревочные бои зрителей вряд ли порадовали. Без нокаутов и особой спортивной интриги, зато со спорным решением судей в бою Чудинова и Моххамеди. Вся надежда на зрелище оставалась на главное событие вечера — мега бой Усика и Гассиева.

В целом первая половина боя осталась за Усиком, что предсказывало большинство специалистов из мира бокса. Скриншот видео



Усик предсказуемо забирает первую половину боя

Очень спокойный первый раунд. И удивительное дело, поддавливал скорее Усик, а не Гассиев. Этого мало кто ожидал. Пара точных джебов от украинца, и первый раунд уходит в его пользу. Гассиев огрызается увесистой плюхой по печени Усика, но в целом и второй раунд остается за Александром. В третьем раунде Мурат пропускает довольно много, проигрывая очередной раунд, но не зря даже промоутер Усика перед боем говорил, что Гассиева даже битой не нокаутировать.

Следующий раунд выдался драматичным. Россиянин добавил скорости передвижения в ринге, но недостаточно, чтобы догнать Усика. Украинец спокойно набирал очки, но на последних секундах пропустил ужасный прямой правой от Гассиева. Александра спас от неприятностей лишь гонг. Пятый раунд прошел вхолостую для обоих бойцов. А в шестом украинец вновь точнее, а Гассиев выглядит местами нелепо и напряжено от собственных промахов. В целом первая половина боя осталась за Усиком, что предсказывало большинство специалистов из мира бокса.

В одну калитку! Борьбы не получилось. Усик — великий чемпион

Дальнейший исход боя зависел от двух моментов. Сможет ли Усик танцевать на ринге все 12 раундов и сможет ли предложить что-то еще Гассиев. В седьмом раунде удары Усика становятся чуть акцентированее, и над глазом Мурата «расцветает» небольшая гематома. Восьмой раунд — у Гассиева по-прежнему не получается ни-че-го. А удары Усика уже прилично потряхивают голову Мурата. Лишь в девятом раунде у Гассиева проходит второй тяжелый удар в голову украинца. Но этого, конечно, мало. А по итогам десятого раунда становится понятно, что Гассиева спасет от поражения только нокаут. Но проблема в том, что от ударов Усика к падению на настил ринга ближе Мурат.

Последние два раунда Гассиев нашел в себе силы добавить хотя бы в прессинге. Однако «чемпионских» раундов у россиянина не вышло, вышло коряво. А Усик довел дело до победы по очкам, как говорится, на классе.

В целом это поражение очень тяжелое для молодого Гассиева. Тяжесть его в ощущении тотальной беспомощности Мурата на фоне Александра Усика. Украинец же показал, что намерен вписать свое имя в число великих бойцов в истории бокса.