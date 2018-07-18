Илья Береснев: «Усик геометр, а Гассиев достоин стать великим чемпионом»

Представитель команды чемпиона WBO International Арама Амирханяна анонсирует главный бой года Гассиев — Усик

21 июля в Москве пройдет самый важный бой за последние годы в профессиональном боксе. Финал Мировой серии — само по себе событие, но когда на ринге встречаются совершенно разные по стилю бойцы, как это будет в поединке россиянина Мурата Гассиева и украинца Александра Усика, то бой этот зачастую получает определение «великий». Представитель штаба Арама Амирханяна Илья Береснев анонсирует предстоящее событие в колонке, написанной для «Реального времени».

Разные стили в противостоянии всегда дают яркую картинку в боксе

Считается, что Александр Усик и Мурат Гассиев принципиально разные по стилю боксеры. И доля истины в этом есть. Украинец демонстрирует более техничный, «олимпийский» бокс, у него хорошая любительская школа. Он может обыграть оппонента за счет грамотного движения. В бою с Бриедисом Усик не позволил сопернику реализовать его план на нокаут. Он перевел бой в игру и добился победы.

Гассиев же реально превосходит Усика в ударной мощи. При этом россиянин будет опасен для соперника в каждом раунде. Многие «панчеры» опасны только в начале боя, в поздних раундах они теряют ударный заряд, но к Мурату это не относится. К тому же, Гассиев достаточно техничен и умен, чтобы менять ход поединка, выискивая уязвимые места в защите соперника. Это мы и увидели в полуфинальном бою Мировой серии с кубинцем Дортикоса. Россиянин методично разбирал оппонента, до последнего момента строил свои расчеты. И под занавес боя нокаутировал его.

Бой с Усиком будет еще интереснее. Оба бойца методичны и работают на предельной концентрации всю дистанцию. Скорее всего, первую половину боя боксеры будут вести осторожную игру, просчитывая друг друга — главное здесь исключить ошибки. Особенно это касается Александра. В любом случае, мы увидим очень интересный поединок. Разные стили соперников всегда дают яркую картинку в боксе.

Мурату нельзя промахиваться

Есть мнение, что если бой не закончится досрочно, а пройдет всю 12-раундовую дистанцию, то его выиграет Усик. Если украинец сможет чисто провести поединок, обходя все «острые углы» и удерживая Гассиева на своей дистанции, то у него есть шансы. Есть и психологический момент: если Мурат будет промахиваться, то может пошатнуться его уверенность в ударе.

Но о Гассиеве нельзя сказать, что это боксер, которого можно легко загнать в подобную психологическую ловушку. Ничего подобного. Усика тоже ждут проблемы, и главная из них — отсутствие права на ошибку. Любая из них может быть наказана нокаутом.

Гассиев реально превосходит Усика в ударной мощи. При этом россиянин будет опасен для соперника в каждом раунде



О раздрае в команде Усика

Что касается прогнозов, то я небольшой любитель их давать. Вспомним поединок Сергея Ковалева и Андре Уорда. Американец противопоставил сильному удару соперника отточенный боксерский интеллект. Он быстро перестраивался по ходу боя и выжимал максимум из каждой ситуации в ринге. Сергей не поспевал за ним — прежде всего в скорости мышления. Усик, как и Уорд, обладает острым умом в ринге, не говоря уже об огромном техническом арсенале.

У Гассиева немного другой ум, у него ментальность нокаутера. Он хладнокровный хищник, загоняющий жертву в угол. Мурат инстинктивно чувствует слабости, обнажает их. И, что еще важно, он упорно и методично давит на нужные точки, даже жертвуя собственной безопасностью. Мы это увидели в бою с Денисом Лебедевым.

Наверное, несколько несправедливо, что решающий бой Мировой серии пройдет в Москве. Правильнее было проводить финальный бой на нейтральной территории. Спорт — давно часть политики. Возможно, Александру будет неуютно боксировать в Москве. А последние новости о смене тренера (Усик перед боем отказался от услуг Сергея Ватаманюка) заставляют задуматься о психологическом климате в команде. Могу только предположить, что послужило причиной разрыва отношений. Усик мог почувствовать слабину за тренером — неуверенность в победе своего бойца. Посмотрим, отразится ли эта история на бое.

Усик — геометр: в этом бою нельзя делать ставку на нокаут

Мы все-таки не букмекеры, чтобы давать конкретный прогноз. У зрителя должен быть интерес увидеть неожиданную игру, само противостояние. Нам пытаются навязать механистическую картину: Усик выигрывает по очкам, а для Гассиева возможен только нокаут.

Мурату Гассиеву придется постараться, чтобы угнаться за Усиком и выйти на свою дистанцию. Чтобы сильно ударить, россиянину необходимо поймать баланс, плотно встать. Усик на порядок выше Влодарчика и Лебедева по части маневра и изобретательности. Влодарчик, например, двигался «на тихой волне», в том ритме и с той скоростью, которая на руку Мурату. Последний прощупал дистанцию, прочитал слабые места поляка и пробил в нужный момент. Украинский боксер не даст себя «прочитать».

Украинец демонстрирует более техничный, «олимпийский» бокс, у него хорошая любительская школа



Гассиев достоин стать великим чемпионом, но я отдаю предпочтение Усику

Усик имеет дальнобойный и быстрый джэб. В бою с Бриедисом он практически процитировал Винки Райта: прицельный джэб, грамотный расчет дистанции и углов, блокаж ударов. Усик — геометр. Он изобретателен и умен. И в этом бою нельзя делать ставку на удар. Думаю, что Усик будет готов к тяжелым бомбардировкам — перетерпит. Однако Гассиев умеет подстраиваться к подвижным оппонентам и подбирать ключи к их защите. Мурат достоин стать великим чемпионом.

Но все же в этом бою я отдам предпочтение Усику — победа по очкам с незначительным преимуществом. Это только мой расчет, сопоставление стилей и возможностей боксеров, попытка взвесить практически равные шансы. Но то работа ума, а вот болеть я буду за боксера, который, с моей точки зрения, будет эстетически интереснее в самом поединке.