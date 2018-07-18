Леонид Радзиховский: «Путин обожает, когда обожают его. Поэтому свой рейтинг он любит и холит»

Но вариантов всего два: либо ты сакральный диктатор типа Сталина и Фиделя Кастро, либо твой рейтинг падает

Российский политолог Леонид Радзиховский объяснил в интервью «Реальному времени» значение чемпионата мира по футболу для России, мира и руководства страны. Кроме того, он поделился своим мнением о том, стоит ли серьезно относиться к снижению рейтинга президента Путина и способна ли отмена пенсионной реформы стать для последнего «Крымом-2».

«Чемпионат мира дал России развлечение. Собственно, все»



— Леонид Александрович, начнем с главного события последнего времени, завершившегося буквально пару дней назад — чемпионата мира по футболу. Многое он дал нашей стране, по-вашему?

— Что может дать чемпионат мира по футболу? Чемпионат мира — это развлечение, и я не понимаю всех этих гипертрофированных волнений по этому поводу: все это идет, вероятно, от того, что ничего больше вокруг не происходит, а хочется, чтобы происходило. Чемпионат мира дал развлечение и, собственно, все.

Вспомним — в 1957 году в Москве был Всемирный фестиваль молодежи и студентов, о котором до сих пор вспоминают как о каком-то великом событии — он, мне думается, никак не повлиял на жителей нашей страны, но все-таки тогда, впервые после появления «железного занавеса», в СССР приехало много иностранцев, и это было открытие Запада для советских людей, а для западных — открытие Советского Союза. Это было сродни тому, как если бы сегодня всему миру «открыли» Северную Корею.

А что было особенного во время чемпионата мира? Мир для нас давно открыт, Россия — открытая страна, миллионы людей ездят туда-сюда. Поэтому чемпионат дал России не больше и не меньше, чем тот же чемпионат в любой другой стране.

«Многие болельщики верили, к сожалению, своим СМИ, пишущим о России, но СМИ пишут «не то» о России не по злому расчету и не потому что есть заговор — просто если СМИ будут писать и передавать новости о том, что Россия обычная страна и ничего в ней особенного нет, то кто их будет читать?». Фото Максима Платонова



— Но вы же слышите мнения о том, что чемпионат поменял в лучшую сторону отношение к России многих стран, в том числе и западных. Это не достижение?

— Ну да, к нам приехали несколько сот тысяч болельщиков (говорили, что их было едва ли не два миллиона, но это вряд ли). Да, многие из них отправят своим знакомым по соцсетям впечатления о России, особенно те, для кого она предстала другой, те кто действительно верили, что Россия — это какая-то страшная страна, где кругом ходят агенты КГБ, где иностранца могут спровоцировать, где сильна «русская мафия». Многие болельщики верили, к сожалению, своим СМИ, пишущим о России, но СМИ пишут «не то» о России не по злому расчету и не потому что есть заговор — просто если СМИ будут писать и передавать новости о том, что Россия обычная страна и ничего в ней особенного нет, то кто их будет читать? СМИ торгуют только «острыми» продуктами — переперченными, пересоленными, если хотите, ну и отрабатывают заказ, конечно.

Поэтому те болельщики, которые приехал со страхом, что на них нападут русские бандиты, завербуют русские чекисты, конечно, были потрясены — они увидели Россию свободной и открытой. Но поскольку СМИ всего мира все равно продолжают писать о России в том же духе, в основном о российской политике в отношении Украины и Сирии, об оппозиции и Навальном, — они продолжат писать эти вещи. Да, это искажение правды, да, это диспропорция, но люди на Западе будут продолжат питаться тем, что им дают. Как и люди в России, которые будут питаться информацией о том, что на Западе теперь живут сплошь мигранты, что там часто на людей нападают террористы, что там насилуют белых женщин, а вокруг ходит немало геев, бросающихся на людей и без конца проводящих гей-парады, хотя если русские приедут на Запад, они увидят, что там все не так. Да, на Западе есть и гей-парады, и домогательства, но это не вся жизнь, а всего лишь ее малая часть. Суп все-таки состоит не только из соли.

Болельщики из-за границы открыли для себя и Москву, и другие города, но в мире их впечатления принципиально ничего не изменят — их СМИ будут говорить о своем, потому что такова их жизнь; им нужно, чтобы их покупали.

«Владимир Путин – международный шоумен номер один, и хотя футбол это не стопроцентно его шоу, поскольку это не его спорт (он, как мы знаем, любит дзюдо, хоккей и плавание), но, насколько мог, он поучаствовал в этом шоу». Фото kremlin.ru



«Путин никогда не отпустит вожжи»

— Могут ли быть проведены какие-то параллели между ЧМ и Олимпиадой-80 в Москве? Может быть, мы, как и тогда, наблюдали последний праздник эпохи стабильности от стареющего лидера? Нет ли у вас предчувствия новой перестройки — старая случилась буквально через 5 лет после Олимпиады-80.

— Я вижу все с точностью до наоборот. Я был в 1980 году в Москве — столицу зачистили от деклассированных элементов, сделали «потемкинской деревней», в те дни была страшная показуха. А сейчас никакой показухи нет вообще — накануне чемпионата мира, как ни странно, не открыли ни одного нового ресторана и не построили ни одной новой гостиницы, а в самом центре столицы, в сквере на Неглинной улице, который давно облюбован бомжами, этих самых бомжей не выгнали и «потемкинскую деревню» не устроили. Зачищать город накануне приезда иностранцев — это вообще был бы какой-то бред, это был бы безумный совок: не могу сказать, что власти в 1980 году свирепствовали в этом плане, но столицу все-таки зачистили, и кроме того, в 1980 году я все еще видел боящихся всего иностранцев, а наши считали иностранцев вообще сверхлюдьми. Но в этом году у меня никто ни разу не спросил документов, никто не остановил, никто не задал ни одного вопроса, хотя я очень люблю ходить по Москве — это мое развлечение. Поэтому с точки зрения организации все было с точностью до наоборот.

С точки зрения стабильности и перестройки, скажу одно — перестройки не будет, пока жив нынешний президент. Не будет и по той причине, что она уже была, и уж кто-кто, а Владимир Путин знает, чем она закончилась для отца перестройки Михаила Горбачева. Да, лично ничем ужасным для бывшего президента СССР она не закончилась, поскольку он жив-здоров, сыт-обут, разъезжает по белу свету и живет, как богатый пенсионер, но Владимира Путина такая перспектива не вдохновляет. Хорошо зная, что такое перестройка в политике, хорошо зная, что бывает, когда отпускают вожжи, президент Путин их никогда не отпустит.

— А многое чемпионат мира по футболу дал лично президенту России?

— Владимир Путин — международный шоумен номер один, и хотя футбол это не стопроцентно его шоу, поскольку это не его спорт (он, как мы знаем, любит дзюдо, хоккей и плавание), но, насколько мог, он поучаствовал в этом шоу. Да, встреча с Трампом была для Путина куда интереснее, но и футбол ему многое дал — в Россию приезжал Эммануэль Макрон, другие главы государств, ну а кроме того, если сотни тысяч иностранных гостей убедились, что Москва — это самый обычный европейский город, богатый и хорошо устроенный, это, конечно, тоже работает на образ Путина, это ему в копилку.

«В Россию приезжал Эммануэль Макрон, другие главы государств, ну а кроме того, если сотни тысяч иностранных гостей убедились, что Москва — это самый обычный европейский город, богатый и хорошо устроенный, это, конечно, тоже работает на образ Путина». Фото kremlin.ru



— Вероятно ли в таком случае продолжение нацеленности на другие международные спортивные форумы — на ту же летнюю Олимпиаду? Будет за нее серьезная борьба, даже несмотря на непростые отношения России с МОК в последнее время, когда, казалось бы, шансов, в силу допинговых историй, крайне мало?

— Безусловно, борьба будет — Путин же любит эти вещи, он их обожает: спорт и крупные турниры — это одно из его развлечений, и он будет стараться продолжать в том же духе. Получится у него вновь или нет, сказать теперь сложно, но то, что он будет стараться биться за Олимпиаду — это без сомнения.

«Власть президента не зависит от рейтинга»

— В июне социологи заметили довольно существенное падение рейтинга Владимира Путина — с 80 до 72 процентов, к примеру, по данным ВЦИОМ. Понятно, что многие связывают это с проектом пенсионной реформы, и хотя не Путин о ней объявил, но представлена она была членами кабинета министров, утвержденного им. Насколько это серьезное явление в общественном мнении и лично для президента Путина?

— Давайте зададимся вопросом: «Зачем вообще нужен рейтинг?». У Трампа рейтинг недавно был где-то 20 процентов, и что? Трампа вообще выбрали меньшинством голосов, и что — сейчас, допустим, при 20 процентах поддержки, какой-то чиновник, получив приказ Трампа о своем назначении или увольнении с должности, пошлет его, сославшись на рейтинг в 20 процентов? Абсолютно не так. Власть президента не зависит от рейтинга — она зависит только от законов. Бог с ним, с Трампом — возьмем Ельцина: в конце 90-х, как вы знаете, рейтинг тогдашнего президента был равен нулю — справедливо или несправедливо, но народ его ненавидел. И что? Ельцина-то ненавидели, а его премьер Примаков был популярен, и Ельцин издал указ о снятии Примакова, и что — народ вышел на улицы с лозунгами «Не отдадим любимого Максимыча ненавистному Ельцину!»? Ничего подобного — сняли премьера как пушинку с рукава — был и нет! Власть президента не делится на части и определяется она законами, административными традициями и так далее, поэтому власть русского царя, а Путин — это своеобразный царь, абсолютна. Так что с фактической точки зрения, рейтинг вообще не имеет никакого значения.

А вот лично для Путина он имеет большое значение, потому что, повторюсь, Владимир Путин — это шоумен, и он обожает шоу, обожает, когда он в центре внимания, обожает быть популярным, обожает светиться и обожает, когда его обожают. И он любит и холит свой рейтинг. Будут ли колебания рейтинга? Естественно, будут, но будет ли такой крутой подъем, какой был в 2014 году? Нет, не будет, если не произойдет какого-то нового, сверхъестественного события типа «Крым-2». Но таких событий я на горизонте не вижу, а значит, рейтинг будет падать — это естественно и неизбежно, потому что Путин у власти уже почти 19 лет.

«Да, реформу можно отменить, и конечно, в обществе будет некий подъем: «Путин — молодец, он нас спас!», но уровень-то пенсий расти не будет — деньги на них взять неоткуда, а уровень цен расти как раз будет». Фото Сергея Афанасьева

И если он у власти практически 19 лет подряд, то возможны два варианта. Один вариант — или перед нами живой Бог, сакральный диктатор типа Сталина, Мао Цзэдуна, Фиделя Кастро, либо второй вариант — его рейтинг падает, потому что людям к этому времени если не все, то многое надоедает и приедается. Это первое обстоятельство, по которому рейтинг главы государства обречен падать. Ну а второе — рейтинг можно поддерживать или удерживать, несмотря на то, что многим ты уже надоел и от тебя устали, но для этого в стране опережающими темпами должны расти уровень и качество жизни, должны расти ощущения от жизни и так далее. А этого нет. Я не хочу сказать, что у нас кризис, падение, крах экономики — этого и близко нет, а как утверждает статистика, уровень жизни в России и вовсе растет, но он так растет, что этого не видно или либо видно, но не ощущается. Рост уровня жизни заметен только в Москве — в начале нулевых в столице было очень много «Жигулей», они ездили по улицам еще 5-6 лет назад, а сейчас их просто нет. Но общего-то ощущения, что уровень жизни растет в нашей стране, нет. Вот цены на услуги ЖКХ растут, а уровень жизни не очень. Следовательно, с одной стороны, усталость от лидера, а с другой — стагнирующая экономика, а значит, рейтинг обречен падать — в силу законов человеческого восприятия и человеческой психологии.

Рейтинг Путина падал бы и в 2014 году, если бы президент не подбросил его Крымом. Сейчас уже этот эффект исчерпан, а нового оглушительного взять неоткуда. Так что рейтинг будет если не падать, то опускаться.

— А переносом той же пенсионной реформы лет эдак на 7-8 рейтинг поднять нельзя? Может президент Путин на это решится?

— Теоретически этот финт ушами сделать можно, но это даст меньший эффект, чем Крым, и тут дикого восторга не будет — пенсии для большинства людей штука конкретная, в отличие от Крыма, и отсрочка реформы будет не такой эффектной: Крым — это некая любовь, понять ее сложно, а пенсии измеряются в конкретных деньгах. Да, реформу можно отменить, и конечно, в обществе будет некий подъем: «Путин — молодец, он нас спас!», но уровень-то пенсий расти не будет — деньги на них взять неоткуда, а уровень цен расти как раз будет. А это означает, что радость от того, что пенсионную реформу отменили, исчезнет довольно скоро.

Окончание следует