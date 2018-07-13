Во время ЧМ-2018 в Казани туристы потратили 11,2 млрд рублей

Казань во время чемпионата мира по футболу посетили более 300 тыс. туристов из 36 стран. Они потратили 11,2 млрд рублей, что в 6 раз больше такого же периода 2017 года. Об этом заявил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

По его словам, средняя загрузка средств размещения составила 81%, в дни игр мундиаля — 91,5%, передает корреспондент «Реального времени».

Среди болельщиков 58% составляли россияне, 42% — иностранцы. Чаще всего приезжали мужчины 24—34 лет в компании друзей и заселялись на три дня. Средний чек туристов составил 37 тыс. рублей.



Напомним, Казань вошла в пятерку лидеров по посещаемости матчей ЧМ.