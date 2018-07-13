«Красивая госпожа» сказала, куда инвестировать: Татарстан наводит мосты с еще одной провинцией КНР

Стороны говорят о прямых авиарейсах

На рабочей встрече президента Татарстана Рустама Минниханова и губернатора провинции Хэйлунцзян КНР Вана Вэньтао в Казани сразу была озвучена необходимость связать два региона прямым регулярным авиарейсом. Впрочем, сотрудничество не будет ограничиваться туризмом — стороны увидели перспективы в торгово-экономических отношениях и подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Стратегическое партнерство

Двухдневный визит губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Вана Вэньтао в Татарстан завершился подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Перед этим китайская сторона познакомилась с островом-градом Свияжском и КФУ, а в АИР РТ ей продемонстрировали экономический и инвестиционный потенциал.

— Между Россией и Китаем установилось всестороннее стратегическое партнерство, поддерживается постоянный политический диалог. Мы дорожим высоким уровнем отношений, к тому же 2018 и 2019 годы объявлены годами налаживания межрегионального сотрудничества России и Китая, — сказал на встрече Рустам Минниханов.

Он добавил, что представители китайской и татарстанской сторон активно посещают друг друга — так, в сентябре этого года запланирована поездка делегации Татарстана в провинцию Шаньдун. А уже действующие соглашения с пятью провинциями дают свои результаты.

Двухдневный визит губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Вана Вэньтао в Татарстан завершился подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве



— В Пекине действует наш торгово-экономический представитель. Товарооборот между нами увеличился в прошлом году на 50 процентов, — привел цифры президент Татарстан, особо отметив китайскую национальную химико-инженерную корпорацию. А компания Haier, которая уже выпускает свою продукцию на территории Татарстана, планирует создать в республике свой высокотехнологичный парк.

Историческая мечеть

Президент Татарстана затронул и культурное сотрудничество.

— В начале XX века в Харбине татары-эмигранты построили мечеть, на фасаде которой сегодня указано, что она турецкая. Сейчас она нуждается в ремонте. Я просил бы господина губернатора и был бы очень признателен, если бы мы смогли привести ее в порядок, отремонтировать и, если возможно, зафиксировать историческое название мечети, — сказал Минниханов.

Глава Татарстана еще в 2015 году побывал в Харбине, административном центре провинции, где прошла его встреча с Лу Хао, занимавшим на тот момент пост губернатора. А в 2016 году Татарстан посетил мэр Харбина Сун Сибинь. В июле этого года сюда приезжал с визитом секретарь комитета КПК Харбина Ван Чжаоли.

Ван Вэньтао, в свою очередь, отметил, что Татарстан — привлекательный регион для инвестирования, о чем ему рассказала, как выразился губернатор провинции, «красивая госпожа» — очевидно, он имел в виду Талию Минуллину. В провинции Хэйлунцзян сосредоточена почти половина всех полезных ископаемых Китая, это важный центр тяжелой промышленности.

— ВВП провинции составляет 250 млрд долларов. По товарообороту с Россией она уступает только Пекину, — обозначил потенциал своего региона Ван Вэньтао.

Из перспективных направлений он отметил сельское хозяйство, образование, туризм и затронул тему прямых авиарейсов.

Рустам Минниханов пояснил, что работа с провинцией возможна по всем направлениям: торгово-экономическому, научному, образовательному, культурному, спортивному

Регулярные рабочие контакты

Уже на пресс-подходе Рустам Минниханов пояснил, что работа с провинцией возможна по всем направлениям: торгово-экономическому, научному, образовательному, культурному, спортивному.

— Активизируем работу в части бизнес-делегаций, туристических, образовательных программ. Важно, чтобы были реализованы прямые рейсы. Уверен, что наш потенциал и потенциал провинции Хэйлунцзян будут взаимно дополнять друг друга. В ближайшее время увидите результаты, — пояснил «Реальному времени» Рустам Минниханов.

Ван Вэньтао добавил, что для эффективной реализации подписанного соглашения нужно создать регулярные рабочие контакты.

— Это позволит оживить торгово-экономические отношения в области машиностроения, сельского хозяйства. Мы вместе работаем для реализации конкретных проектов, — отметил губернатор.