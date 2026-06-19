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Набиуллина: напряженность на рынке труда снижается медленно

15:28, 19.06.2026

По ее словам, погодные условия и календарные особенности, повлиявшие на экономику в первые месяцы года, больше не оказывают существенного воздействия

Набиуллина: напряженность на рынке труда снижается медленно
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что во втором квартале 2026 года экономика страны начала восстанавливаться после влияния временных факторов, которые замедляли ее рост в начале года. По ее словам, погодные условия и календарные особенности, повлиявшие на экономику в первые месяцы года, больше не оказывают существенного воздействия. В целом по итогам первого полугодия экономика показывает умеренный рост.

Набиуллина отметила, что разные отрасли развиваются неравномерно. Это связано с продолжающимися изменениями в структуре российской экономики.

Потребительская активность продолжает расти, чему способствует увеличение зарплат. Однако темпы роста доходов постепенно снижаются, а компании все чаще планируют более сдержанную индексацию заработной платы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Центробанка также сообщила, что ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя постепенно улучшается. По ее словам, для снижения давления на цены важно, чтобы рост зарплат был более тесно связан с ростом производительности труда.

Напомним, что ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это четвертое понижение с начала года.

Наталья Жирнова

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