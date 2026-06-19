Набиуллина: напряженность на рынке труда снижается медленно

По ее словам, погодные условия и календарные особенности, повлиявшие на экономику в первые месяцы года, больше не оказывают существенного воздействия

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что во втором квартале 2026 года экономика страны начала восстанавливаться после влияния временных факторов, которые замедляли ее рост в начале года. По ее словам, погодные условия и календарные особенности, повлиявшие на экономику в первые месяцы года, больше не оказывают существенного воздействия. В целом по итогам первого полугодия экономика показывает умеренный рост.

Набиуллина отметила, что разные отрасли развиваются неравномерно. Это связано с продолжающимися изменениями в структуре российской экономики.

Потребительская активность продолжает расти, чему способствует увеличение зарплат. Однако темпы роста доходов постепенно снижаются, а компании все чаще планируют более сдержанную индексацию заработной платы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Центробанка также сообщила, что ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя постепенно улучшается. По ее словам, для снижения давления на цены важно, чтобы рост зарплат был более тесно связан с ростом производительности труда.

Напомним, что ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это четвертое понижение с начала года.

Наталья Жирнова