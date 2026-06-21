Продление Билялова — важнейший сейчас вопрос для менеджмента «Ак Барса»? Разбирались с Кириллом Корниловым

Известный комментатор КХЛ ТВ рассуждает о непростой вратарской дилемме казанского клуба перед следующим сезоном

Фото: Реальное время

«Ак Барс» пока весьма сдержанно проявляет себя на трансферном рынке КХЛ. Не так много из казанского клуба вестей о потенциальных новичках команды, с кем из многолетних лидеров будет продлен контракт. Одним из важнейших вопросов из года в год для «Ак Барса» является вопрос вратарский. Пойдут ли казанцы в очередной сезон вместе с Тимуром Биляловым в качестве первого номера или сделают ставку на молодого воспитанника Максима Арефьева — «Реальное время» разбиралось вместе с известным комментатором КХЛ Кириллом Корниловым.

Лучший сезон Тимура Билялова с точки зрения вклада в общекомандный результат «Ак Барса»

Межсезонье в КХЛ плавно движется к своему экватору. Некоторые игроки уже приступили к тренировкам по индивидуальным программам, завершив свои, так скажем, ленивые отпуска. Руководители клубов, в отличие от хоккеистов, с начала июня трудятся в поте лица на трансферном рынке, стараясь переманить к себе востребованных в КХЛ неограниченно свободных агентов.

«Ак Барс», по аналогии с прошлым летом, в июне не стремится взрывать информационное поле громкими сделками. Как правило, казанцы ударно проворачивают трансферы в июле-августе. А в первый месяц лета активно занимаются продлением соглашений с лидерами, которые формируют костяк команды.

Пока из «Ак Барса» доносятся лишь новости с благодарностью хоккеистам, покинувшим клуб этим летом. На следующий сезон в столице Татарстана уже точно не останутся защитники Илья Карпухин, Константин Лучевников, нападающие Нэйтан Тодд и Илья Сафонов. Близки к уходу из «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, а также Александр Барабанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Совершенно непонятно в том числе положение в команде на предстоящий сезон основного вратаря Тимура Билялова. Напомним, у голкипера истекло действующее соглашение с казанским клубом в мае этого года. Минувший сезон за «Ак Барс» для 31-летнего вратаря выдался одним из лучших в карьере по показателям. В регулярном чемпионате Билялов отражал в среднем 91,9% бросков с коэффициентом надежности 2,35. А в плей-офф показатели Тимура стали еще лучше: 92,8% отраженных бросков с коэффициентом надежности 2,21.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» экс-голкипер системы «Спартака», а ныне известный комментатор телеканала КХЛ ТВ Кирилл Корнилов отметил стабильность Билялова в прошедшем сезоне, а также упомянул большой вклад вратаря в результат «Ак Барса» в плей-офф.

— Справедливо ли считать, что минувший сезон был лучшим для Тимура Билялова? Если оттолкнуться от статистики, то были сезоны лучше. Причем как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Если говорить про вклад Тимура в общекомандный результат, то, безусловно, это лучший сезон. И, самое главное, удалось пройти без травм и спадов. Все-таки в последних сезонах были неприятные моменты, когда Тимур на некоторое время вылетал из-за повреждений, но этот сезон показал, что он — это вратарь, который способен забирать самые важные игры. Конечно, нельзя не отметить и его достижение, когда он стал четвертым вратарем в истории КХЛ, одержавшим двести побед в Лиге, — подчеркнул Корнилов.

Если Билялов покинет «Ак Барс», клубу будет проблематично найти ему замену?

Действительно, вклад Тимура Билялова в успехи «Ак Барса» в последнем сезоне сложно недооценить. Голкипер внес огромную лепту не только в третье место казанцев по итогам регулярного чемпионата, но и был одним из самых заметных игроков в плей-офф. Нареканий к выступлению Тимура не было ни в течение серии с «Трактором», ни во время противостояния с минским «Динамо». В баталии с «Металлургом» Билялов тоже смотрелся очень уверенно. Претензии к игре голкипера «Ак Барса» могли возникнуть лишь по ходу финальной серии с «Локомотивом», где в заключительных встречах Тимур пропустил не самые обязательные шайбы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее сомнений мало в том, что для менеджмента казанцев продление Билялова в нынешнем межсезонье является одной из важнейших задач. Да, с одной стороны, как заметил наш эксперт Кирилл Корнилов, Марату Валиуллину нужно будет закрывать, помимо всего, большое количество позиций полевых игроков. И в связи с этим сохранение контрактных отношений с Биляловым не единственное приоритетное направление для менеджмента «Ак Барса». С другой стороны, найдет ли казанский клуб достойную замену Тимуру, если тот все же покинет команду? Опыт других коллективов в КХЛ показывает, что качественного голкипера очень сложно отыскать даже на рынках Северной Америки, не говоря о внутреннем чемпионате.

— Марату Валиуллину предстоит проделать огромную работу в межсезонье. Продление Билялова — важнейшая задача, но сейчас ситуация такова, что приоритетной задачей будет собрать боеспособный состав. Очень много ведущих игроков в подвисшем состоянии. Не будет Ильи Сафонова, а это значит, что надо искать первого центра. Ни одна из линий полностью не сформирована. Поэтому я даже не возьмусь говорить, какое направление для Марата Фаритовича сейчас самое важное. Если Билялова «Ак Барс» не продлит, сложно ли будет найти клубу ему замену на рынке КХЛ или в Северной Америке? Как показывает практика последних сезонов — да, будет сложно. В прошлом сезоне из четырех североамериканцев, которые приехали в Лигу, только Адам Шил из «Барыса» доиграл сезон до конца. С учетом нынешней ситуации, когда найти качественного европейского вратаря на рынке практически невозможно, приглашение вратаря из Северной Америки — это всегда 50/50. Слишком много нюансов и факторов, с которыми придется столкнуться голкиперу, и далеко не факт, что новичку удастся адаптироваться. А решать вратарскую проблему по ходу сезона очень тяжело, — заявил Кирилл Корнилов.

Созрел ли Максим Арефьев, чтобы быть основным голкипером «Ак Барса»?

Представители Тимура Билялова наверняка понимают, какой серьезный вратарский дефицит присутствует в КХЛ на сегодняшний день. Стабильных и качественных российских голкиперов, способных решать большие задачи с клубом в плей-офф, можно посчитать по пальцам одной руки. Билялов в это число вратарей, конечно, входит, поэтому и финансовых условий игрок заслуживает соответствующих. По прежнему контракту с «Ак Барсом» голкипер получал, по разным оценкам инсайдеров, от 50 до 55 млн рублей за сезон. За какие деньги Билялов будет готов остаться играть в Казани, какую сумму предложит клуб и каков будет срок нового соглашения? Те вопросы, которые сейчас лежат на поверхности.

Очевидно, что сторона Тимура будет торговаться с позиции силы и вряд ли пойдет на уступки. Без работы в КХЛ голкипер не останется точно, а финансовые аппетиты игрока удовлетворит какой-то иной клуб, если таковым не окажется «Ак Барс». Непростые переговоры по новому контракту Билялова обеспечены.

В этом плане любопытно, способен ли запасной голкипер казанцев Максим Арефьев потянуть ношу основного вратаря «Ак Барса». В регулярном чемпионате-2025/26 талантливый воспитанник системы казанского клуба был хорош (средний процент отраженных бросков — 92,9%). В плей-офф Арефьев тоже смотрелся достойно (две победы в трех матчах).

Эксперт нашего издания Кирилл Корнилов упомянул, что в предстоящем сезоне КХЛ (2026/27) игровое время Максима Арефьева при Анваре Гатиятулине, вероятно, увеличится. Но говорить о том, что голкипер способен потянуть бремя первого номера «Ак Барса», преждевременно. Впрочем, если Арефьев проявит себя наилучшим образом, вряд ли Анвар Гатиятулин будет мариновать вратаря на лавке только потому, что он молод. Играют, как говорится, на льду лучшие.

— Есть ли потенциал у Максима Арефьева стать основным вратарем «Ак Барса» в следующем сезоне? По крайней мере, он уже показал, что может конкурировать на уровне КХЛ. Его переход к хоккею КХЛ проходит достаточно гладко и спокойно. И потенциал у Максима, безусловно, есть. Как показал прошлый сезон, Семен Вязовой справился отлично с ролью основного вратаря, а они с Максимом одного возраста. Но зная подход Анвара Рафаиловича — вряд ли он молодого вратаря бросит в пекло и будет перегружать его. Я не думаю, что у тренерского штаба есть в планах делать Арефьева основным на следующий сезон. Но увеличение игрового времени, я думаю, Максим своей игрой заслужил. Таких талантливых парней надо подпускать постепенно. Понемногу увеличивать нагрузку. А к плей-офф уже определяться. Вряд ли тренеры будут стрелять себе в ногу и оставлять в запасе вратаря, который выигрывает конкуренцию. Но здесь уже все зависит от самого Арефьева, — подытожил Кирилл Корнилов.