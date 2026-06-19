19 лет колонии на четверых: в Казани дело о картельном сговоре на госторгах дошло до прений

Бывшую главу отдела госзаказа Минобрнауки Анну Саматову просят посадить на 6 лет

Фото: Динар Фатыхов

На финишную прямую сегодня вышел длящийся четвертый год судебный процесс по делу о картельном сговоре на торгах Минобрнауки Татарстана. Сегодня прокурор запросил для всей четверки обвиняемых реальные сроки от 3 до 6 лет колонии, причем мягче всего просил наказать единственного мужчину на скамье подсудимых, а строже всего — бывшую начальницу отдела Министерства образования и науки Татарстана Анну Саматову и бизнес-леди Адель Апакову.

Апакову и Саматову обвиняют в мошенническом хищении 13,3 млн рублей по контракту на поставку комплектов виртуальной реальности в 2019 году, когда сельские школы получили несовместимые между собой шлемы и ноутбуки. По той же истории госчиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Помимо этого, обе дамы привлекаются по двум эпизодам незаконного ограничения конкуренции путем ее имитации на торгах с целью победы на аукционах, причем победы на невыгодных для заказчика условиях. В одном эпизоде фигурируют четыре контракта на 60 млн рублей по оборудованию школьных кабинетов психологов, технологии, дефектологии и дополнительных занятий, по второму — единственный контракт по поставке 156 мультимедийных комплектов за 60,25 млн рублей.

Анна Саматова вину не признает, как и остальные фигуранты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Саматовой и Апаковой гособвинитель сегодня запросил по 6 лет колонии общего режима, для гендиректора ООО «РеаНова» Гузель Кирамовой за два эпизода «имитации конкурентного участия в торгах» — 4 года колонии, для гендиректора компании ВКС Дмитрия Касимова по одному эпизоду такого же участия — 3 года колонии общего режима.

Все подсудимые вину не признают.

Детали дела — в репортаже «Реального времени».