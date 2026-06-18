Минстрой анонсировал скорое изменение правил выдачи семейной ипотеки

Программа станет направленной на стимулирование рождаемости

Фото: Артем Дергунов

В правилах выдачи семейной ипотеки произойдут изменения с 1 июля. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Программа семейной ипотеки в России станет направленной на стимулирование рождаемости. Российские банки уже готовятся к внедрению изменений.

— С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости. Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому. Мы договорились, что в ближайшее время правила изменятся, — приводит слова Стасишина ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в Минфине озвучили намерение снизить долю льготной ипотеки с 90 до 30% к 2030 году. При этом с 1 июля этого года в России может быть введена дифференцированная семейная ипотека. Минфин и Минстрой РФ должны до этой даты разработать предложения относительно введения различных ставок.

Зульфат Шафигуллин