«Роснефть» выплатит финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 руб. на акцию

Общая чистая прибыль компании по МСФО за 2025 год составила 293 млрд рублей

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» приняли решение о выплате итоговых дивидендов за 2025 год в размере 2,27 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом передает «Интерфакс» с годового общего собрания компании.

Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (реестр акционеров), установлена на 9 июля 2026 года.

Общая чистая прибыль компании по МСФО за 2025 год составила 293 млрд рублей. С учетом ранее выплаченного промежуточного дивиденда в размере 11,56 руб. на акцию суммарные дивидендные выплаты акционерам за прошедший год составят 13,83 руб. на одну акцию, что соответствует традиционной политике компании направлять на эти цели не менее 50% чистой прибыли.

Ранее, в ноябре, президент Владимир Путин подписал закон о ежемесячных вычетах в размере 5,5 млрд рублей для «Роснефти», «Газпрома» и «Олкона».

Зульфат Шафигуллин