«Вину не признала»: за что начальнице отдела госзаказа Минобра Татарстана запросили 6 лет колонии
В суде Казани стартовали прения по делу о картельном сговоре на госторгах и несовместимых «комплектах» виртуальной реальности
Сегодня Вахитовский суд Казани завершил судебное следствие по делу о незаконном ограничении конкуренции на торгах по закупке оборудования для школ Татарстана на 130 миллионов рублей и афере на 13,3 миллиона, а также легализации части похищенного и злоупотреблению должностными полномочиями. В прениях гособвинитель запросил для главной фигурантки дела — бывшего руководителя отдела обеспечения госзаказов Минобрнауки Татарстана Анны Саматовой — 6 лет колонии общего режима, передает журналист «Реального времени».
19 лет на четверых и минус два эпизода
Рассматриваемые судом эпизоды датированы 2019—2020 годами, при этом расследование по ним в ГСУ МВД Татарстана начали в 2021-м, в суд дело поступило в марте 2023-го и находится на рассмотрении уже четвертый год.
В итоге к сегодняшнему дню истекли сроки давности по обвинению в отмывании части похищенных средств (ст. 174.1 УК РФ) — его вменили лишь Аделе Апаковой, которую силовики считают реальной хозяйкой большинства фигурирующих в данном деле фирм — участников торгов. Отметим, что ей же в сговоре с Анной Саматовой вменяют мошенничество на 13,3 млн рублей, а также два эпизода незаконного ограничения конкуренции с участием той же чиновницы и двух бизнесменов — Гузель Кирамовой, директора фирмы «Реанова», и Дмитрия Касимова из компании «Время» Комплексный сервис» (ВКС).
Помощник прокурора Вахитовского района Казани Никита Муравьев в прениях указал и на истечение срока давности по обвинению Саматовой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), однако по трем другим просил признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. «Вину Саматова не признала», — подчеркнул гособвинитель.
Впрочем, ту же позицию в данный момент занимают и другие подсудимые.
Для главной бизнес-леди в этом деле — Адели Апаковой — прокуратура без учета просроченного эпизода также запросила 6 лет колонии. На 3 года за решетку может отправиться Дмитрий Касимов, чья компания, согласно обвинению, отметилась участием в одних неконкурентных торгах, на 4 года — Гузель Кирамова, которой вменяют два эпизода такого участия.
Также гособвинитель просил удовлетворить гражданский иск Министерства образования Татарстана на 13 млн 289 тысяч рублей. Представитель потерпевшей стороны на прения не пришел.
Важный момент — фигурирующие в деле закупки проходили в рамках национального проекта «Образование», и под них республика получала средства из федерального бюджета.
На старте расследования фигурантам избирали запрет определенных действий, в данный момент у всех — подписка о невыезде.
Возбуждению уголовного дела в суде предшествовали проверка Счетной палаты Татарстана в Минобрнауки республики, выявившая неоднократное участие одних и тех же компаний в малоэффективных с точки зрения экономии бюджета торгах, а также разбирательство Федеральной антимонопольной службы. Одним из его инициаторов был замглавы УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов, ныне сам получивший статус обвиняемого по делу о превышении полномочий.
Именно антимонопольщики первыми выдвинули версию о картельном сговоре с целью устранения возможных конкурентов и заключения контрактов по максимально выгодной для поставщика, а не заказчика цене, за что наказали участников торгов административными штрафами. Пытаясь отбить это наказание, предприниматели обратились в Арбитраж Татарстана, и он поначалу поддержал их позицию — отменил в 2024-м решение УФАС, однако 11-й Апелляционный арбитражный суд посчитал его незаконным и не стал отправлять дело на второй круг, а вынес новое решение, в пользу ФАС. В кассации новое решение устояло, а попытки добиться рассмотрения дела в коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ оказались безуспешными. Последний отказ — на жалобу Апаковой — датирован январем 2026 года. Сегодня до начала прений эти документы были приобщены Вахитовским судом.
В чем обвиняют главную закупщицу министерства и трех предпринимателей
Как отметил сегодня один из адвокатов, в основу решения УФАС де-факто легли оперативные материалы уголовного дела, а в основу нынешнего обвинения — выводы антимонопольного органа, что создало массу противоречий.
Напомним фабулу обвинения по уголовному делу:
- Эпизод 1. «Четыре аукциона для своих на 60 млн рублей»: по версии силовиков, предприниматель Апакова вступила в сговор с Кирамовой и госчиновницей Саматовой, и все они «разработали тактику поведения, имитирующую конкурентную борьбу на торгах», вследствие чего с мая 2019-го по 31 декабря 2020 года «РеаНова» Кирамовой и подконтрольные Апаковой участники — ИП Апакова, «РостАп» — признавались победителями четырех аукционов на поставку оборудования для кабинетов психолога, технологии, дефектологии и дополнительных занятий.
Следователи и прокуроры уверены — Саматова заблаговременно информировала соучастниц сговора о предстоящих торгах, что позволяло им начать подбор контрагентов на закупку нужного школам оборудования еще до размещения информации о торгах. Также силовики уверены: благодаря начальнику отдела госзаказа «свои» претенденты получали информацию о ходе торгов и координировали действия по подаче ценовых предложений, чтобы забрать контракт по максимальной цене. Для этого порой было достаточно сделать «шаг» на 70 тысяч рублей на несколько минут раньше конкурирующей фирмы и дать команду, чтобы иные участники сговора новые предложения с понижением не подавали.
В результате экономия бюджета на таких торгах порой составляла всего полпроцента от начальной (максимальной) цены. А вышеуказанные поставщики получили из бюджета 60 млн рублей.
- Эпизоды 2—3. «Неправильные» комплекты виртуальной реальности за 13,3 млн: поставка в 97 сельских школ Татарстана «парного оборудования» — шлемов виртуальной реальности и ноутбуков — обернулась скандалом ввиду их несовместимости между собой. «Все равно что пытаться зарядить «айфон» зарядником от «андроида», — пояснял позже бывший главный технарь министерства-заказчика, отмечая, что его отдел Саматова намеренно и в нарушение внутренних приказов оставила за бортом при составлении заявки, проведении аукциона и приемке товара по данному контракту, при этом его интерес к несовместимым между собой шлемам HPReverbVR 1000 и ноутбукам AcerNitro вызвал недовольство курировавшего на тот момент закупки замминистра.
В уголовном деле этот контракт предъявляют и как мошенничество Апаковой и Саматовой, и как злоупотребление полномочиями со стороны последней. По версии силовиков, подготовка к афере началась задолго до торгов — в деле фигурируют поддельные коммерческие предложения на поставку 97 комплектов от сторонних компаний. На следствии их директора заявили — таких писем не писали. Их автором в МВД и прокуратуре считают Аделю Апакову, ей же приписывают составление техзадания «под себя» — с указанием позиций, которые должны были отсечь иных поставщиков (от угла обзора веб-камеры и описания всех разъемов до веса товара) — которое в последующем было размещено на портале госзакупок заказчиком — Минобром.
11 июня 2019-го на аукцион поступила заявка ИП Апаковой, 13-го комиссия Минобра признала торги несостоявшимися и решила заключить контракт с единственным поставщиком. 26 июня его подписали замминистра Станислав Андреев и ныне подсудимая Аделя Апакова. Последняя обязалась поставить товар до конца сентября того же года. Однако получила от контрагентов вместе с заказанными ноутбуками шлемы марки HP, характеристики которых отличались от указанных в техзадании.
По версии силовиков, Саматова пролоббировала заключение допсоглашения с корректировкой контракта, подписав его у замминистра, но при этом при подписании актов приемки демонстрация работоспособности «комплектов» не проводилась. Лишь после жалоб из школ и проверки Счетной палаты РТ заказчик надавил на поставщика и в четыре месяца добился замены шлемов HP и Oculus. Причем «несовместимые» позже загнали по другому госконтракту, указывал один из свидетелей.
Ущербом в МВД, прокуратуре и Минобре считают все 13,3 млн, выплаченные по данному контракту. Защита с этим не согласна, уверяя, что никакого умысла на обман не было, а все произошло ввиду отсутствия на рынке нужного товара и сжатых сроков...
- Эпизод 4. Отмывание 4,9 миллиона по контракту о «комплектах» виртуальной реальности: по версии обвинения, из похищенных 13,3 млн Апакова успела легализовать лишь часть — переведя их в виде беспроцентных займов двум подконтрольным фирмам, «Политех» и «ЭдуКей», и получив часть этих средств назад на счет ИП. В числе доказательств — показания собственников помещений, которые арендовали от имени «ЭдуКей» Апакова и Кирамова, при этом свидетели отмечали — видели обеих в офисе почти ежедневно, тогда как людей, что числились директорами «ЭдуКея» и «Политеха», даже не знают. На допросах эти директора назвались номиналами, причем одной из них была тетя Апаковой. Также силовики нашли бухгалтера, что по указанию Апаковой обслуживала интересы этих и еще ряда аффилированных с заказчицей компаний.
- Эпизод 5. Ограничение конкуренции с извлечением дохода в 60,25 млн рублей: еще одним примером картельного сговора в МВД и прокуратуре считают историю с контрактом и поставкой 156 мультимедийных комплектов (панели, стойки, сенсорные дисплеи) по 386 тысяч рублей, усматривая согласованность действий со стороны всей четверки подсудимых, что и привело к победе фирмы ВКС гендиректора Дмитрия Касимова на торгах в июле 2025 года. На том аукционе Минобр сэкономил для бюджета лишь 2,5% от начальной (максимальной) цены. При заявках от шестерых участников ценовые предложения сделали лишь двое — «Гефест Капитал» был готов осуществить закупку комплектов за 60 млн 559 тысяч рублей, а Касимов от ВКС через 8 минут предложил сделать это дешевле на 300 тысяч, после чего его соучастницы своих предложений цены делать не стали.
До прений защиты сегодня не дошло. Ожидается, что адвокаты и подсудимые представят свои доводы на следующей неделе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».