«Вину не признала»: за что начальнице отдела госзаказа Минобра Татарстана запросили 6 лет колонии

В суде Казани стартовали прения по делу о картельном сговоре на госторгах и несовместимых «комплектах» виртуальной реальности

Анна Саматова, бывший начальник отдела Минобрнауки РТ. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Вахитовский суд Казани завершил судебное следствие по делу о незаконном ограничении конкуренции на торгах по закупке оборудования для школ Татарстана на 130 миллионов рублей и афере на 13,3 миллиона, а также легализации части похищенного и злоупотреблению должностными полномочиями. В прениях гособвинитель запросил для главной фигурантки дела — бывшего руководителя отдела обеспечения госзаказов Минобрнауки Татарстана Анны Саматовой — 6 лет колонии общего режима, передает журналист «Реального времени».

19 лет на четверых и минус два эпизода

Рассматриваемые судом эпизоды датированы 2019—2020 годами, при этом расследование по ним в ГСУ МВД Татарстана начали в 2021-м, в суд дело поступило в марте 2023-го и находится на рассмотрении уже четвертый год.

В итоге к сегодняшнему дню истекли сроки давности по обвинению в отмывании части похищенных средств (ст. 174.1 УК РФ) — его вменили лишь Аделе Апаковой, которую силовики считают реальной хозяйкой большинства фигурирующих в данном деле фирм — участников торгов. Отметим, что ей же в сговоре с Анной Саматовой вменяют мошенничество на 13,3 млн рублей, а также два эпизода незаконного ограничения конкуренции с участием той же чиновницы и двух бизнесменов — Гузель Кирамовой, директора фирмы «Реанова», и Дмитрия Касимова из компании «Время» Комплексный сервис» (ВКС).

В своей речи гособвинитель Никита Муравьев поддержал гражданский иск потерпевшего министерства на 13,3 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Никита Муравьев в прениях указал и на истечение срока давности по обвинению Саматовой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), однако по трем другим просил признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. «Вину Саматова не признала», — подчеркнул гособвинитель.

Впрочем, ту же позицию в данный момент занимают и другие подсудимые.

Для главной бизнес-леди в этом деле — Адели Апаковой — прокуратура без учета просроченного эпизода также запросила 6 лет колонии. На 3 года за решетку может отправиться Дмитрий Касимов, чья компания, согласно обвинению, отметилась участием в одних неконкурентных торгах, на 4 года — Гузель Кирамова, которой вменяют два эпизода такого участия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также гособвинитель просил удовлетворить гражданский иск Министерства образования Татарстана на 13 млн 289 тысяч рублей. Представитель потерпевшей стороны на прения не пришел.

Важный момент — фигурирующие в деле закупки проходили в рамках национального проекта «Образование», и под них республика получала средства из федерального бюджета.

На старте расследования фигурантам избирали запрет определенных действий, в данный момент у всех — подписка о невыезде.

Возбуждению уголовного дела в суде предшествовали проверка Счетной палаты Татарстана в Минобрнауки республики, выявившая неоднократное участие одних и тех же компаний в малоэффективных с точки зрения экономии бюджета торгах, а также разбирательство Федеральной антимонопольной службы. Одним из его инициаторов был замглавы УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов, ныне сам получивший статус обвиняемого по делу о превышении полномочий.

С подачи ФАС подсудимых бизнесменов уже привлекли к административной ответственности за нарушение ФЗ «О защите конкуренции». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно антимонопольщики первыми выдвинули версию о картельном сговоре с целью устранения возможных конкурентов и заключения контрактов по максимально выгодной для поставщика, а не заказчика цене, за что наказали участников торгов административными штрафами. Пытаясь отбить это наказание, предприниматели обратились в Арбитраж Татарстана, и он поначалу поддержал их позицию — отменил в 2024-м решение УФАС, однако 11-й Апелляционный арбитражный суд посчитал его незаконным и не стал отправлять дело на второй круг, а вынес новое решение, в пользу ФАС. В кассации новое решение устояло, а попытки добиться рассмотрения дела в коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ оказались безуспешными. Последний отказ — на жалобу Апаковой — датирован январем 2026 года. Сегодня до начала прений эти документы были приобщены Вахитовским судом.

В чем обвиняют главную закупщицу министерства и трех предпринимателей

Как отметил сегодня один из адвокатов, в основу решения УФАС де-факто легли оперативные материалы уголовного дела, а в основу нынешнего обвинения — выводы антимонопольного органа, что создало массу противоречий.

Напомним фабулу обвинения по уголовному делу:

Эпизод 1. «Четыре аукциона для своих на 60 млн рублей»: по версии силовиков, предприниматель Апакова вступила в сговор с Кирамовой и госчиновницей Саматовой, и все они «разработали тактику поведения, имитирующую конкурентную борьбу на торгах», вследствие чего с мая 2019-го по 31 декабря 2020 года «РеаНова» Кирамовой и подконтрольные Апаковой участники — ИП Апакова, «РостАп» — признавались победителями четырех аукционов на поставку оборудования для кабинетов психолога, технологии, дефектологии и дополнительных занятий.

«Своим» человеком поставщиков в Минобрнауки РТ силовики считают Анну Саматову, пост она покинула еще до возбуждения дела. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следователи и прокуроры уверены — Саматова заблаговременно информировала соучастниц сговора о предстоящих торгах, что позволяло им начать подбор контрагентов на закупку нужного школам оборудования еще до размещения информации о торгах. Также силовики уверены: благодаря начальнику отдела госзаказа «свои» претенденты получали информацию о ходе торгов и координировали действия по подаче ценовых предложений, чтобы забрать контракт по максимальной цене. Для этого порой было достаточно сделать «шаг» на 70 тысяч рублей на несколько минут раньше конкурирующей фирмы и дать команду, чтобы иные участники сговора новые предложения с понижением не подавали.

В результате экономия бюджета на таких торгах порой составляла всего полпроцента от начальной (максимальной) цены. А вышеуказанные поставщики получили из бюджета 60 млн рублей.

Эпизоды 2—3. «Неправильные» комплекты виртуальной реальности за 13,3 млн: поставка в 97 сельских школ Татарстана «парного оборудования» — шлемов виртуальной реальности и ноутбуков — обернулась скандалом ввиду их несовместимости между собой. «Все равно что пытаться зарядить «айфон» зарядником от «андроида», — пояснял позже бывший главный технарь министерства-заказчика, отмечая, что его отдел Саматова намеренно и в нарушение внутренних приказов оставила за бортом при составлении заявки, проведении аукциона и приемке товара по данному контракту, при этом его интерес к несовместимым между собой шлемам HPReverbVR 1000 и ноутбукам AcerNitro вызвал недовольство курировавшего на тот момент закупки замминистра.

В деле фигурируют поддельные коммерческие предложения на поставку 97 комплектов иной реальности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В уголовном деле этот контракт предъявляют и как мошенничество Апаковой и Саматовой, и как злоупотребление полномочиями со стороны последней. По версии силовиков, подготовка к афере началась задолго до торгов — в деле фигурируют поддельные коммерческие предложения на поставку 97 комплектов от сторонних компаний. На следствии их директора заявили — таких писем не писали. Их автором в МВД и прокуратуре считают Аделю Апакову, ей же приписывают составление техзадания «под себя» — с указанием позиций, которые должны были отсечь иных поставщиков (от угла обзора веб-камеры и описания всех разъемов до веса товара) — которое в последующем было размещено на портале госзакупок заказчиком — Минобром.

11 июня 2019-го на аукцион поступила заявка ИП Апаковой, 13-го комиссия Минобра признала торги несостоявшимися и решила заключить контракт с единственным поставщиком. 26 июня его подписали замминистра Станислав Андреев и ныне подсудимая Аделя Апакова. Последняя обязалась поставить товар до конца сентября того же года. Однако получила от контрагентов вместе с заказанными ноутбуками шлемы марки HP, характеристики которых отличались от указанных в техзадании.

До выступления адвокатов прения сегодня не дошли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии силовиков, Саматова пролоббировала заключение допсоглашения с корректировкой контракта, подписав его у замминистра, но при этом при подписании актов приемки демонстрация работоспособности «комплектов» не проводилась. Лишь после жалоб из школ и проверки Счетной палаты РТ заказчик надавил на поставщика и в четыре месяца добился замены шлемов HP и Oculus. Причем «несовместимые» позже загнали по другому госконтракту, указывал один из свидетелей.

Ущербом в МВД, прокуратуре и Минобре считают все 13,3 млн, выплаченные по данному контракту. Защита с этим не согласна, уверяя, что никакого умысла на обман не было, а все произошло ввиду отсутствия на рынке нужного товара и сжатых сроков...

Эпизод 4. Отмывание 4,9 миллиона по контракту о «комплектах» виртуальной реальности: по версии обвинения, из похищенных 13,3 млн Апакова успела легализовать лишь часть — переведя их в виде беспроцентных займов двум подконтрольным фирмам, «Политех» и «ЭдуКей», и получив часть этих средств назад на счет ИП. В числе доказательств — показания собственников помещений, которые арендовали от имени «ЭдуКей» Апакова и Кирамова, при этом свидетели отмечали — видели обеих в офисе почти ежедневно, тогда как людей, что числились директорами «ЭдуКея» и «Политеха», даже не знают. На допросах эти директора назвались номиналами, причем одной из них была тетя Апаковой. Также силовики нашли бухгалтера, что по указанию Апаковой обслуживала интересы этих и еще ряда аффилированных с заказчицей компаний.

Дмитрию Касимову предъявили лишь один эпизод ограничения конкуренции, Гузель Кирамовой — оба. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эпизод 5. Ограничение конкуренции с извлечением дохода в 60,25 млн рублей: еще одним примером картельного сговора в МВД и прокуратуре считают историю с контрактом и поставкой 156 мультимедийных комплектов (панели, стойки, сенсорные дисплеи) по 386 тысяч рублей, усматривая согласованность действий со стороны всей четверки подсудимых, что и привело к победе фирмы ВКС гендиректора Дмитрия Касимова на торгах в июле 2025 года. На том аукционе Минобр сэкономил для бюджета лишь 2,5% от начальной (максимальной) цены. При заявках от шестерых участников ценовые предложения сделали лишь двое — «Гефест Капитал» был готов осуществить закупку комплектов за 60 млн 559 тысяч рублей, а Касимов от ВКС через 8 минут предложил сделать это дешевле на 300 тысяч, после чего его соучастницы своих предложений цены делать не стали.

До прений защиты сегодня не дошло. Ожидается, что адвокаты и подсудимые представят свои доводы на следующей неделе.