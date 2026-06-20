Шурале и Су Анасы на ходулях, чай по рецепту Каюма Насыри и сюрпризы погоды — чем запомнился Сабантуй в Казани
Сабантуй в столице Татарстана прошел сразу на трех площадках
Сегодня праздничные гулянья в честь национального праздника Сабантуй объединили десятки тысяч казанцев, жителей республики и гостей не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Празднование развернулось в поселке Дербышки, в лесопарковой зоне у озера Лебяжьего и на главной площадке, в поселке Мирном в Приволжском районе города. Как организаторы удивляли гостей праздника в этом году — в материале «Реального времени».
Чем удивляли мастера Рустама Минниханова
Казанский Сабантуй не смог омрачить даже проливной дождь и слякоть. Поток людей, движущихся пешком в сторону Березовой рощи в поселке Мирном, растянулся на многие километры, так же как и пробка из автомобилей, пытающихся припарковаться поближе к главному входу. Мэрия Казани предупреждала о том, что сегодня лучше воспользоваться общественным транспортом, и это предупреждение себя оправдало — машины с трудом выбирались из грязи, водители выталкивали авто друг друга и ругали непогоду. Однако все эти неудобства были компенсированы в полной мере программой, которую подготовили для посетителей организаторы.
На главной аллее Сабантуя в Мирном свои подворья организовали 11 районов республики. Каждый постарался придумать что-то особенное, чтобы привлечь как можно больше гостей. Самым главным из них стал раис Татарстана Рустам Минниханов, который, надев тюбетейку, сопровождаемый многочисленной делегацией, в течение двух часов неспешно осматривал обустроенные районами дворы, пробовал угощения, поздравлял с праздником и общался с народом. На площадках били фонтаны (а некоторые и с арбузами, которые плавали в воде), кружились карусели, красовался чак-чак в форме большого сердца и башни Сююмбике, заваривался чай в самоваре, пеклись блины в печи, доились коровы, а один из районов и вовсе приглашал попариться в баньке прямо на своем подворье.
Зеленодольский район угостил раиса не просто чаем, а напитком, приготовленным по рецепту Каюма Насыри. Район, кроме своих достижений, привез и часть экспозиции одноименного музея, который располагается в селе Большие Ачасыры. Сейчас там идут большие реставрационные работы, рассказала руководитель музейного объединения Зеленодольского района Резеда Данилова:
— Мы обустроили целый дом, посвященный Каюму Насыри. Это наш земляк, знаменитый ученый, просветитель, этнограф, энциклопедист и учитель с большой буквы. Немногие знают, что он писал не только научные книги о медицине, о воспитании детей, но и детские сказки, и книги о кулинарии.
На подворье Заинского района проходили отборочные туры по борьбе корэш. В этом году на Сабантуе в Мирном силой мерились более 200 батыров. Победитель получил традиционного барана и автомобиль Lada.
Пролог с участием 700 артистов
На разных площадках праздника выступили более 2 тысяч артистов, на главном майдане показали свое мастерство 700 мастеров искусств, принявших участие в театрализованном прологе из шести актов, темой которого стало золотое наследие татарского народа. Посредством танцев и музыки были показаны ключевые ценности национальной культуры: уважение к труду, сохранение родного языка, преемственность поколений, красота, сила и гостеприимство. В том числе в толпе можно было заметить знаменитых героев на ходулях — Су Анасы и Шурале.
В своем приветственном слове Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики и гостей с праздником.
— Сегодня здесь присутствуют труженики села, главы муниципалитетов, артисты, спортсмены. Главное — с нами сегодня наши друзья. Сабантуй проходит в каждой деревне и каждом районе, но завершается большим праздником здесь, в столице республики, — подчеркнул он.
Раис отдельно поблагодарил мэрию Казани за высокий уровень организации масштабных международных форумов, которые прошли в столице.
В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил особую значимость праздника для города. Он призвал аплодисментами поприветствовать сельских тружеников и поблагодарить их за нелегкий труд.
Почетным гостем Сабантуя стал Герой России председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, который также вышел на середину майдана и выразил благодарность раису республики за бережное сохранение духовных ценностей и единства народа. «Самое важное, что в празднике принимает участие подрастающее поколение — будущее нашей страны», — отметил он. К слову, на трибунах присутствовали представители 20 стран — участники молодежного лагеря, организованного под эгидой движения.
Площадка для знакомств молодежи
Молодежь в этом году в первый раз получила свою собственную площадку. Главной особенностью стала возможность возобновить одну из давних традиций Сабантуя — создание пространства для знакомств. Издревле на празднике парни выбирали себе невест, а девушки приглядывали женихов.
Программа молодежной площадки объединила современные форматы общения и элементы национальной культуры. Здесь можно было сходить на быстрые свидания, посетить интерактивные зоны, принять участие в татарских народных играх, дискуссиях о поиске пары, семье и семейных ценностях, потанцевать под диджей-сеты. Также на площадке работала ярмарка от татарских дизайнеров.
— У нас есть прекрасные обычаи и традиции, которые берут свое начало еще со времен наших дедушек и бабушек. В старину молодые люди встречались на Сабантуях и аулак өй, знакомились, находили друг друга, создавали крепкие семьи и жили в согласии и любви. Возрождая эти традиции, мы хотим, чтобы и современная молодежь обретала свое счастье, создавала надежные, красивые семьи и сохраняла связь со своими корнями. Именно с таким пожеланием проводится Молодежный Сабантуй. Главная цель праздника — сохранить национальные обычаи и обряды, укрепить интерес к родной культуре и передать эти ценности будущим поколениям, — отметила Алия Загидуллина, начальник Управления культуры Казани.
После торжественной части внимание гостей переключилось на спортивные площадки. Кроме традиционной борьбы корэш, прошли соревнования по армрестлингу, поднятию гири и другим дисциплинам. Гости смогли принять участие и в народных играх, к примеру беге с коромыслами. Кстати, для этого конкурса было заготовлено 250 литров воды. Завершился праздник большим концертом с участием популярных артистов татарской эстрады — Салавата Фатхетдинова, Филюса Кагирова, Асафа Валеева и других.
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