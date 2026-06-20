Шурале и Су Анасы на ходулях, чай по рецепту Каюма Насыри и сюрпризы погоды — чем запомнился Сабантуй в Казани

Сабантуй в столице Татарстана прошел сразу на трех площадках

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня праздничные гулянья в честь национального праздника Сабантуй объединили десятки тысяч казанцев, жителей республики и гостей не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Празднование развернулось в поселке Дербышки, в лесопарковой зоне у озера Лебяжьего и на главной площадке, в поселке Мирном в Приволжском районе города. Как организаторы удивляли гостей праздника в этом году — в материале «Реального времени».

Чем удивляли мастера Рустама Минниханова

Казанский Сабантуй не смог омрачить даже проливной дождь и слякоть. Поток людей, движущихся пешком в сторону Березовой рощи в поселке Мирном, растянулся на многие километры, так же как и пробка из автомобилей, пытающихся припарковаться поближе к главному входу. Мэрия Казани предупреждала о том, что сегодня лучше воспользоваться общественным транспортом, и это предупреждение себя оправдало — машины с трудом выбирались из грязи, водители выталкивали авто друг друга и ругали непогоду. Однако все эти неудобства были компенсированы в полной мере программой, которую подготовили для посетителей организаторы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На главной аллее Сабантуя в Мирном свои подворья организовали 11 районов республики. Каждый постарался придумать что-то особенное, чтобы привлечь как можно больше гостей. Самым главным из них стал раис Татарстана Рустам Минниханов, который, надев тюбетейку, сопровождаемый многочисленной делегацией, в течение двух часов неспешно осматривал обустроенные районами дворы, пробовал угощения, поздравлял с праздником и общался с народом. На площадках били фонтаны (а некоторые и с арбузами, которые плавали в воде), кружились карусели, красовался чак-чак в форме большого сердца и башни Сююмбике, заваривался чай в самоваре, пеклись блины в печи, доились коровы, а один из районов и вовсе приглашал попариться в баньке прямо на своем подворье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зеленодольский район угостил раиса не просто чаем, а напитком, приготовленным по рецепту Каюма Насыри. Район, кроме своих достижений, привез и часть экспозиции одноименного музея, который располагается в селе Большие Ачасыры. Сейчас там идут большие реставрационные работы, рассказала руководитель музейного объединения Зеленодольского района Резеда Данилова:

— Мы обустроили целый дом, посвященный Каюму Насыри. Это наш земляк, знаменитый ученый, просветитель, этнограф, энциклопедист и учитель с большой буквы. Немногие знают, что он писал не только научные книги о медицине, о воспитании детей, но и детские сказки, и книги о кулинарии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На подворье Заинского района проходили отборочные туры по борьбе корэш. В этом году на Сабантуе в Мирном силой мерились более 200 батыров. Победитель получил традиционного барана и автомобиль Lada.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пролог с участием 700 артистов

На разных площадках праздника выступили более 2 тысяч артистов, на главном майдане показали свое мастерство 700 мастеров искусств, принявших участие в театрализованном прологе из шести актов, темой которого стало золотое наследие татарского народа. Посредством танцев и музыки были показаны ключевые ценности национальной культуры: уважение к труду, сохранение родного языка, преемственность поколений, красота, сила и гостеприимство. В том числе в толпе можно было заметить знаменитых героев на ходулях — Су Анасы и Шурале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своем приветственном слове Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики и гостей с праздником.

— Сегодня здесь присутствуют труженики села, главы муниципалитетов, артисты, спортсмены. Главное — с нами сегодня наши друзья. Сабантуй проходит в каждой деревне и каждом районе, но завершается большим праздником здесь, в столице республики, — подчеркнул он.

Раис отдельно поблагодарил мэрию Казани за высокий уровень организации масштабных международных форумов, которые прошли в столице.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил особую значимость праздника для города. Он призвал аплодисментами поприветствовать сельских тружеников и поблагодарить их за нелегкий труд.

Почетным гостем Сабантуя стал Герой России председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, который также вышел на середину майдана и выразил благодарность раису республики за бережное сохранение духовных ценностей и единства народа. «Самое важное, что в празднике принимает участие подрастающее поколение — будущее нашей страны», — отметил он. К слову, на трибунах присутствовали представители 20 стран — участники молодежного лагеря, организованного под эгидой движения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Площадка для знакомств молодежи

Молодежь в этом году в первый раз получила свою собственную площадку. Главной особенностью стала возможность возобновить одну из давних традиций Сабантуя — создание пространства для знакомств. Издревле на празднике парни выбирали себе невест, а девушки приглядывали женихов.

Программа молодежной площадки объединила современные форматы общения и элементы национальной культуры. Здесь можно было сходить на быстрые свидания, посетить интерактивные зоны, принять участие в татарских народных играх, дискуссиях о поиске пары, семье и семейных ценностях, потанцевать под диджей-сеты. Также на площадке работала ярмарка от татарских дизайнеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас есть прекрасные обычаи и традиции, которые берут свое начало еще со времен наших дедушек и бабушек. В старину молодые люди встречались на Сабантуях и аулак өй, знакомились, находили друг друга, создавали крепкие семьи и жили в согласии и любви. Возрождая эти традиции, мы хотим, чтобы и современная молодежь обретала свое счастье, создавала надежные, красивые семьи и сохраняла связь со своими корнями. Именно с таким пожеланием проводится Молодежный Сабантуй. Главная цель праздника — сохранить национальные обычаи и обряды, укрепить интерес к родной культуре и передать эти ценности будущим поколениям, — отметила Алия Загидуллина, начальник Управления культуры Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После торжественной части внимание гостей переключилось на спортивные площадки. Кроме традиционной борьбы корэш, прошли соревнования по армрестлингу, поднятию гири и другим дисциплинам. Гости смогли принять участие и в народных играх, к примеру беге с коромыслами. Кстати, для этого конкурса было заготовлено 250 литров воды. Завершился праздник большим концертом с участием популярных артистов татарской эстрады — Салавата Фатхетдинова, Филюса Кагирова, Асафа Валеева и других.



1 / 43 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов