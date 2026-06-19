Набиуллина прогнозирует снижение инфляции из-за переноса повышения тарифов ЖКХ

Глава ЦБ РФ считает, что это снижение будет временным

В июле показатель годовой инфляции в России может снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

При этом председатель ЦБ РФ считает ближайшее понижение временным. К концу года показатель выправится, отметила глава Центробанка.

Напомним, ранее стало известно, что осенью в некоторых регионах России повысят тарифы на ЖКХ. Например, в Татарстане с 1 октября тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%.

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал данные свежих опросов граждан, где 38% россиян жалуются на слишком высокие расходы на ЖКХ.

Зульфат Шафигуллин